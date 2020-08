Les propriétaires de football Fantasy ont toujours peur de faire un buste. Quoi qu’il en soit, ils aimeraient éviter le joueur qui déchire son ACL lors de la semaine 1 ou s’enflamme si terriblement qu’il perd sa ligue le jour du repêchage. Mais le problème avec les traverses et les bustes, c’est que ce n’est jamais noir et blanc – il y a toujours une zone grise. C’est pourquoi nous sommes revenus avec la version de cette année de notre équipe Boom-or-Bust. Ce titre est destiné à reconnaître que les joueurs de cette liste ne sont pas indélébiles – ils pourraient tous avoir de bonnes saisons – mais à leur classement actuel et à leurs ADP, selon FantasyPros, nous ne les voudrions pas (et oui, nous avons analyse et raisons).

Si vous aimez les joueurs ci-dessous plus que nous, ayez à eux. J’espère qu’en lisant des noms comme Dak Prescott, Aaron Jones et Rob Gronkowski, vous vous joindrez à nous pour reconnaître le risque inhérent de les sélectionner à leurs prix actuels. Les brouillons de fantaisie réussis ne consistent pas seulement à éviter des flops totaux; il s’agit également de maximiser la valeur.

Une partie de la liste de l’année dernière était parfaite. Cam Newton était la tête d’affiche du groupe et nous savons tous à quel point il était amusant de posséder dans la fantaisie en 2019. Adam Thielen, Sammy Watkins et Vance McDonald ont également eu leurs vallées. Bien sûr, Derrick Henry était génial. Il en était de même pour Courtland Sutton. Vous n’allez jamais battre 1.000 lorsque vous vous balancez pour les clôtures, mais ci-dessous, nous plaçons notre cause – et vous voudrez peut-être simplement écouter.

2020 Fantaisie QB Buste

Dak Prescott, Cowboys

Les ADP quarterback de cette pré-saison se sont assez bien alignés sur notre classement, donc notre sélection ici n’est pas basée sur une différence d’opinion majeure. La plupart des classements sont plus élevés sur Prescott que nous, et il y a une certaine équité à cela – Prescott a marqué le troisième plus grand nombre de points fantastiques par match parmi les QB en 2019. Dallas a même ajouté CeeDee Lamb à l’équation.

À certains niveaux, cette énorme saison pourrait cependant être le sommet de Prescott. Dallas a réussi le 21e pourcentage le plus élevé de passes décisives en 2019, choisissant de lancer le ballon 58% du temps. Cela signifie que 20 QB, dans une année similaire, auront la chance de lancer plus que Dak. Prescott est manifestement talentueux et a des armes autour de lui, alors il profite au maximum de ces chances, mais il devra continuer à être efficace pour afficher le même genre de chiffres. Ses interceptions à deux chiffres d’il y a un an suggèrent que son efficacité pourrait encore nécessiter du travail.

Encore une fois, comme beaucoup de joueurs sur cette liste, Prescott n’est pas loin d’être impossible à rédiger. Il est probablement un quart-arrière du top 10. Il est juste moins susceptible de terminer parmi les trois premiers que ne le suggère ADP et pourrait facilement être dépassé par un groupe de QB qui passeront plusieurs tours plus tard.

Bustes RB Fantaisie 2020

Miles Sanders, Eagles

Sanders a été choisi pour cette liste quelques instants avant que les Eagles n’annoncent qu’il souffrait d’une blessure au bas du corps d’une semaine à l’autre (Qu’est-ce que c’est, le hockey? Blessure au bas du corps?). Une blessure ne fait que renforcer sa cause en tant que joueur risqué avec un potentiel de buste.

Doug Pederson ne se soucie apparemment pas des sentiments des propriétaires de fantaisie lorsqu’il s’agit de ses running backs, car il adore mélanger les choses. Certains jeux de l’année dernière étaient des vitrines de Jordan Howard, et d’autres fois Sanders était plus impliqué (oui, Howard est parti, mais le point demeure). À la fin de la saison, Boston Scott a été fortement impliqué même lorsque Sanders était apparemment en bonne santé.

La capacité de gros jeu de Sanders lui donne un solide avantage d’une semaine à l’autre, mais la volatilité de Pederson et la dépendance potentielle de Sanders aux jeux à domicile en font une proposition plus risquée que la plupart des RB que vous obtenez en tant que RB2 haut de gamme.

Aaron Jones, Packers

Voici un fait: Aaron Jones a terminé au troisième rang des RB du football Fantasy la saison dernière. En voici une autre: 42,9% des points fantastiques de Jones en 2019 sont venus de touchés. C’était le pourcentage le plus élevé parmi les 11 premiers du score de fantaisie RB (Todd Gurley, n ° 12, a bénéficié de 44% de ses points de fantaisie via des touchés).

Bien sûr, certains porteurs de ballon sont plus susceptibles de marquer des touchés que d’autres, mais Jones a presque certainement une régression à venir. Il a bénéficié en 2019 d’un certain temps passé en tant que seul meneur alors que Jamaal Williams était blessé. Au moins en ce moment, Williams est en bonne santé. Les Packers ont également ajouté AJ Dillon hors concours au Boston College au début du repêchage, donc c’est plus de compagnie dans la salle des demi-offensifs.

Il est plus sûr de parier sur le kilométrage d’une saison à l’autre que de parier sur les touchés, surtout maintenant que Jones pourrait voir un peu moins d’opportunités qu’en 2019. Cela fait regarder ailleurs la position de RB au premier ou au début du deuxième tour. est la voie à suivre. Semblable à Prescott, Jones n’est pas un « mauvais » choix, mais il y a beaucoup de meilleures valeurs RB.

Bustes WR Football Fantasy 2020

Stefon Diggs, projets de loi

Diggs n’est pas nécessairement en découvert, car il quitte le plateau en tant que demi-arrière WR2. Il devrait juste y avoir une inquiétude légitime quant à l’ampleur de son rôle dans l’attaque de Buffalo.

John Brown et Cole Beasley ont tous deux dépassé les 100 cibles l’an dernier. Beasley est devenu une super couverture de sécurité pour Josh Allen, de sorte que ses cibles chuteront probablement moins que ce que beaucoup pensent. Brown pourrait jouer un rôle plus menaçant, mais il aura toujours des regards. Diggs n’a jamais vraiment eu à traiter qu’avec un autre bon receveur de son équipe à la fois. Il y aura également toutes les questions pour savoir si Diggs et Josh Allen peuvent cliquer tout de suite et si Allen peut être suffisamment précis pour aider Diggs à produire.

L’offensive de Buffalo restera également engagée dans la gestion du football. Cela laisse Diggs regarder plus à une saison comme 2017, quand il avait 64 prises et 849 verges sur la réception. Vous le voudrez dans votre gamme fantastique, mais il y a juste un plafond moins excitant sur le résultat le plus probable de Diggs que la plupart ne le pensent.

AJ Brown, Titans

Combien croyez-vous en Ryan Tannehill? Et à quel point faites-vous confiance aux grandes pièces de théâtre pour se répéter d’année en année? Telles sont les questions auxquelles nous sommes confrontés en ce qui concerne Brown. C’est évidemment un jeune talent passionnant, mais il n’est pas sans risque, ce qui en fait la véritable définition du boom ou de la récession.

Dix des 16 matchs de Brown il y a un an le mettaient en vedette avec moins de quatre passes. Seulement cinq fois il a reçu plus de cinq cibles. Il l’a fait fonctionner, avec une moyenne de 20,2 verges par prise et ne manque pas une chance de faire un gros jeu, mais si les Titans restent aussi lourds au sol qu’eux et que la part de cible de Brown ne change pas beaucoup, il a beaucoup de potentiel. de semaines tranquilles.

Dans les semaines où Brown part, il pourrait vous gagner votre match, mais avec son rôle dans l’attaque du Tennessee, il suffit d’une ou deux semaines de plus que l’année dernière pour que son ADP soit trop cher.

AJ Green, Bengals

En parlant de boom ou de chute, c’est Green en un mot. Il a été blessé lors de la pré-saison l’année dernière et n’est jamais revenu sur le terrain pour le match. Les blessures ne sont pas nouvelles pour lui non plus, et à 32 ans, il ne guérira pas plus vite. Le faire devenir WR3 n’est pas le pire pari au monde, mais cela se sentirait beaucoup mieux si Green restait le meilleur chien incontesté de Cincinnati.

Il est probable que Tyler Boyd sera la principale cible de Joe Burrow, ce qui n’a jamais été vrai pendant les années en bonne santé de Green avec Andy Dalton. Rookie Tee Higgins de Clemson pourrait bien être une version plus jeune et plus saine de Green, aussi. Ajoutez à cela la façon dont Auden Tate et Alex Erickson ont joué il y a un an, et les Bengals peuvent à la fois s’appuyer moins que d’habitude sur Green et être conservateurs avec ses clichés s’ils le souhaitent. Green pourrait rester efficace pour transformer ses cibles en points fantastiques, mais il est probablement insensé de s’attendre à quelque chose comme les totaux massifs de cibles de son apogée.

Buste TE Football Fantasy 2020

Rob Gronkowski, boucaniers

Si vous le voyez sur Internet, cela doit être vrai, non? Dans ce cas, nous sommes d’accord avec cette prémisse. Vous ne pouvez pas cliquer sur deux articles de football fantastique sans voir quelqu’un appeler Gronkowski un buste. Pourtant, il se classe toujours bien dans le top 10 à la position dans les draft selon FantasyPros. Alors, qu’est-ce qui donne?

Gronk est un futur Hall-of-Famer. Il a de retour fait équipe avec Tom Brady, mais il vient également de terminer une année où il a passé plus de temps à vanter une société de CBD qu’à jouer sur un terrain de la NFL. Il a 31 ans, est classiquement sujet aux blessures et potentiellement rouillé après un an de congé.

Au-delà de cela, nous pouvons regarder ses chiffres de 2018 et trouver quelques signaux d’alarme. Ses yards par prise étaient les plus bas depuis cinq ans; ses yards par match étaient plus bas que dans n’importe quelle saison, sauf sa campagne recrue; et ses trois derniers matchs de saison régulière, dans lesquels il a joué 176 clichés, ont présenté un total de quatre attrapés pour 45 verges. Il a eu deux matchs à six prises en route vers un anneau du Super Bowl en séries éliminatoires, mais la tendance de Gronkowski était principalement à la baisse. Et pour une raison quelconque, il n’a reçu que deux cibles à l’intérieur de la ligne des 10 verges pendant toute la saison.

Cela ne veut pas dire que Gronkowski aura une saison 2020 misérable. Il aura probablement quelques gros matchs et attrapera des touchés, mais chaque draft aura au moins un joueur qui atteindra trop haut pour Gronkowski. Laisse les.

Buste de défense de football fantastique 2020

Patriots D / ST

La Nouvelle-Angleterre était un peu plus touchée par le bogue de retrait que toute autre équipe avant la date limite de retrait de la NFL. La défense sera sans Dont’a Hightower (désinscription), Kyle Van Noy et Jamie Collins (départs d’agents libres) dans leur corps de secondeurs, et ils continueront à piloter l’hélium dans l’esprit des propriétaires de fantaisie du calendrier des cupcakes de la saison dernière. et une sortie de toucher des roues incomparable.

Comme vous pouvez le lire ici, nous sommes très attachés à jouer les matchs sur le spot D / ST. Nous attendons également généralement l’avant-dernier tour pour rédiger une défense à moins que votre format de ligue ne nécessite de faire quelque chose de différent. Et la Nouvelle-Angleterre est probablement due à une baisse plus importante que la simple régression naturelle en raison des joueurs perdus. Que quelqu’un d’autre rédige les Patriots. Contrairement à l’année dernière, vous ne regretterez pas d’avoir manqué.

2020 Fantasy Football Kicker Buste

Robbie Gould, 49ers

Dans le passé, il n’y avait pas eu de place de kick sur cette liste. Mais partout où vous regardez, Gould est dans ou près du top cinq du classement des kickers. Cela n’a guère de sens. Il aura 38 ans en décembre et sort le pire pourcentage de buts de sa carrière. Nous avons vu des kickers tomber rapidement de la table, comme avec Adam Vinatieri. Le dépôt de Gould s’est peut-être déjà montré.

Alors que les botteurs de la NFL se sont améliorés à la fois en précision et en distance, Gould a connu sa pire saison en 11 ans de carrière (divulgation complète: il a fait tous ses coups de pied dans les séries éliminatoires, mais quand même). Pourquoi voudriez-vous le recruter après cela? L’offensive de San Francisco n’est même pas si puissante que de surfer sur des tonnes d’opportunités. Les jeunes kickers comme Younghoe Koo et Michael Badgley et même Joey Slye, qui a passé une grande partie de la seconde moitié de la saison dernière dans notre top 10 hebdomadaire, sont à peine en cours de repêchage (ou dans le cas de Slye, même pas près d’être repêché).

Tant que vous attendez le dernier tour pour choisir votre kicker, il n’y a pas grand-chose à faire quand il s’agit de votre sélection, mais il n’y a tout simplement aucune raison de choisir Gould. Il a raté tous ses coups de pied de plus de 50 mètres il y a une saison, donc plus votre ligue offre de bonus de distance, plus la valeur de Gould devient mauvaise. Ne voulez-vous pas au moins vous exciter une fois cette saison lorsque votre kicker cloue une bombe à 54 ou 55 mètres?