Dwayne Haskins et Joe Burrow se détestaient dans l’État de l’Ohio

Dwayne Haskins et Joe Burrow se détestaient à Ohio State. Ce dernier quittera plus tard les Buckeyes pour LSU, où il remporta un championnat national et Heisman lors de sa dernière saison.

Les Bengals de Cincinnati ont sélectionné Burrow avec le premier choix du repêchage de la NFL 2020 dans l’espoir qu’il rajeunirait leur franchise.

Un an plus tôt, en 2019, les Redskins de Washington avaient pris Haskins avec le 15e choix.

La semaine dernière, Haskins a fait une interview dans laquelle il a reconnu qu’en raison de leur compétition pour le quart partant de l’Ohio State, lui et Burrow ne s’entendaient pas.

«J’adore Joe, mais pendant cette bataille, pendant près de deux ans, Joe et moi ne pouvions pas nous supporter», a-t-il admis.

«Tous les jours, que ce soit les entraînements du matin ou quand nous devions faire des exercices sur tapis et que ce serait moi et lui sur le tapis, c’était graveleux.

«Ou c’était de l’entraînement et lui et moi essayons de nous placer l’un devant l’autre pour obtenir un représentant à lancer à l’un des receveurs de départ. C’était toujours cette compétition houleuse, mais nous savions que nous tirions le meilleur de l’autre. Il a rendu la tâche difficile pour moi et je l’ai rendu difficile pour lui et je ne l’ai pas laissé m’enlever. «

Malgré l’admission surprenante, Haskins n’a pas tardé à faire remarquer que lui et Burrow s’entendaient bien maintenant. C’était juste l’esprit de compétition qui les a séparés.

Les attentes seront élevées pour les deux jeunes à l’approche de la saison prochaine.

L’année dernière, les Bengals et Redskins ont terminé derniers dans leurs divisions respectives – il y aura donc beaucoup de place pour la croissance des deux côtés.

