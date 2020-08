Avant la loterie du repêchage de jeudi, DraftExpress et Jonathan Givony d’ESPN ont publié son dernier repêchage de la NBA 2020. Comme cela a été le cas pendant la majeure partie de l’année dernière, LaMelo Ball s’est retrouvé près du sommet du repêchage, cette fois-ci en troisième position au classement général des Timberwolves du Minnesota.

Voici la section de Givony sur l’atterrissage de balle avec les loups:

Une zone arrière de Ball et D’Angelo Russell pourrait être l’un des pires couples défensifs de la ligue, mais pour accélérer leur reconstruction, les Timberwolves doivent continuer à accumuler de la puissance. Personne dans cette classe de draft n’en a plus que Ball. Sa taille le rend facile à jumeler avec un autre garde, et ses coéquipiers adoreront sa formidable créativité de passage et la façon dont il responsabilise les autres. Ball n’a 19 ans qu’à la fin du mois d’août, ce qui lui laisse une marge considérable pour améliorer son périmètre de tir et de défense.