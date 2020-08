Dimanche 02 août 2020

Bien qu’il soit parti de la substitution et ait été présent les 20 dernières minutes de la victoire de l’Inter Milan sur l’Atalanta, la presse italienne a salué la performance du « Wonder Boy » à la fin de la saison 2019-20 de Calcio, dans laquelle les «neroazzurros» étaient finalistes.

La saison de Serie A 2019-2020 est terminée et il est temps d’analyser les performances de certains footballeurs.En Italie, ils ont à nouveau souligné l’entrée d’Alexis Sánchez dans la victoire de l’Inter Milan sur l’Atalanta.

Les médias les plus importants du pays de la botte ont salué le rôle du «Boy Wonder» dans les 20 minutes où il était sur le court de Bergame et ont ajouté qu’il avait eu un grand retour après la reprise de la compétition.

Internews eu une brève analyse pour le Chilien. « Il est entré dans le match avec qualité, il n’a raté que le but », et il l’a noté avec 6,5. Pour sa part, Calciomercato Il a ajouté qu ‘«il a essayé de repousser la défense de l’adversaire avec des mouvements profonds. Sa fraîcheur a occupé l’arrière-garde d’Atalanta ».

La Gazzetta dello Sport n’était pas loin derrière et soulignait l’espace de l’attaquant en fin de match et le but était annulé par hors-jeu après 82 minutes de comparaison. Enfin, Passione Inter a fait l’éloge du Chilien et a mentionné qu ‘ »il est entré très bien et avec la vivacité habituelle qui a marqué sa dernière période, d’une forme extraordinaire ».

Désormais, les «neroazzurros» tournent la page du tournoi local et se dirigent vers l’UEFA Europa League, où ils affronteront Getafe pour les huitièmes de finale le mercredi 5 août en Allemagne.