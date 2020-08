Excellente saison qui a mis chaleur de Miami qu’ils ont trouvé dans Jimmy Butler au joueur de franchise que toute grande équipe avec des aspirations doit posséder. Ceux de Floride construisent un projet compétitif depuis des années et se montrent comme une équipe féroce qui est toujours à la recherche de la victoire. Ils ne se lâchent jamais dans le classement, voulant instiller Eric Spoelstra un esprit de compétition et une permanence au-dessus de la possibilité de gagner des choix au repêchage. Cela a atteint un statut supérieur en recrutant une star de la ligue majeure. Après avoir consolidé à la quatrième place, l’entraîneur a parlé de Butler comme ça.

« Il est évident que la profondeur de notre effectif est l’un de nos grands avantages, nous avons de nombreuses variantes offensives, mais nous ne pouvons ignorer une question irréfutable: Butler est notre homme », a-t-il déclaré après avoir remporté le Sucettes Indiana avec 19 points et 11 rebonds de l’attaquant. « Aujourd’hui, il était possible de voir comment, dans les moments de pointe, il a la capacité d’assumer le leadership, de dicter le jeu et d’assumer ses responsabilités, quels que soient ses pourcentages. Avoir un tel joueur nous permet de savoir où le ballon doit aller dans les moments décisifs » , a-t-il affirmé dans des mots recueillis par ESPN.

Les cinq partants marquent à deux chiffres pour mener le @MiamiHEAT sur IND! #WholeNewGame @Goran_Dragic: 11 PTS, 9 AST @ D_Bo20: 14 PTS, 4 15 PM @ JimmyButler: 19 PTS, 11 REB @ CJC9BOSS: 14 PTS, 4 15 PM @ Bam1of1: 10 PTS, 9 REB pic.twitter.com/ttRMOyKjgN – NBA (@NBA) 11 août 2020

L’importance de Jimmy va bien au-delà d’être le « go to guy » en attaque, pour devenir l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il était chargé d’arrêter TJ Warren, l’un des meilleurs de ce redémarrage de la ligue, et il l’a fait avec la rage et la soif de compétition d’une star. « Nous avons rendu tout difficile pour lui et nous avons montré que lorsque vous affrontez notre équipe, vous devez avoir quelque chose de plus que la normale pour bien faire. » chaleur de Miami pourrait faire face Sucettes Indiana au premier tour des playoffs et arrivera avec la confiance qui vient d’avoir remporté trois matchs à Indianapolis. Ils peuvent être une véritable alternative à la puissance de Milwauckee Bucks, avec Bam Adebayo comme un excellent argument pour arrêter Giannis Antetokounmpo. Quelque chose d’important se prépare peut-être dans cette équipe.