Dustin Johnson a pris le contrôle du Northern Trust avec un 7 sous la normale 64, tandis que Tiger Woods et Rory McIlroy ont enduré un troisième tour difficile.

Le double champion des séries éliminatoires de la FedEx Cup et ancien n ° 1 mondial a été presque sans faute en étendant son avantage à cinq coups au TPC Boston samedi. Johnson, qui était 15e au classement de la FedEx Cup avant les éliminatoires d’ouverture pour 2020 – a bondi grâce à un aigle, six birdies et un seul bogey.

Il a percé un aigle de 40 pieds au dernier pour s’améliorer à 22 sous à travers 54 trous, devant Harris English (66) et Scottie Scheffler (67). Louis Oosthuizen (68) est 15 sous, tandis que Harry Higgs (66), Daniel Berger (67) et Danny Lee (69) sont un coup plus en arrière après le jour 3.

Le champion en titre Patrick Reed a tiré un troisième tour de 68 à 16 coups de retard et à égalité au 51e rang, un tir derrière le vainqueur de la FedEx Cup 2017 Justin Thomas (71).

Ce fut une journée difficile pour Woods et McIlroy alors que la paire d’étoiles continuait de se débattre.

Après avoir débuté avec 68, 15 fois champion majeur, Woods a affiché des rondes consécutives dans les années 70 après le 2-over 73 de samedi. Cinq bogeys et seulement trois birdies ont laissé Woods 1 sous pour le tournoi et hors de la prétention.

L’ancien n ° 1 mondial McIlroy est un tir plus mauvais après son 3-over 74, qui se composait de deux triples bogeys, dont l’un est survenu après que son jet de puce ait roulé en arrière dans l’eau au deuxième trou.