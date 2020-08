La 15e saison de « Hard Knocks » de HBO ne ressemble à aucune des précédentes. Pour la première fois, en 2020, la série documentaire NFL Films se concentre sur deux équipes à la fois dans un camp d’entraînement – les Los Angeles Rams et Los Angeles Chargers.

Jamais au cours des saisons précédentes, la série n’a eu besoin de tourner autour d’une pandémie. Bien que les entraîneurs et les joueurs restent les stars, les équipes à accès illimité accordent une attention particulière aux protocoles de sécurité et aux ajustements des équipes autour du COVID-19.

En l’absence de matchs de pré-saison et seulement des procédures pas à pas pendant un certain temps, l’action sur le terrain n’est pas aussi dramatique. Mais il y a beaucoup de scènes hors du terrain pour rendre les Rams et les Chargers plus intrigants. Dans le cas où vous avez manqué un épisode ou si vous souhaitez revenir en arrière, nous décomposons ce que nous avons vu dans chaque épisode:

Coups durs Épisode 1

(date de diffusion originale: mardi 11 août, 22 h HE sur HBO)

Le spectacle nous présente autant de Rams and Chargers 2020 que possible en une heure. L’entraîneur des Chargers Anthony Lynn ouvre avec la première de plusieurs réunions Zoom présentées dans l’épisode, prononçant un discours passionné sur la façon dont son équipe va gérer les défis du coronavirus et gagner gros cette saison. Chez lui, Lynn raconte comment il a rencontré sa femme, Stacy, tout en montrant ses talents de cuisinier. L’entraîneur des Rams, Sean McVay, obtient alors son tour dans son propre manoir, où il se met en quarantaine confortablement avec sa fiancée Veronika et son chien Callie. McVay explique comment il a entraîné Callie à faire des tours de balle autour de la piscine à la Air Bud.

Coupure aux installations de l’équipe pour les tests du joueur COVID-19, où le demi de coin des Chargers Casey Heyward Jr. traverse une période plus difficile que ses coéquipiers et où les Rams s’attaquent à Aaron Donald n’est pas un grand fan de prises de sang. McVay découvre un écran facial en plastique et s’amuse à l’utiliser et à se moquer de lui. Il s’assure que son équipe est consciente des erreurs des Marlins et appelle les Rams à rester dans leur «écosystème».

Le narrateur Liev Schreiber dit que ce « camp d’entraînement est méconnaissable » alors que nous voyons le receveur large des Chargers Keenan Allen entièrement masqué en noir. Lynn dit que la planification du jeu pour COVID est plus difficile que la planification du jeu pour le calendrier.

Le demi de coin des Rams, Dont’e Deayon, explique comment il essaie de se rendre dans la «banlieue», créant l’équipe avec son propre casier de fantaisie, un statut apprécié par son compagnon de position au Pro Bowl, Jalen Ramsey. Ramsey obtient alors sa version « Hard Knocks » d’une vidéo hype en tant que « joueur d’argent » avant d’être ennuyé par les médias locaux qui l’interrogent sur ses négociations contractuelles sur Zoom.

L’ailier défensif des Chargers, Joey Bosa, signe son nouvel accord lucratif. Dans un moment d’émotion, Bosa verse quelques larmes en s’ouvrant sur ce que c’était que de partager la nouvelle avec son père John, un joueur retraité de la NFL.

Coupure à la mise en place de la «bataille» du quart-arrière des Chargers, où Tyrod Taylor est le partant présumé sur le rookie de premier tour Justin Herbert. Herbert est confronté à beaucoup de choses à apprendre. On le voit alors faire une «pratique à la cible» avec son bras de lancement.

Lynn explique au médecin de l’équipe des Chargers, le Dr Herb Martin, comment il a été testé positif au coronavirus pendant l’intersaison. Lynn a ressenti des courbatures et des courbatures, mais ne pensait pas qu’il pourrait avoir le virus jusqu’à ce qu’il voit un golfeur se retirer d’un tournoi avec les mêmes symptômes. Lynn admet que cela lui a fait «se sentir comme un paria».

Après que Lynn ait donné à ses joueurs la liberté de réagir à l’hymne national comme ils le souhaitent cette saison, certains se joignent à un appel Zoom avec des entraîneurs adjoints et un consultant extérieur pour mieux en apprendre davantage sur les initiatives de justice sociale.

Le premier joueur de l’une ou l’autre équipe à être testé positif au COVID-19 est le secondeur recrue des Rams, Terrell Lewis. Il est obligé de se mettre en quarantaine loin des locaux de l’équipe pendant 10 jours.

Alors que les Rams et les Chargers commencent à faire des coupes pour passer à 80 joueurs, le directeur général de Lynn and Chargers, Tom Telesco, est surpris par la réaction grossière d’Andrew Vollert à sa libération, malgré le fait qu’il était un homme clair et étrange. graphique. Lynn plaisante avec Telesco en disant que l’idée de «vous n’êtes pas Antonio Gates» lui a traversé l’esprit.

Après quelques manigances de Zoom plus relatables de la part des deux équipes, l’épisode se termine par la politique inébranlable de McVay sur l’étiquette appropriée du port d’un pot.

Hard Knocks épisode 2

(date de diffusion originale: mardi 18 août, 22 h HE sur HBO)

C’est au tour de McVay d’ouvrir la série avec un discours inspiré à son équipe après que Lynn ait obtenu les honneurs dans le premier épisode. Après que Lynn ait compris comment utiliser un nouveau mégaphone dans la pratique, il annonce que les Chargers sont proches de la phase deux du camp d’entraînement, où ils «glisseront et glisseront» dans des pratiques reflétées offensive contre défense.

Les protocoles COVID-19 fonctionnent alors que les béliers et les chargeurs sont restés en bonne santé. Les vétérans font la navette depuis leur domicile, tandis que les recrues, comme Clay Johnston des Rams et Breiden Fehoko des Chargers, ont le défi supplémentaire de vivre dans un hôtel.

Les chargeurs Austin Ekeler, avec Lynn, se souviennent comment Ekeler a fait l’équipe en tant qu’agent libre non repêché il y a trois ans hors de Western State Colorado et comment ne pas avoir de matchs de pré-saison fait mal à trouver des joyaux comme lui. La recrue non repêchée Darius Bradwell clignote dans le champ arrière derrière Ekeler, mais après avoir gonflé de son poids de jeu de 235 livres à Tulane, est aidé par l’entraîneur de force et de conditionnement John Lott à se mettre en meilleure forme, améliorant ses chances de faire partie de l’équipe. Ramsey, avant son nouveau contrat à venir, part à la recherche d’une maison dans une résidence située sur 31 acres qui est personnellement mise en scène pour lui. De retour à l’entraînement de Rams avec Ramsey, Deayon continue de rire et Johnston utilise à plusieurs reprises «fudge» pour un juron.

Jared Goff montre son «Goff Course», un putting green qu’il a construit autour de sa maison et partage sa quête constante de trous dans un, quelque chose qui a échappé à sa petite amie Christen. McVay, dans un rappel involontaire du rapport plus tôt dans la semaine où il était courtisé pour «Monday Night Football», fredonne l’ouverture du thème «MNF», mettant en place un montage légèrement amusant de pièces d’entraînement.

Seth Ryan, fils de l’ancien entraîneur de la NFL Rex, en est à sa deuxième année dans l’équipe de Lynn en tant qu’entraîneur du contrôle qualité. Il est testé positif au coronavirus et est contraint de quitter l’établissement pendant un certain temps. Pendant ce temps, Herbert continue d’afficher son bras fort mais a besoin de travailler pour ne pas faire basculer les jeux lors de la prise de clichés sous le centre, après avoir travaillé exclusivement avec le fusil de chasse à l’université. Herbert regarde et apprend bien de Taylor après une suggestion de son nouveau tacle droit, Bryan Bulaga.

De retour au camp des Rams, Donald, maintenant construit aussi dur que «The Rock», reçoit le traitement vidéo hype. Donald ne pense pas qu’il soit trop élite pour ses coéquipiers défensifs, cependant, les aidant constamment dans leurs matchs. Andrew Whitworth fait de même pour les joueurs de ligne offensive des Rams. Il est révélé que Whitworth, 38 ans, et sa famille avaient le coronavirus pendant l’intersaison après avoir été exposés via la nounou des enfants.

On voit les joueurs des Chargers ramasser leurs suiveurs de distance pour les aider à rester séparés de manière appropriée dans le camp. Ryan revient au travail après avoir dit à Lynn qu’il s’est avéré avoir un faux positif. Alors que les Chargers tournent le coin vers de vraies pratiques, Derwin James et Chris Harris Jr. mènent le secondaire dans un jeu intense de cornhole. Les joueurs des deux équipes peuvent enfin enfiler des casques et porter les inserts de masque de leur choix pour s’entraîner, désireux d’aller travailler.

Hard Knocks Épisode 3

(date de diffusion originale: mardi 25 août, 22 h HE sur HBO)

Hard Knocks épisode 4

(date de diffusion originale: mardi 1er septembre, 22 h HE sur HBO)

Hard Knocks épisode 5

(date de diffusion originale: mardi 8 septembre, 22 h HE sur HBO)

Calendrier des Hard Knocks 2020

Épisode

Date de l’air

Chaîne / flux

Épisode 1 11 août, 22 h ET HBO, HBO MAX Épisode 2 18 août, 22 h ET HBO, HBO MAX Épisode 3 25 août, 22 h ET HBO, HBO MAX Épisode 4 1er septembre, 22 h ET HBO, HBO MAX Episode 5 8 septembre, 22 h HE HBO, HBO MAX