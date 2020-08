Nashville Superspeedway

Erik Moses a été nommé président de Nashville Superspeedway, devenant le premier homme noir à détenir ce titre sur une piste de NASCAR.

Moses a récemment occupé le poste de président des DC Defenders de la XFL et dirige maintenant la charge du redémarrage prévu de Nashville en 2021. La piste en béton de 1,33 mile a été construite en 2001 par Dover Motorsports et a accueilli des événements NASCAR et IndyCar jusqu’en 2011.

Dover a annoncé l’embauche avant la course de la Coupe de samedi au Monster Mile.

«Notre partenariat avec NASCAR est pour eux de mettre sur la course et d’amener le cirque en ville», a déclaré Moses. «Notre travail consiste à nous assurer que le chapiteau est prêt. Assurez-vous que tout le monde dans et autour du Tennessee moyen et dans le reste de cette région comprend que nous allons avoir une course de Cup Series et qu’ils peuvent espérer le type d’expérience que les fans de NASCAR attendent et méritent.

Moses a déclaré qu’il avait été accueilli dans l’industrie cette semaine par le président de NASCAR, Steve Phelps, et qu’il prenait le contrôle une année où la série avait été prise en compte dans le calcul des problèmes raciaux de la nation.

«Chaque fois que vous avez la distinction d’être le premier à faire quelque chose sur le plan professionnel, c’est une sorte d’honneur humiliant», a déclaré Moses à l’Associated Press. «Cela dit, je ne suis pas assez naïf pour croire que je suis la première personne de couleur suffisamment qualifiée pour courir une piste NASCAR. Je suis reconnaissant (à Douvres) pour sa confiance en mon expérience et en ma capacité à diriger cet effort. Je remercie également les gens de NASCAR pour leur confiance en moi. Je vais me concentrer sur le travail. J’ai été embauché pour faire un travail, pas à cause de ma couleur. «

Moses a défendu la scène sportive de Washington pendant la majeure partie de sa carrière et a supervisé l’achèvement et la grande ouverture du Nationals Park. Il a aidé à développer et à organiser deux matchs annuels de football universitaire dans le Military Bowl, le premier match de bowling sanctionné par la NCAA dans la capitale nationale et la Classique de football AT&T Nation. La XFL avait huit franchises et a disputé cinq matchs sur un calendrier prévu de 10 matchs avant d’annuler le reste de sa saison en mars en raison de la pandémie COVID-19.

«Nous sommes très enthousiastes et chanceux d’embaucher un leader et un cadre exceptionnel tel qu’Erik, qui possède une expérience formidable dans tous les domaines du sport, des événements et des spectacles», a déclaré Mike Tatoian, PDG de Dover Motorsports. «L’ajout d’Erik à notre entreprise et la réputation exceptionnelle qu’il a dans l’industrie rythment notre engagement à revitaliser Nashville Superspeedway et à servir la communauté du Middle Tennessee.»

Douvres a été une maison NASCAR depuis 1969 et le site de deux week-ends de course chaque année depuis 1971. Il y avait peu d’appétit parmi les fans de course pour deux week-ends NASCAR à Dover International Speedway – noté par la capacité de sièges d’environ 135 000 sièges en 2001 dépouillée à environ 55 000 cette saison – ce qui a amorti le coup du déplacement de la course à Nashville. La société a déclaré qu’elle injecterait de 8 à 10 millions de dollars dans la voie pour des améliorations en capital et ne prévoit pas d’ajouter des sièges permanents au-delà de la capacité de 25 000 actuellement sur la voie.

«Nous sommes engagés avec nos collègues de NASCAR et d’autres groupes pour nous aider à moderniser la piste pour les fans de NASCAR et pour nous assurer que le lieu et les installations dans lesquels nous invitons nos fans pour cette course de la Coupe et pour d’autres événements seront à la hauteur. avec leurs attentes », a déclaré Moïse. «Je sais qu’il y a beaucoup de travail à faire. Les installations, l’entretien, la maintenance, la revitalisation sont des choses que j’ai beaucoup faites avec la DC Sports and Entertainment Commission. »