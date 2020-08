Après une victoire bien méritée mercredi, les Red Sox de Boston se dirigent vers Baltimore pour tenter de gagner tout type de traction possible.

Les Red Sox ont mis fin à une séquence de neuf matchs consécutifs avec une victoire de 6-3 à domicile contre les Phillies de Philadelphie, et maintenant ils essaieront d’améliorer leur fiche de route de 3-8. Ils sont à égalité pour le moins de victoires sur route de la Ligue américaine.

Les Orioles accueilleront les Red Sox au milieu de leur propre marasme. Baltimore vient d’être balayé par les Blue Jays de Toronto à domicile et a perdu quatre matchs consécutifs et cinq de six. Les Orioles n’ont qu’une fiche de 4-11 dans leur propre stade cette saison.

Il semble que ce soit juste le genre d’adversaire que les Red Sox pourraient utiliser. Leur dernière victoire avant mercredi a eu lieu le 9 août, et ils n’ont que 7-18 alors qu’ils approchent rapidement du milieu de la saison régulière raccourcie de 60 matchs.

Les Red Sox ont finalement reçu de solides lancers mercredi, mais cela a été rare ces derniers temps. Les lancers de Boston ont été incendiés pour des courses à deux chiffres dans quatre des sept derniers matchs, permettant une moyenne de 9,1 courses en cours de route.

Le droitier Nathan Eovaldi (1-2, 5,93 mpm) devrait partir pour Boston jeudi. Il a été malmené samedi à New York contre les Yankees, abandonnant huit points sur neuf coups sûrs avec deux marches en 5 1/3 de manches. Les Yankees ont remporté une victoire de 11-5, un jour, ils ont remporté 10-3.

« C’est extrêmement décevant », a déclaré le directeur général des Red Sox, Chaim Bloom, qui en est à sa première saison avec le club. « Ce sont des résultats à peu près aussi mauvais que vous pouvez l’imaginer. Beaucoup de choses ne se sont pas bien passées. C’est juste le fait. C’est extrêmement décevant. Nous sommes tous compétitifs. Nous aimons tous gagner, et nous détestons. perdant. »

Eovaldi est 4-1 à vie contre les Orioles avec une MPM de 5,10 en 10 départs.

Les Orioles contreront avec le droitier Asher Wojciechowski (1-2, 4,34 MPM), qui entame sa première victoire de la saison. Wojciechowski a abandonné trois points sur cinq coups sûrs en cinq manches dans une victoire de 7-3 contre les Nationals de Washington samedi.

Wojciechowski a bien lancé contre les Red Sox dans sa carrière, avec une fiche de 2-1 avec une MPM de 0,92 en quatre apparitions (trois départs). Il a eu deux départs sans but contre les Red Sox la saison dernière, y compris un coup sûr en 7 1/3 de manches le 21 juillet.

Les Orioles n’ont pas gagné depuis sa dernière sortie.

Les Blue Jays ont utilisé des lancers solides et quatre circuits en trois matchs de Randal Grichuk pour remporter un balayage de la série à Camden Yards. Grichuk a frappé deux circuits mercredi après-midi alors que les Orioles perdaient une décision de 5-2.

Anthony Santander des Orioles fait sa part. Il a prolongé sa séquence de coups sûrs à 14 matchs avec un doublé en première manche mercredi, et ses neuf circuits le laissent juste à côté de la tête de la Ligue américaine.

« Je pense que le plus important est de contrôler les émotions, d’essayer d’arriver au stade de base prêt à concourir et d’aider mon équipe à gagner, ce qui est le plus important en ce moment », a déclaré Santander via un interprète.

« L’idée est de continuer à se battre, à travailler dur, à concourir et, espérons-le, à gagner à la fin du match », a-t-il ajouté.

Les Orioles et les Red Sox se sont déjà rencontrés dans une série cette saison, Baltimore en remportant deux sur trois pour ouvrir la saison à Boston.

Les Red Sox ont gagné le jour de l’ouverture, cependant, alors qu’Eovaldi a abandonné une course sur cinq coups sûrs en six manches avec une marche et quatre retraits au bâton.

– Médias au niveau du champ