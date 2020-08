Un groupe de parents de football du Nebraska souhaite que le Big Ten lui fournisse toute la documentation relative à tout vote qui aurait été pris pour reporter ou annuler la saison de football universitaire 2020 de la conférence et tous les sports d’automne, ou faire face à un procès pour forcer leur libération.

Les parents, par l’intermédiaire de l’avocat Mike Flood, ont envoyé jeudi à la conférence une lettre exigeant la transparence. Ils se concentrent sur les procédures de vote du Big Ten et sur toute information médicale reçue avant le vote.

Lettre au bureau des Big Ten et au commissaire Kevin Warren des parents du Nebraska Football et de l’avocat Mike Flood. Nos étudiants athlètes méritent des réponses. #GBR pic.twitter.com/yVP0JZLvNo – Nebraska Cornhusker Football Parents (@ParentsNebraska) 21 août 2020

La conférence a jusqu’à lundi pour fournir les documents, a écrit Flood. S’il ne respecte pas ce délai, le groupe demandera à un juge fédéral du Nebraska d’ordonner leur libération. Les parents demanderont également au juge une «réparation immédiate» non spécifiée.

Le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, a annoncé le 11 août que le sport ne serait pas joué au semestre d’automne. Warren n’a pas annoncé de décompte des voix. Il a cité la santé des athlètes comme raison de l’annulation.

« Au fil du temps et après des heures de discussion avec notre groupe de travail Big Ten sur les maladies infectieuses émergentes et le Big Ten Sports Medicine Committee, il est devenu très clair qu’il y avait trop d’incertitude concernant les risques médicaux potentiels pour permettre à nos étudiants-athlètes de participer à cette compétition. tomber », a déclaré Warren dans un communiqué.

Warren a écrit dans une lettre ouverte mercredi que « (l) e vote par le Big Ten Council of Presidents and Chancellors (COP / C) était massivement en faveur du report des sports d’automne et ne sera pas revu. »

Des rapports de cette semaine, y compris du Milwaukee Journal Sentinel, ont déclaré que les Big Ten pourraient commencer à jouer au football début janvier.

Le Nebraska, dirigé par l’entraîneur Scott Frost, était parmi les plus fervents défenseurs de la conférence pour la saison d’automne à jouer.

Les noms les plus reconnaissables sur la liste des parents sont Ed et Lisa McCaffrey. Leur fils Luke joue pour les Cornhuskers. Ed McCaffrey est un ancien receveur de la NFL. Leur autre fils, Christian, est l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL.