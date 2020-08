Le renouvellement de Gigio Donnarumma, l’avenir de Federico Bernardeschi et plus encore. Mino Raiola, directement de Lisbonne, s’est entretenu avec Sky Sport e confirmé nos avancées sur la situation de Zlatan Ibrahimovic. Voici ses déclarations: « Ibra sera-t-il à la réunion de Milan? Je crois qu’il n’y aura pas de lendemain. La négociation est à un bon point, nous parlons, nous n’avons pas encore l’accord. Ce n’est pas une question d’argent, de conviction et de style, beaucoup de choses. Un mariage se fait à deux, si Ibra ne voulait pas rester il n’y aurait pas de négociation. Je suis optimiste comme toujours, sinon nous ne continuerons pas ».

DONNARUMMA – « Je n’ai pas parlé de Gigio, même pas maintenant je veux, c’est une question sensible et ce n’est pas le moment, il y a d’autres priorités, même pour le club. On verra Gigio, ce n’est pas une question maintenant. »

BONAVENTURA – « Nous évaluons, nous sommes très proches de quelques équipes, j’espère le fermer dans quelques jours ».

PIRLO – « Une belle surprise, ils ont beaucoup gagné, tout le monde est critiqué par les fans et non, si Pirlo fait jouer l’équipe comme lui, Guardiola doit commencer à se cacher. En tant que joueur, Pirlo n’a jamais été discuté ».

BERNARDESCHI – « Il est très conscient de ce que ça a été, je l’aime bien, j’ai beaucoup parlé avec lui et j’ai vu un gars qui ne s’est pas encore assis, il a compris que sa carrière ici commence, ça ne s’arrête pas. Il peut facilement être là à la Juve, alors s’il y a de meilleures conditions pour tout le monde, alors nous évaluerons ensemble. Je pense que la Juve parie toujours sur lui. C’est un défi qu’il veut relever, à la Juve. «

DE LIGT – « Comme Bernardeschi, il est extraordinaire, en tant que personne et en tant qu’athlète, la blessure est guérie et maintenant il a besoin de temps. Je pense que la Juve a un trésor important en main avec lui. »

POGBA – « Paul est au centre d’un projet technique important, même ces dernières années United n’a jamais voulu ouvrir de négociation. Il n’est pas du genre à faire polémique, surtout dans un moment comme celui-ci il faut être calme et calme et voir comment ça se passe. terminer. Nous aborderons le renouvellement sereinement, sans stress. Nous continuerons à en parler« .

HAALAND – « C’est un regret pour ceux qui ne l’ont pas pris et un rêve pour ceux qui veulent le prendre. Il ne bougera pas cette année, il va bien à Dortmund. Ce n’est pas le moment de bouger, nous sommes très conscients du cheminement de carrière qui se déroule. peut faire ».

BALOTELLI – « A Brescia tout a bien commencé, puis il y a eu ces malentendus avec Cellino. Moi aussi je me gêne, je ne me retiens pas. Nous avons choisi la voie du silence, le monde entier a déjà sa propre opinion sur Mario. a changé avec les faits. Covid ne nous a certainement pas aidés. Mais maintenant, nous parlons à différentes équipes de recommencer. Il n’est certainement pas fini: et pour les attaquants comme lui, le football a besoin de « comme de l’eau ». Même en Italie, il peut avoir marché, nous parlons avec une-deux équipes ».

MALEN – « Il y a des talents à amener en Italie, il y en a d’incroyables à l’étranger. Malen du PSV pourrait arriver un jour ici. Aujourd’hui, le club peut difficilement le vendre et un autre club peut avoir la force de lui arracher. »

MARCHÉ – « Je pense que pour tous les clubs, la session vraiment intéressante aura lieu en janvier ».