NORTON, Massachusetts – Dustin Johnson avait l’air dominant comme il l’a toujours été, et rien ne pouvait l’arrêter dimanche dans The Northern Trust.

Mark Konezny-USA TODAY Sports

Pas même le temps.

Johnson a joué les deux derniers trous dans l’obscurité proche après un retard de tempête tardif et a terminé avec un birdie pour un huit sous 63 et une victoire de 11 coups sur Harris English.

C’était la 22e victoire de sa carrière sur le PGA Tour, et il ne l’a jamais rendu plus facile. Johnson a remporté sa cinquième épreuve en séries éliminatoires de la FedEx Cup – à égalité avec Rory McIlroy pour la plupart – et est revenu au premier rang mondial. Il a terminé à 30 moins de 254 ans.

Jalonné à une avance de cinq coups sur Harris English avant le tour final, Johnson a envoyé un imposant fer à sept au-dessus de l’eau à une épingle avant sur la normale 5 seconde, la balle se déposant à huit pieds à côté de la broche pour un aigle. Deux trous plus tard, son trois bois était parfaitement placé devant le quatrième green pour un simple va-et-vient pour birdie.

C’était comme ça toute la journée. C’était comme ça toute la semaine.

Il menait par cinq et est sorti en 30, étirant son avance à sept tirs au virage. Au 12e trou de 500 verges, où samedi il a réussi un tirage serré avec un fer à six contre un pied, cette fois, il a frappé un léger fondu avec un fer à 6 à 3 pieds pour un autre birdie.

Le seul drame était de savoir s’il pouvait établir deux records de la PGA Tour – 31 sous la normale d’Ernie Els à Kapalua en 2003 et le 253 de Justin Thomas au Sony Open en 2017.

Mais après que ce birdie du 12 l’ait mis à 29 sous, Johnson s’est installé dans quatre pars consécutifs. Il n’est que le troisième joueur à terminer 30 sous, rejoignant Els et Jordan Spieth, également à Kapalua. Il possède donc au moins le disque sur le continent.

Cela rappelait vendredi quand il avait 11 sous par 11 trous et la seule question était de savoir s’il pouvait devenir le premier joueur à tirer 57. Il a fait sept pars consécutifs pour un 60.

Ce dernier tronçon était différent. Johnson se soucie plus des trophées que des records, et terminer sa manche était tout ce qui comptait.

C’était comme ça il y a trois ans à Riviera, quand il était sur le point de battre le record de 72 trous de Lanny Wadkins à Riviera, le plus ancien du calendrier du PGA Tour. Mais il a terminé avec trois bogeys au cours des 10 derniers trous en jouant de manière conservatrice et n’a dit que plus tard qu’il ne savait pas quel était le record. Il ne s’en souciait pas non plus.

L’anglais a essayé de tenir bon, trois fois égaler les birdies avec Johnson. Il a terminé avec un bogey qui n’avait pas d’importance, a tiré 69 et est passé au n ° 6 de la FedEx Cup. L’anglais a commencé l’année sans carte complète. Maintenant, il a bloqué une place dans le championnat du circuit.

Il n’y a tout simplement pas d’arrêter Johnson quand il rassemble toutes les parties de son jeu, en particulier les fers. Johnson n’a pas manqué un green lors du tour final.

Kevin Kisner, qui a grandi en jouant au golf junior avec Johnson en Caroline du Sud, a déjà vu tout cela.

« Il peut absolument démanteler un terrain de golf quand il est sur », a déclaré Kisner. «Je le regarde depuis 25 ans. J’y suis assez habitué. Quand il est allumé, je me mets sur le côté et j’essaie d’ajouter à mon compte bancaire. «

Kisner a bien fait cette partie. Il a terminé avec un 66, assez bien pour qu’il soit en bonne forme dans sa tentative de décrocher une place dans le championnat du circuit. Il avait dit toute la semaine qu’il voulait s’occuper de cela au TPC Boston au lieu d’avoir à livrer la semaine prochaine dans le championnat BMW à Olympia Fields, un parcours qu’il n’a jamais vu.

Les 70 premiers de la FedEx Cup se qualifient pour le championnat BMW, et il y avait un coup qui importait lorsque le jeu a repris. Louis Oosthuizen, n ° 99 au classement, était dans le 18e fairway, facilement à portée du green sur le trou de fermeture par 5. Il a réussi un birdie de deux putts dans le noir pour verrouiller la 70e place.

Robby Shelton a terminé avec un 63, assez pour qu’il soit parmi les six joueurs qui se sont déplacés dans le top 70. Les autres étaient Oosthuizen, Harry Higgs, Alex Noren, Russell Henley et Jason Kokrak. Cinq des six joueurs éliminés ont raté la coupe, dont Phil Mickelson. L’autre était Denny McCarthy, qui en a tiré 73 dimanche.