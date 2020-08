Le prétendant poids moyen de l’UFC, Derek Brunson, n’était pas heureux d’avoir été écarté pour un bonus «Performance of the Night» à l’UFC Vegas 5.

Dans l’événement principal de la soirée, Brunson a réussi un renversement incroyable en réussissant à vaincre l’espoir très vanté Edmen Shahbazyan via TKO au troisième tour. Brunson était un outsider de +300 pari avant le combat et peu de gens lui ont donné une chance de gagner. Malgré les probabilités contre lui, Brunson a dominé Shahbazyan avec sa lutte et son terrain-et-livre pour remporter l’une de ses victoires les plus impressionnantes à ce jour.

À la suite de l’événement, l’UFC a distribué ses bonus habituels de 50 000 $ pour «Fight of the Night» et «Performance of the Night». Bobby Green et Lando Vannata ont remporté le FOTN pour leur revanche pleine d’action. Pour POTN, l’UFC a donné les bonus à Vicente Luque pour son KO au deuxième tour contre Randy Brown et à Jennifer Maia pour sa soumission au premier tour contre Joanne Calderwood. Brunson, cependant, a été snobé.

Aussi impressionnant que soient Luque et Maia, Brunson était un énorme outsider et il a dû vaincre un combattant invaincu à Shahbazyan que beaucoup vantaient comme un futur champion potentiel des poids moyens de l’UFC. Suite à l’annonce que Brunson n’avait pas reçu de bonus, il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour partager ses réflexions. Voici ce que Burnson a écrit sur son Twitter.

Pas de BONUS POTN. Quelqu’un de grand fou 😬😬😬 – Derek Brunson (@DerekBrunson) 2 août 2020

Il semble que Brunson tente une chance contre le président de l’UFC Dana White, qui, avec les entremetteurs Mick Maynard et Sean Shelby, déterminent qui remporte les primes. Ce n’est un secret pour personne que l’UFC est incroyablement haut sur Shahbazyan et qu’il a un lien avec Ronda Rousey, le Temple de la renommée de l’UFC qui est son manager. L’UFC a organisé ce combat avec Brunson pour que Shahbazyan gagne. Brunson le vaincre est énorme pour sa carrière, mais pour l’UFC, c’était mieux pour l’entreprise si Shahbazyan gagnait à la place.

En fin de compte, cela se résume au fait que l’UFC ne distribue généralement que quatre récompenses bonus, et puisque Green vs Vannata a enfermé FOTN, quelqu’un de Luque, Maia et Brunson allait être snobé pour POTN. La victoire de Maia sur Calderwood était à coup sûr un bonus digne puisqu’elle a vaincu la prétendante n ° 1 à 125 livres, et ce que Luque a fait à Brown était également impressionnant. Mais la victoire de Brunson était sans doute plus dominante et le fait de se faire passer pour un bonus donne l’impression qu’il se passe quelque chose d’autre comme il l’a suggéré.

