Le gaucher des Braves, Robbie Erlin, affrontera Zack Wheeler des Phillies de Philadelphie, un droitier qui est né et a grandi dans la région d’Atlanta, lors du match du milieu d’une série de trois matchs samedi à Atlanta.

Les Braves ont remporté le premier match 11-2 vendredi et ont remporté trois des cinq rencontres entre les deux clubs cette année.

Erlin (0-0, 5,40 ERA) a été libéré par les Pirates de Pittsburgh au dernier rang il y a trois semaines et a été retiré des dérogations d’Atlanta le 7 août.

Après une apparition de soulagement, Erlin a commencé contre Miami dimanche et a tiré quatre manches sans but, en retirant cinq et n’accordant qu’un seul coup sûr dans une victoire de 4-0. Une sortie similaire cimenterait sa place dans la rotation.

« Un grand mérite revient au (receveur Tyler Flowers) là-bas », a déclaré Erlin. « Il suffit de prendre le contrôle du jeu, d’incorporer les rapports sur la façon dont j’aime lancer. Tout était super. J’ai essayé de vraiment juste lancer le ballon dans son gant. C’est aussi simple que ça. »

« C’était bien », a déclaré le manager d’Atlanta Brian Snitker après le premier départ d’Erlin. «C’est un lanceur de grève qui peut changer de vitesse. Je pensais qu’il avait l’air plutôt bien.

« Il y a eu de bons changements, une petite livraison funky. Je pense que sa balle rapide joue sur ça. Juste la capacité de lancer le ballon par-dessus le marbre est tellement rafraîchissant ici. »

Les Braves ont choisi de sauter les départs prévus pour Kyle Wright, qui a été envoyé au camp d’entraînement alternatif jeudi, et Touki Toussaint, choisissant plutôt d’utiliser Erlin et Josh Tomlin dans les deux derniers matchs de la série de Philadelphie.

Erlin a fait six apparitions en carrière contre Philadelphie, dont trois débutent. Il a une fiche de 1-1 avec une MPM de 3,00 en 24 manches contre les Phillies. Il les a affrontés à ses débuts à Atlanta le 10 août et a abandonné quatre points, dont trois circuits, en 2 2/3 manches.

Wheeler (3-0, 2,81 ERA) est à la hauteur des attentes élevées lorsqu’il a signé en tant que joueur autonome pendant l’intersaison.

Lors de son dernier départ dimanche, Wheeler a battu les Mets de New York – son équipe des sept saisons précédentes – en lançant sept manches et en accordant deux points sur six coups sûrs, un pas et quatre retraits au bâton. Il a été un bourreau de travail, lancant pas moins de 5 2/3 manches dans l’un de ses quatre départs.

« Ça a toujours été mon truc, prendre de l’avance, rester en tête et juste obtenir des retraits rapides pour pouvoir aller plus loin dans les matchs », a déclaré Wheeler. « Quand je suis arrivé pour la première fois dans la cour des grands, tous les gars plus âgés me disaient que vous vouliez faire sept manches ou plus, et donc ça m’a toujours marqué. C’était toujours mon objectif. »

Wheeler fera sa première apparition de la saison contre Atlanta. Il a fait 14 départs contre les Braves alors qu’il était membre des Mets, allant 6-5 avec 4.04 MPM.

Wheeler a fait ses débuts dans la ligue majeure contre Atlanta en 2013. La saison dernière, il était 1-2 avec une MPM de 6,26 en quatre départs contre les Braves.

Les Phillies auront un nouveau personnel de lancement pour le reste de la série.

Le droitier David Hale a été obtenu vendredi des Yankees de New York en échange du droitier Addison Ross. Philadelphie a également acquis les lanceurs droitiers Brandon Workman, un possible rapproché, et Heath Hembree de Boston pour deux droitiers, Nick Pivetta et le ligueur mineur Connor Seabold.

– Médias au niveau du champ