Les Ravens de Baltimore ne semblent pas savoir quoi faire de la sécurité Earl Thomas, qui a été renvoyé chez lui pour une altercation avec un coéquipier lors de l’entraînement de vendredi et n’était pas présent pour la séance de samedi.

Il a écrit sur Instagram qu’il ne voulait pas que les Ravens le coupent, mais tout est sur la table, selon Mike Garafolo de NFL Network. Couper Thomas entraînerait un plafond salarial de 15 millions de dollars pour Baltimore. Le garder pourrait continuer à avoir un impact négatif sur la chimie des vestiaires.

Les Ravens ne peuvent pas gagner.

Thomas a posté sur Instagram dimanche pour expliquer comment le combat s’est intensifié – mais la sécurité a supprimé le message peu de temps après l’avoir publié. Le message comprenait une vidéo de la pièce, ce qui a causé la discorde.

«Être renvoyé à la maison est nul, je ne peux pas prendre les représentants dont j’ai besoin pour maintenir l’élan… mais je peux réfléchir sur les choses et continuer à travailler mon plan pour aider l’équipe à gagner… Cela a été l’un de mes meilleurs camps de folie dans une situation comme cela peut être dû à la saleté », a écrit Thomas dans le post Instagram maintenant supprimé. «Une erreur mentale de ma part. Une couverture éclatée que j’ai essayé d’expliquer calmement face à une agression accumulée s’est transformée en moi avec un coéquipier.

«Puisque nous ne l’avons pas gardé en interne et que je reçois des SMS et des appels de journalistes ESPN, etc., j’ai pensé que j’essaierais de clarifier la situation. Des situations comme celle-ci réduisent ma fenêtre d’erreur, mais c’est le chemin que je choisis. »

La première saison de Thomas avec les Ravens ne s’est pas bien déroulée. En 2019, il n’a enregistré que deux interceptions pour Baltimore, et ses jeux les plus notables ont été des faits saillants pour les adversaires: un touché de 88 verges pour Nick Chubb et un bras solide et raide pour Derrick Henry en séries éliminatoires. S’il s’était avéré plus précieux en 2019, les Corbeaux seraient peut-être plus préoccupés par le fait de occuper sa place à l’arrière du secondaire. Mais peut-être que des sécurités comme Reshad Jones ou Eric Reid, qui sont actuellement des agents libres, pourraient apaiser ces inquiétudes.

La seule faille qui pourrait aider les Ravens (et brûlerait à son tour Thomas) est qu’ils peuvent suspendre la sécurité pour conduite préjudiciable à l’équipe avant de le couper. Selon Pro Football Talk, cette séquence d’événements donnerait au Ravens un soulagement de 10 millions de dollars, car la violation des règles de l’équipe peut dispenser Baltimore de payer une partie de l’argent garanti de Thomas. Cela dit, Thomas ferait probablement appel de cette décision. La pause ne serait pas nette.

C’est une situation moche et désordonnée. Il n’y a pas de bonne façon de gérer cela.