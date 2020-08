Certains propriétaires de football Fantasy se contentent de jouer dans leurs ligues standard à 10 ou 12 équipes année après année. Même dans ces ligues, les «dormeurs profonds» peuvent avoir une importance dans les projets de fantaisie. Certains propriétaires ne veulent pas seulement le dormeur que tout le monde vante; ils veulent que leurs choix de finale soient de vrais billets de loto. La liste ci-dessous compte encore plus dans les ligues de 16 équipes (ou plus). Là, tout avantage que vous pouvez trouver signifie bien plus parce que les éléments sûrs de votre liste sont de moins en moins nombreux. Notre équipe Deep Sleeper 2020 essaie de trouver les évasions potentielles qui peuvent faire la différence dans ces formats.

Pour faire partie de cette équipe, les joueurs devaient être repêchés bien en dehors du territoire de départ de fantasy selon les données FantasyPros ADP. Beaucoup de ces gars ne sont pas repêchés dans les ligues standard et ne font probablement que des bancs de repêchage dans la plus profonde des ligues. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas avoir de valeur.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Certains d’entre eux ont déjà fait leurs preuves sur des échantillons petits ou moyens, comme Tyrod Taylor et Breshad Perriman. D’autres ont à peine touché le ballon dans la NFL, comme Damien Harris et Jace Sternberger. Tous les joueurs ci-dessous donnent des raisons de croire qu’ils peuvent surpasser (et peut-être largement surperformer) la position dans laquelle ils sont recrutés.

Et avouons-le – il est préférable de se balancer pour les clôtures avec un médiator hors du bord que de jouer la sécurité avec un vétéran ennuyeux et à plafond bas.

CLASSEMENT STANDARD FANTASY 2020:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Kicker | Superflex | Top 200

Fantasy Deep Sleepers: Quarterback

Tyrod Taylor, chargeurs

Les quarts qui courent sont constamment sous-évalués dans le football fantastique. Tout le monde sait que leurs verges au sol ajoutent de la valeur, mais on sous-estime généralement la valeur qu’un quart comme Taylor ajoute avec ses jambes. Ajoutez à cela la probabilité que Justin Herbert commence pour les Chargers à un moment donné en 2020, et la plupart des rédacteurs ne veulent rien avoir à voir avec Taylor.

Cela signifie que vous pouvez attraper un joueur qui a terminé 16e en points fantastiques QB en 2017 et huitième en 16 au dernier tour de votre repêchage si vous le souhaitez. Vous pourriez littéralement prendre n’importe quel kicker que vous vouliez dans l’avant-dernier tour et toujours obtenir Taylor après cela. C’est idiot pour plusieurs raisons.

La première est la suivante: si vous êtes dans une ligue standard à un QB, il y aura des QB de départ disponibles sur le fil de dérogation. Si Taylor perd son emploi, ce serait une simple baisse, et si vous avez déjà rédigé un bon démarreur, vous n’aurez peut-être pas besoin de votre sauvegarde, sauf pour une semaine de congé ou une blessure. Se soucier trop de la semaine 14 avec votre quart-arrière de sauvegarde (ou votre quart-arrière de sauvegarde) que vous avez choisi au 15e tour serait une erreur.

Ensuite, il y a l’infraction Chargers. Taylor n’a jamais eu d’armes comme celles-ci à Buffalo: Keenan Allen, Mike Williams et Hunter Henry. Cela doit être un immense luxe pour Taylor. Ajoutez la capacité d’Austin Ekeler après la capture et c’est beaucoup de talent qui fait l’essentiel du travail pour le bras de Taylor.

Peut-être que vous ne pouvez pas vous convaincre de repêcher Taylor dans une ligue standard, mais si vous êtes dans un format à deux QB ou Superflex et que vous voulez toujours attendre QB, il est la cible parfaite en tant que quelqu’un qui, au moins pour la première mi-temps de la saison, rivalisera avec les 12 meilleurs QB en points fantaisie par match tout en bénéficiant d’une forte réduction.

Mention honorable: Ryan Fitzpatrick, dauphins; Jameis Winston, Saints

SOMMEIL FANTASY 2020:

6 QB | 16 OR | 14 WR | 10 TE | 5 D / ST | Un de chaque équipe

Fantasy Deep Sleepers: Running back

Damien Harris, patriotes

Il est logique que les Patriots s’abstiennent d’utiliser une recrue bien considérée l’année dernière pour le libérer dans la ligue cette année. Harris a reçu une «lourde charge de travail» au début du camp d’entraînement, Sony Michel et Lamar Miller manquant une action en raison d’une blessure. Cela ne signifie pas que Harris renversera les vétérans immédiatement, mais cela signifie qu’il fait une bonne impression au début.

Si Harris pouvait gagner le poste dans une infraction qui ne dépendra plus autant de son quart-arrière, il aurait un potentiel de bourreau de travail. À 5-11, 213 livres, c’est un gros porteur de ballon. Il s’est également avéré ne pas être un zéro en tant que receveur lors de sa dernière année en Alabama, lorsqu’il a réussi 22 réceptions pour près de 10 verges par prise.

Il y a toujours une frustration potentielle avec un porteur de ballon en Nouvelle-Angleterre, car il semble que leurs rôles changent souvent d’une semaine à l’autre, mais cela laisse également de la place à une sélection de fin de ronde comme Harris pour devenir tout à coup un starter de fantasy de premier plan. Tout ce qu’il faudrait serait un caprice de Bill Belichick.

Jerick McKinnon, 49ers

Si votre première réaction en voyant le nom de McKinnon est quelque chose comme « Il est toujours dans la ligue? », C’est tout à fait juste. Il n’a pas touché le ballon dans un match de la NFL depuis 2017. Mais les 49ers l’ont gardé pendant qu’il luttait contre des blessures, ce qui suggère qu’ils croient en lui. McKinnon a travaillé comme troisième porteur de ballon de San Francisco derrière Tevin Coleman et Raheem Mostert au début du camp.

La meilleure valeur de McKinnon en début de saison pourrait provenir d’un troisième revers accumulant des points dans les formats PPR. Au Minnesota en 2017, McKinnon a capté 51 passes à 8,3 verges par réception. Bien que Mostert ne soit pas un mauvais receveur de passes, McKinnon pourrait lui prendre ce rôle. Selon Rotoworld, les porteurs de ballon 49ers se sont combinés pour le quatrième plus grand nombre de points PPR dans le football l’année dernière.

Tout joueur que vous prenez à RB dans les derniers tours est un aviateur, et, bien sûr, nous ne savons pas si McKinnon est même le même joueur qui a subi plusieurs blessures, mais il y a quelque chose à dire pour la rédaction d’un joueur qui a produit au Niveau NFL alors que d’autres s’attaquent à des recrues spéculatives qui sont de plus grandes inconnues que McKinnon.

Mention honorable: Bryce Love, Washington; Darwin Thompson, chefs; LeSean McCoy, boucaniers

STRATÉGIES FANTASY DRAFT:

Projet de serpent | Vente aux enchères | Meilleure balle | IDP

Fantasy Deep Sleepers: récepteur large

Breshad Perriman, Jets

Pour sélectionner Perriman en 2020, il faut croire que son arrivée en chaleur à la saison l’année dernière dans une équipe différente avec un meilleur quart-arrière peut se traduire par l’attaque des Jets avec Sam Darnold. Mais vous n’avez pas à le croire trop fortement puisque Perriman est en train d’être rédigé en tant que n ° 58 WR hors du conseil. C’est un WR5 ou même WR6. Il ne coûte pas cher.

Perriman a terminé la saison dernière avec trois matchs consécutifs de 100 verges et cinq matchs consécutifs avec plus de 70 verges. Non, l’attaque de New York n’est pas aussi propice à ce qu’il affiche constamment de gros chiffres que celui de Tampa, mais la fin de la saison dernière aurait peut-être aussi été un aperçu d’un ancien choix de première ronde saisissant enfin une opportunité.

Robby Anderson est passé à autre chose, ce qui signifie que Perriman devrait au moins être à la hauteur de la valeur qu’Anderson a détenue à New York, qui est plus un WR classé dans les années 40 que l’arrière des années 50. Et le pedigree de Perriman est plus grand que celui d’Anderson. Une poursuite de la performance depuis la fin de la saison dernière n’est pas impossible, et quel autre receveur rédigez-vous dans la gamme de Perriman qui a déjà eu un tronçon comme Perriman l’a fait il y a moins de 12 mois?

CLASSEMENT PPR 2020:

Running back | Récepteur large | Fin serré | Superflex | Top 200

Bryan Edwards, Raiders

Tout d’abord, expliquons comment Edwards obtient suffisamment de répétitions pour être utile: soit il bat Tyrell Williams pour sa place de départ, soit Henry Ruggs III joue une forte dose de clichés de machines à sous à la place de Hunter Renfrow. Dans l’un ou l’autre de ces scénarios, Edwards aura une tonne de temps de jeu précoce. Certains des premiers bavardages à Las Vegas suggèrent que la recrue de Caroline du Sud pourrait passer à l’action comme ça.

Ensuite, il y a la deuxième partie de la valeur du dormeur d’Edwards – il pourrait s’aligner plus facilement avec le talent du bras de Derek Carr que Williams ou Ruggs. Ces deux gars, bien que capables de travailler sur des modèles plus courts, aiment également se mettre derrière la défense dans des zones où Carr a du mal à se connecter de manière cohérente. À 6-3, Edwards est un receveur plus polyvalent qui peut trouver de la valeur dans la zone rouge et près des bâtons.

Très probablement, un ou deux récepteurs de Las Vegas valent la peine d’être possédés tandis que les autres sont un jeu de dés de semaine en semaine. Peut-être que les chances d’Edwards sont un peu inférieures à celles de Ruggs ou de Williams pour contribuer, mais s’il obtient le temps de jeu, il surprendra probablement.

Russell Gage, Falcons

Gage correspond à la facture d’un spécial PPR. Ses yards par prise ne sont pas excitants, mais quand on lui en donne l’occasion, il fait des passes. Au cours de ses quatre départs l’année dernière, Gage a été visé 33 fois. Il est également un demi défensif converti, il est donc relativement nouveau au poste de WR.

L’avantage de Gage vient du départ d’Austin Hooper. Les Falcons ont acquis Hayden Hurst comme son remplaçant, et peut-être que tous les 97 objectifs de Hooper de l’année dernière vont à Hurst, mais il y a une chance que le rôle intermédiaire soit plus facilement rempli par Gage. Dans ce scénario, il pourrait avoir une valeur PPR même si Julio Jones et Calvin Ridley restent en bonne santé (et si l’un d’eux se blesse, Gage sera un important ramasseur de dérogation PPR).

Mention honorable: Phillip Dorsett, Seahawks; Van Jefferson, Rams; Tre’Quan Smith, Saints

Fantasy Deep Sleepers: Extrémité serrée

Jace Sternberger, emballeurs

Il y a toujours une chance que Robert Tonyan bat Sternberger pour remplacer Jimmy Graham, mais le joueur de deuxième année du Texas A&M semble être le favori. Sternberger a été présenté comme une menace verticale en tant que choix de troisième ronde, mais il n’a pas attrapé de passe l’année dernière.

En supposant que Sternberger remporte le poste de titulaire, la plus grande question est de savoir si l’attaque de Green Bay aime même lancer le TE. Il est difficile de dire si le manque de production finale serrée pour les Packers ces dernières années était dû au fait que Jimmy Graham avait été lavé ou que Green Bay ne se souciait tout simplement pas de se lancer dans cette position. Cela fera toute la différence pour savoir si Sternberger est important.

Il remplira une dernière place sur le banc ou commencera la saison sur le fil de renonciation, et la chose la plus importante à regarder avec lui (ou Tonyan s’il remporte le poste) est la part d’objectifs. Si le bout serré de départ de Green Bay voit sept ou huit cibles chacune des premières semaines, quelle que soit la production qui suivra, c’est un bon signe qu’il y aura l’implication nécessaire pour compter dans la fantaisie.

Mention honorable: Dawson Knox, projets de loi; OJ Howard, Buccaneers; Gerald Everett, Rams; Jacob Hollister, Seahawks

Fantasy Deep Sleepers: Défense

Jaguars de Jacksonville

Ce choix pourrait paraître un peu plus mauvais si les Jaguars échangent effectivement Yannick Ngakoue, mais avec son mécontentement apparent, on peut aborder cette sélection sans lui de toute façon trop considéré.

Les deux premières semaines de la saison de Jacksonville sont des affrontements moyens contre les Colts et les Titans, suivis par des affrontements potentiellement meilleurs avec les Dolphins et les Bengals. Dans une ligue plus profonde, vous pourriez faire pire que cela.

Leur précipitation devrait être améliorée alors que Josh Allen continue de mûrir et que le choix de première ronde K’Lavon Chaisson se joint à la mêlée. Ils ont également repêché CJ Henderson au premier tour, ce qui devrait également verrouiller l’une des places de cornerback. Si Ngakoue finit par jouer suffisamment de temps, la défense des Jaguars pourrait être utile en streaming toute la saison.

Fantasy Deep Sleepers: Kicker

Joey Slye, Panthères

Slye est entré en scène l’année dernière en remplacement de la blessure de Graham Gano, et le fait que Carolina laisse Gano partir cette intersaison montre que Slye a le travail entre ses mains. Slye a raté sept coups de pied sur ses 32 tentatives la saison dernière, mais c’est en partie parce que la Caroline l’a déchaîné.

Aucun botteur dans le football n’a tenté autant de buts sur le terrain à plus de 50 verges que les 11 de Slye. Le prochain plus proche de cette catégorie a tenté huit, ce qui est le nombre de Slye. Si votre ligue récompense les kickers qui font de longs coups de pied, Slye peut être bien plus précieux.

Son travail devrait être encore plus sûr que ne le suggère ses longs coups de pied, car il était le premier de la NFL en pourcentage de touché la saison dernière parmi les botteurs avec des bottés à deux chiffres. Il n’y a aucune raison pour que Carolina regarde ailleurs de Slye aux jambes de monstre. Peut-être que vous prenez un kicker plus établi si vous êtes dans une ligue standard, mais dans une ligue de 16 équipes ou plus, Slye devrait presque sûrement valoir l’investissement.

Mention honorable: Josh Lambo, Jaguars; Brett Maher, Jets