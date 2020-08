Ceux qui souhaitent diffuser en direct les matchs de l’UEFA Champions League aux États-Unis ce mois-ci alors que le tournoi redémarre sont en activité s’ils sont déjà abonnés à CBS All Access.

Alors que la compétition de la Ligue des champions était sur une pause de plus de cinq mois au milieu de la pandémie de COVID-19, CBS a pris le relais en tant que détenteur des droits de l’UEFA en anglais aux États-Unis après que Turner Sports se soit retiré de son accord. Alors maintenant, les options de diffusion en direct pour les matchs de la Ligue des champions aux États-Unis sont complètement différentes de ce qu’elles étaient avant la suspension du tournoi en mars.

CBS All Access n’est pas le seul service de diffusion en direct qui diffusera les matchs de la Ligue des champions lors du redémarrage de la saison 2019-2020, mais c’est le seul qui diffusera les 11 matchs du match retour des huitièmes de finale jusqu’à la finale le 23 août.

Outre les nouvelles options de diffusion télévisée / en direct pour les matchs de la Ligue des champions aux États-Unis, un calendrier de compétition condensé est prévu, car les quarts de finale et les demi-finales se dérouleront désormais sous forme de matches à une seule étape sur un site neutre plutôt que sur un terrain neutre. format agrégé pour ces tours.

Voici tous les détails.

Diffusion en direct de la Ligue des champions: comment regarder les matchs aux États-Unis

Il existe quatre bons moyens (et par bon, nous entendons légaux) de diffuser en direct les matchs de la Ligue des champions aux États-Unis, même si une seule option comprend les 11 matchs qui seront disputés du huitième de finale retour à la finale de la Ligue des champions à Lisbonne.

Service de streaming

Accès à la Ligue des champions

Coût

Essai gratuit?

CBS All Access Tous les jeux 5,99 $ par mois Oui Jeux fuboTV Select 59,99 $ par mois Oui Jeux YouTubeTV Select 64,99 $ par mois Oui Jeux Hulu Select 59,99 $ par mois Oui

CBS était censé reprendre les droits exclusifs en anglais pour les matchs de la Ligue des champions à partir de 2021, mais il l’a fait plus tôt que prévu après que Turner Sports a mis fin prématurément à son contrat en juin. CBS est donc désormais le siège de l’action de la Ligue des champions aux États-Unis, mais il ne diffusera aucun des 11 matchs restants cette saison sur son réseau câblé en direct.

Tous les matchs de la Ligue des champions sont disponibles en direct sur CBS All Access, qui est le service de streaming en ligne du réseau. Quelques-uns, y compris la finale de la Ligue des champions, seront diffusés à la télévision via CBS Sports Network, qui est disponible sur les services de streaming TV en direct fuboTV, YouTubeTV et Hulu.

Cette sélection, cependant, ne comprend qu’une paire de huitièmes de finale retour (Manchester City contre Real Madrid et Barcelone contre Naples) et la finale de la Ligue des champions. Ce sont donc les trois seuls matchs de la Ligue des champions programmés sur fuboTV, YouTube TV et Hulu.

Cependant, les 11 matchs seront diffusés sur CBS All Access, ce qui en fait le choix facile pour un diffuseur en direct qui ne s’inscrit que pour regarder les matchs de la Ligue des champions.

CBS All Access commence à 5,99 $ par mois, mais il offre une promotion d’essai gratuite d’un mois pour les nouveaux abonnés jusqu’à la mi-août. Les utilisateurs peuvent annuler les abonnements à tout moment.

Vous trouverez ci-dessous les appareils sur lesquels CBS All Access peut être diffusé:

AndroidiPhoneiPadApple TVGoogle ChromecastAmazon FireTVLGPlayStation 4Xbox OneRokuSamsungVisioXfinity

Qu’est-ce que CBS All Access?

CBS All Access est tellement moins cher que les autres options de streaming TV en direct énumérées ci-dessus, car il ne comprend que la programmation de CBS et de ses filiales plutôt qu’une large gamme de chaînes de télévision. C’est essentiellement la plaque tournante du réseau pour tout ce qui concerne CBS.

La majorité du contenu de CBS All Access est une programmation à la demande. La bibliothèque comprend toutes les séries télévisées originales de CBS, ainsi que celles de BET, Comedy Central, Nickelodeon, MTV et la chaîne Smithsonian, toutes les propriétés de CBS.

Les matchs de la Ligue des champions relèveront de la programmation en direct de CBS All Access, qui comprend votre station de câble CBS locale, CBSN, le siège social de CBS Sports et ET Live.

Calendrier de la Ligue des champions 2020

Le coronavirus a interrompu les sports en direct le même jour (11 mars) que le Paris Saint-Germain a battu Dortmund et l’Atlético Madrid a dominé Liverpool pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Cela laissait quatre matchs de huitièmes de finale à l’horaire.

La Ligue des champions a récemment déterminé que les quatre matches des huitièmes de finale restants pourraient se jouer à leurs emplacements initialement prévus avant que le tournoi ne se dirige vers Lisbonne, au Portugal, le site neutre de tous les matchs de demi-finale et de quart de finale ainsi que de la finale.

«C’est un format phénoménal pour nous aux États-Unis de le faire de cette façon», a déclaré Marc DeBevoise, directeur numérique de ViacomCBS, à l’Associated Press. «Un tournoi à élimination unique est quelque chose que ce public comprend parfaitement. Évidemment, il y a de grands fans de football, mais March Madness ayant été effectivement annulé, je pense que les gens ont faim de choses comme ça.

Tous les matchs de la Ligue des champions doivent débuter à 15 h HE. Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet de la Ligue des champions, de ce qui reste des huitièmes de finale à la finale à la fin du mois.

Vendredi 7 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Juventus vs Lyon (match aller: 0-1) 15 h HE N / A CBS All Access Manchester City vs Real Madrid (match aller: 2-1) 15 h HE CBS Sports Network CBS All Access / fuboTV

Samedi 8 août

Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Bayern vs Chelsea (match aller: 3-0) 15 h HE N / A CBS All Access Barcelona vs Napoli (match aller: 1-1) 15 h HE CBS Sports Network CBS All Access / fuboTV

Mercredi 12 août

Quarts de finale (Lisbonne, Portugal)Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Atalanta vs Paris 15 h HE N / A CBS All Access

Jeudi 13 août

Quarts de finale (Lisbonne, Portugal)Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Leipzig vs Atlético 15 h HE N / A CBS All Access

Vendredi 14 août

Quarts de finale (Lisbonne, Portugal)Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Barcelone vs Bayern 15 h HE N / A CBS All Access

Samedi 15 août

Quarts de finale (Lisbonne, Portugal)Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Homme. Ville vs Lyon 15 h HE N / A CBS All Access

Mardi 18 août

Demi-finales (Lisbonne, Portugal)Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Paris vs Leipzig / Atlético 15 h HE N / A CBS All Access

Mercredi 19 août

Demi-finales (Lisbonne, Portugal)Rencontre

Temps

chaîne TV

Direct

Barcelone / Bayern contre Man. Ville / Lyon 15 h HE N / A CBS All Access

Dimanche 23 août

Finale de la Ligue des champions (Lisbonne, Portugal)Chaîne de télévision Match Time Diffusion en direct à déterminer vs à déterminer 15 h HE CBS Sports Network CBS All Access / fuboTV