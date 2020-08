Après une pause de près de six mois en raison de l’urgence du coronavirus, le circuit masculin est prêt à repartir des États-Unis. Malgré les protocoles stricts et l’absence de public dans les tribunes, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Serena Williams et Naomi Osaka sont prêts à concourir pour le titre de l’US Open, qui débutera à New York à la fin de ce mois.

Pour la première fois depuis 1999, nous assisterons à un tournoi du Grand Chelem sans Roger Federer et Rafael Nadal. Les outsiders sont tous du côté du Serbe, déterminés à remporter son 18e Grand Chelem et à rester invaincus dans cet étrange 2020.

L’ancienne tennisman néerlandaise Marcella Mesker, finaliste à l’Open d’Australie en double, fait valoir que le numéro 1 mondial n’aura pas de gros problèmes de concentration compte tenu de son attitude mentale reconnue.

Mesker sur Novak Djokovic

« Pendant la crise corona, Novak Djokovic s’est rendu dans sa villa de vacances de luxe à Marbella, où il dispose également d’un court de tennis, et a fait voler Feliciano López, entre autres, pour jouer au tennis », a déclaré Marcella Mesker.

« Bref: Djokovic s’est entraîné comme un fou là-bas et est très prêt à rejouer. Ce dernier s’applique également à ses concurrents », a déclaré l’ancien joueur néerlandais. «Ce sera une vraie bataille à New York entre Djokovic et la génération actuelle, avec Dominic Thiem comme le plus grand challenger.

Ces dernières semaines, j’ai vu de nombreux matchs magnifiques et passionnants en tant que commentateur, donc ce sera de toute façon, vous l’apprécierez plus tard. Je pense que cette bulle profitera à de vraies célébrités comme Novak Djokovic et Serena Williams. Normalement, ils ne peuvent pas simplement aller en ville, car ils seront alors reconnus partout.

Ils y sont déjà habitués dans cette affaire de tennis. De plus, Djokovic, par exemple, peut louer une villa privée, ce qui est autorisé, et qui lui donne déjà beaucoup plus de liberté que beaucoup d’autres », a affirmé Mesker. L’US Open 2020 sera le premier Grand Chelem joué dans une bulle de sécurité conçue pour protéger les joueurs, les entraîneurs et le personnel contre le coronavirus.

Le majeur de Flushing Meadows est le premier événement sportif international de cette ampleur tenté depuis la pandémie de COVID-19. L’USTA accueillera le Western & Southern Open, traditionnellement joué à Cincinnati, et l’US Open successivement au Billie Jean King National Tennis Center avec un prix combiné de 60 millions de dollars en jeu.

L’Open de l’Ouest et du Sud sera disputé du 19 au 28 août avec l’US Open après le 31 août au 13 septembre. De toute évidence, il y a beaucoup plus qu’un titre du Grand Chelem et le chèque du champion de l’US Open à 3 millions de dollars en jeu et le PDG de l’USTA, Mike Dowse, est convaincu que le tournoi peut tracer la corde raide entre sécurité et compétition avec succès.