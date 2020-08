Deux anciens étudiants du LSU se sont entretenus avec USA Today et ont accusé l’ancien porteur de ballon de l’équipe de football de Washington, Derrius Guice, de viol.

Les deux femmes affirment que Guice les a violées en 2016 alors que le porteur de ballon était une recrue de l’équipe.

De USA Today:

Les deux femmes ont déclaré à USA TODAY que Guice les avait agressées dans leurs propres appartements après des nuits de forte consommation d’alcool. Une femme a déclaré que Guice s’était présentée sans y être invitée à une fête qu’elle organisait, puis est entrée dans sa chambre pendant qu’elle dormait et l’a violée. L’autre femme, la joueuse de tennis, a déclaré que Guice l’avait violée lorsqu’elle l’avait autorisé à rentrer chez elle après l’avoir rencontré pour la première fois dans un bar.

Les deux femmes affirment également que LSU n’a pas correctement enquêté sur leurs allégations.

Selon les femmes et six amis et membres de la famille interrogés par USA TODAY, les responsables de l’école à l’époque ne croyaient pas les femmes et ont fourni des explications douteuses quant aux raisons pour lesquelles leurs agressions présumées ne feraient pas l’objet d’une enquête. Les femmes disent que personne de l’université ne les a jamais interrogées ni aucun témoin potentiel au sujet des allégations.

L’une des victimes présumées a déclaré qu’elle avait signalé le viol au bureau du titre IX de l’école, mais affirmait qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une enquête. La deuxième victime présumée n’a pas déposé de plainte officielle. Aucune des deux femmes n’a signalé les incidents aux forces de l’ordre.

L’avocat de Guice a envoyé une déclaration à USA Today niant toutes les accusations.

« A aucun moment, des allégations d’agression physique ou sexuelle n’ont été portées contre Derrius pendant ses années en tant qu’étudiant-athlète à LSU », a écrit Peter D. Greenspun. << Le fait de soulever de telles affirmations seulement après que les accusations aient été engagées contre la Virginie remet certainement en question la crédibilité, la nature et le calendrier de ce qui est allégué des années plus tard. De telles spéculations et insinuations ne devraient pas être la base pour que Derrius soit tenu de faire des commentaires sur Mais il veut être absolument clair. Les allégations dans cette histoire ne sont que cela et n'ont aucun fondement dans les faits. "

LSU a publié une déclaration aux médias disant que les accusations d’agression sexuelle sont prises au sérieux.

« LSU et LSU Athletics prennent toutes les accusations d’agression sexuelle avec le plus grand sérieux », a déclaré LSU dans le communiqué. << Les plaintes officielles font l'objet d'une enquête rapide et approfondie, et les droits et la vie privée des étudiants sont protégés conformément à la loi sur les droits à l'éducation de la famille et la protection de la vie privée. Les plaignants sont également vivement encouragés à signaler l'infraction aux forces de l'ordre et reçoivent des informations sur les soins de santé, les conseils et mesures de soutien disponibles. "

Guice, qui était porteur de ballon pour LSU de 2015 à 2017, a été libéré par Washington plus tôt ce mois-ci après une arrestation. Guice fait face à un chef d’accusation d’étranglement, trois chefs d’agression et de coups et blessures et un chef de destruction de biens.