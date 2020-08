Dustin Johnson a pris la tête du Northern Trust, mais Scottie Scheffler a volé la vedette avec un 59 au deuxième tour.

Johnson a pris une avance de deux temps au TPC Boston grâce à un superbe 11-moins de 60 ans – un plus bas en carrière – vendredi. Le champion de l’US Open 2016, et double vainqueur du Northern Trust, avait un dossier de 9 sous huit trous, puis a réussi des tirs à 10 et 11, mais il a réduit ses sept derniers pour rater un 59.

L’Américain est toujours à deux coups d’avance sur Scheffler et Cameron Davis, qui ont poursuivi son jeu constant avec un 65.

Scheffler, 24 ans, est devenu le 11e joueur différent à battre 60 lors d’un événement du PGA Tour et le deuxième plus jeune, derrière seulement Justin Thomas. L’Américain a réussi six birdies à l’avant neuf et six à l’arrière, faisant un 4 pieds au dernier pour son 59.

Danny Lee (64), Harris English (66) et Louis Oosthuizen (65) sont un tir plus en arrière dans une égalité pour la quatrième.

Le duo américain Kevin Kisner (66) et Russell Henley (67) est à 11 sous, un tir devant Kim Si-woo (64), Matthew Wolff (67) et Daniel Berger (66).

Tiger Woods et Rory McIlroy ont été incapables de démarrer car ils n’ont fait que de justesse. Woods (71) et McIlroy (70) sont à 3 sous, faisant le week-end d’un coup aux côtés du tenant du titre Patrick Reed (71) et Justin Rose (70).

Jordan Spieth, qui a raté sa troisième coupe de 2020 après les rondes de 69 et 71, est un joueur qui ne se dirige pas vers le week-end.

Thomas (67), quant à lui, est à 7 sous, un tir devant Jon Rahm (67).