Trois semaines avant que les Ravens ne commencent la saison à domicile contre les Browns, Baltimore fait face à une crise de personnel majeure après une séance d’entraînement vendredi.

Earl Thomas, sept fois All-Pro safety entamant sa deuxième saison avec les Ravens, a été «renvoyé de l’établissement vendredi après une bagarre avec son coéquipier Chuck Clark», a rapporté Tom Pelissero samedi matin. Peu de temps après le rapport de Pelissero, Jeff Zrebiec de l’Athletic a déclaré que Thomas n’était pas sur le terrain d’entraînement. Et puis est venu ce putain de Jason LaCanfora:

«Continuez également à entendre [Ravens’] les joueurs ont exprimé un soutien ferme à DeShon Elliott en tant que sécurité croissante si Earl Thomas devait être lâché et les joueurs adorent également la sécurité des joueurs autonomes Tony Jefferson, qui est presque tout le chemin de la chirurgie de fin de saison 2019.

Thomas a un salaire entièrement garanti de 10 millions de dollars pour 2020, mais la garantie «s’évapore s’il est suspendu par les Ravens pour conduite préjudiciable à l’équipe», a déclaré Mike Florio, qui a obtenu une copie du contrat de Thomas. «Même s’ils peuvent éviter la garantie, la réduction de Thomas entraînerait un plafond de 5 millions de dollars en 2020 et 10 millions de dollars supplémentaires en 2021. Cependant, si la suspension reste en place, les Ravens équilibreraient le plafond de 2021 avec un crédit de 10 millions de dollars. «

Thomas a signé un contrat de 55 millions de dollars sur quatre ans (32 millions de dollars garantis) en mars 2019 après avoir passé les neuf premières années de sa carrière à Seattle.

Aspirateur 1,3 milliard de dollars

La NFL permet aux équipes d’établir leurs propres politiques de présence cette saison, et plusieurs équipes ont déjà annoncé zéro fans ou une participation limitée pour au moins leurs matchs à domicile de début de saison. Les Cowboys prévoient d’autoriser certains fans conformément à l’allocation de 50% de capacité de l’État du Texas … car AT&T Stadium est comme un aspirateur si le toit est ouvert.

On ne sait pas si l’affirmation de Jones a un fondement dans la réalité scientifique et / ou si les Cowboys rempliront AT&T Stadium à 50% de sa capacité.

591,68 $

Cal a reçu 2 millions de dollars de produits et 150 000 dollars en espèces de Nike en 2016-17, dernière année de la longue relation des Golden Bears avec le plus grand fabricant de chaussures au monde. Un an plus tard, Cal a reçu une prime de signature de 3 millions de dollars, 4,76 millions de dollars de produits et 3,5 millions de dollars en espèces de Under Armour dans la première année d’un contrat de vêtements de 86 millions de dollars sur 10 ans… qui n’a jamais été signé.

Fin juin, il a été rapporté que Under Armour voulait mettre fin à leurs accords avec Cal et UCLA, qui ont signé un accord de 280 millions de dollars sur 15 ans en 2016, et leur cas repose sur quelques éléments clés, parmi lesquels un vêtement tiers. vente de 591,68 $, selon Jon Wilner, qui a obtenu une copie de l’avis de résiliation d’Under Armour envoyé en juin:

« La première [claim] invoque la force majeure (c’est-à-dire la clause «acte de Dieu») et affirme que Cal a manqué à ses obligations contractuelles envers Under Armour en raison de la cessation des sports universitaires pendant la pandémie de coronavirus. La deuxième réclamation se concentre sur la vente, par un opérateur tiers, de 591,68 $ de vêtements provenant de l’époque révolue de Cal en tant que client Nike. »

Cotes et fins

Le groupe des cinq a un chemin vers les éliminatoires de football universitaire cette année… Kit de repêchage de football fantastique 2020… Questions brûlantes après la loterie du repêchage de la NBA… Un lycée AD a arrêté son match de football pour crier aux fans à propos des masques et des règles de distanciation sociale… 74- Vince McMahon, un an, est allé à plein YOLO pour montrer à Gronk comment c’était fait … Nouvelles et notes du camp d’entraînement de la NFL … ABC se dirige vers son premier paquet NFL depuis 2005 … L’ancien joueur de la NBA Gerald Wilkins arrêté pour avoir prétendument frappé un homme et une femme à un gaz d’Atlanta station à 3 heures du matin… Pourquoi les Warriors devraient passer sur LaMelo Ball au n ° 2.

Kate Bock

Heureux 78e, Bill

Moe Berg

Si vous n’avez pas entendu parler de Moe Berg: il était un receveur de la MLB (pour plusieurs équipes, y compris les White Sox et les Red Sox) dans les années 1920 et 1930 qui a espionné pour le gouvernement américain après l’attaque de Pearl Harbor.

Nouvelle bande-annonce

