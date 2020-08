La Yonex VCORE 98 (305) est une autre raquette de la gamme de la marque japonaise conçue pour les joueurs intermédiaires et avancés qui recherchent une raquette adaptée aux effets avec une sensation agréable.

Le VCORE 98 contient un faisceau relativement mince et une tête isométrique de 98 pouces² pour offrir une précision impressionnante sur les swings complets et beaucoup d’effets grâce au motif de cordes 16 × 19 qu’ils ont changé de 16 × 20 sur les modèles précédents.

Pour faciliter le balancement, Yonex utilise des rainures Aero Fin dans le cerceau supérieur mais également dans la partie inférieure de la tête. Ceci est complété par un système d’œillets Aero Trench qui submerge les œillets pour réduire davantage la résistance de l’air.

Selon leurs dires, l’avantage de ces technologies est une accélération plus sans effort, ce qui vous aidera à propulser la balle avec du rythme et des effets.

Mais à part le jargon marketing, comment joue le Yonex VCORE 98 305? Est-ce mieux que ce que je considère comme l’une des meilleures raquettes de tennis du marché à l’heure actuelle, la EZONE 98?

À qui est destinée cette raquette et comment se compare-t-elle à la myriade d’autres raquettes de 98 pouces carrés qui entrent dans cette gamme de spécifications? Jetons un coup d’œil dans cette revue Yonex VCORE 98305.

Spécifications du Yonex VCORE 98305

Un autre excellent exemple de contrôle de qualité Yonex ici alors que je mettais la raquette sur une balance et que ça fonctionnait à 305 g.

Longueur

27 pouces / 68,58 cm

Poids non cordé

10,8 oz / 305 g

Poids enfilé

11,6 oz / 328 g

Équilibre

12,79 pouces / 32,49 cm / 6 pts HL

Swingweight

322

Raideur

65

Largeur du faisceau

22 mm / 22 mm / 21 mm /

Niveau d’énergie

Faible-moyen

Composition

H.M. Graphite / Black Micro Core / Namd

Style de trait

Moyen-plein

Vitesse de swing

Moyen-rapide

Couleur de la raquette

rouge

Type de poignée

Synthétique Yonex

Modèle de chaîne

16 Grands / 19 Croix

Tension des cordes

45 à 60 livres

Configuration du test de lecture

J’ai étranglé le VCORE 98 avec un lit complet de Poly Tour Pro String de Yonex. Il s’agit d’un polyester orienté vers le contrôle qui offre des niveaux de confort décents et un bon maintien de la tension.

Ce n’est pas une corde que j’ai beaucoup utilisée, mais j’entends continuellement de bonnes choses à son sujet, alors pourquoi ne pas essayer la VCORE 98 car Yonex vous recommande naturellement d’utiliser cette corde dans la raquette.

Il n’y avait aucune autre personnalisation du cadre autre qu’un surgrip Tennis-Point Premium sur la poignée L2 (4 1/4 « ) qui a porté le poids total enfilé à 328g. J’étais sur la route, donc je n’ai pas pu mesurer le poids du swing car je n’ai pas accès à une machine, donc j’utilise les spécifications de Tennis Warehouse.

Premières impressions

Le premier coup que j’ai eu avec le Yonex VCORE 98 était contre le mur, et c’était la première fois que je frappais avec un tout nouveau cadre de cette façon.

Bien que ce ne soit pas le moyen idéal de faire une démonstration d’une raquette, ce n’est pas mal pour l’analyse comparative du cadre.

Le mur ne manque jamais, et vous pouvez frapper 30 coups droits d’affilée et avoir rapidement une idée de la puissance, de la vitesse de swing, de la sensation de course et de la comparaison avec la raquette Zus 310g que j’utilise le plus souvent.

L’inconvénient est que vous ne manipulez pas beaucoup de balle de type spin, slice ou variable. Comment vous l’avez frappé est comment il revient.

Mes premières impressions sur la raquette VCORE 98 après avoir fait quelques exercices muraux standard étaient qu’elle était extrêmement facile à utiliser, facile à balancer et offre une excellente puissance.

D’un autre côté, j’avais l’impression que ma tranche n’était pas aussi contrôlée que je le faisais avec le modèle Zus 95 pouces carrés, et il m’a également fallu un certain temps pour être à l’aise lorsque je faisais des exercices de volley. Cela pourrait être dû à la taille de la tête isométrique, qui prend un peu de temps pour s’y habituer.

À part cela, le VCORE 98 se sentait solide et assez similaire à l’EZONE 98, donc je m’attendais à l’aimer quand il en est finalement arrivé à frapper contre un adversaire ou un ballon.

Examen complet du Yonex VCORE 98

Après avoir frappé contre le mur pendant quelques séances, mon premier vrai succès est venu sur certains courts en gazon artificiel extérieur.

C’est comme une sous-couche de tapis avec une couche de finition sable. C’est un rebond moyen à élevé par temps chaud, mais le ballon peut aussi glisser, c’est donc une surface assez difficile à jouer.

Coups de fond

Un échauffement rapide sur court court a été suivi par des frappes de base d’intensité plus élevée, et j’ai rapidement trouvé que le Yonex VCORE 98 était encore plus convivial que prévu et avait un angle de lancement très élevé.

Après avoir tiré plusieurs coups bien au-delà de la ligne de fond, j’ai fait quelques ajustements et j’ai constaté que j’obtenais beaucoup de profondeur et de puissance sur mes coups de fond sans trop d’effort. Je pensais souvent que j’avais envoyé le ballon beaucoup trop haut, mais il a bien plongé.

Étant donné que je ne suis généralement pas un joueur de topspin massif, le spin que j’ai pu générer était impressionnant (aidé en partie par l’utilisation d’une taille de grip assez petite). Même si j’aime la sensation de déchirer les gagnants à plat, nous savons tous que la balle rebondissante plus bouclée est souvent plus difficile à gérer et le VCORE 98 offre ce genre de tir pour repousser un adversaire.

Une fois l’échauffement terminé, nous sommes passés au jeu au point sans service, et j’ai apprécié le VCORE 98 en course. C’est à un poids décent où il est maniable sur l’étirement mais n’est pas assez fragile pour être poussé.

Ce dégagement au filet peut vous faire gagner du temps pour récupérer, et quand mes jambes ont commencé à bouger un peu plus vite, je me sentais plutôt bien sur la défense des deux ailes.

Des inconvénients? Je ressentais un manque de contrôle sur certains de mes coups et je n’étais pas tout à fait sûr du type de cible que je pourrais atteindre si je devais aplatir mes coups.

Traditionnellement, je préfère un cadre légèrement plus substantiel avec un motif de cordes plus fermé, mais j’ai l’impression que si je jouais avec la VCORE 98 pendant une période prolongée, c’est le genre de raquette qui me ferait jouer un style de tennis plus cohérent.

Volées

Sur le filet, le VCORE 98 fait un travail raisonnable et offre un bon mélange de maniabilité et de stabilité. Je l’ai trouvé utile pour frapper des volées, mais moins sur certains jeux tactiles, demi-volées, etc.

Je pense que les joueurs de style service et volley préféreront un peu plus de poids sur un cadre plus orienté vers le contrôle. Pourtant, pour les joueurs qui viennent principalement derrière un putaway et des frais généraux à hauteur d’épaules, le VCORE 98 est aussi bon que n’importe quel cadre.

Dans l’ensemble, j’aurais besoin de quelques heures de plus à frapper des volées qui ont été nourries à partir d’un panier pour être composé dessus, mais j’avais l’impression de voler à un niveau similaire à ce que je fais toujours, donc il n’y a aucune plainte de ma part ici.

Portion

Servir avec le VCORE 98 était également agréable. Je n’avais pas frappé de service depuis environ trois mois en raison du verrouillage, alors même si je n’avais pas touché le sol en courant, j’ai vite senti que je pouvais générer un rythme décent pour faire passer le ballon sur le terrain et cela me semblait assez fou. l’air quand j’y ai mis le dos.

En tant que gaucher, j’utilise souvent le service slice large sur le terrain publicitaire et j’ai pu générer une excellente coupe sur la balle avec ce motif de cordes.

Le service topspin n’a jamais été l’un de mes meilleurs coups, mais mon partenaire de frappe plus adepte a frappé quelques services avec la raquette et a pu faire reculer le ballon, donc si vous êtes un gars au service de coup de pied, vous apprécierez il.

Je crois que les vrais gros serveurs voudront un peu plus de poids que le VCORE 98 offre dès la sortie de la boîte, donc verront probablement de meilleurs résultats en ajoutant une bande de plomb, mais pour les joueurs qui comptent sur des services de spin lourds et qui les mélangent, le VCORE 98 va convenir à leur jeu grâce à ce motif de cordes ouvert.

Retour

Au retour, j’ai tendance à bloquer et à chipoter pas mal de retours, en particulier du côté revers, et il m’a fallu un certain temps pour obtenir une certaine cohérence avec le VCORE 98 en utilisant cette approche.

J’ai eu pas mal de tirs surgissant haut et atterrissant dans la boîte de service de mon adversaire pour des mises faciles ou simplement jetés au fond du filet. Donc, si vous êtes un retourneur de type feel / block, vous voudrez probablement quelque chose d’un peu plus stable.

Cependant, lorsque j’ai reculé de quelques pas pour obtenir un swing plus complet, j’ai l’impression que la raquette a mieux fonctionné. Bien que ce ne soit pas mon vrai style de jeu, j’ai pu obtenir des retours plus lourds derrière la ligne de fond qui m’ont permis de prendre un bon départ dans le point.

Donc, pour les joueurs qui préfèrent se tenir profondément et prendre un élan plus complet sur le ballon, vous obtiendrez un bon niveau de profondeur, et si vous avez besoin de commencer à plonger le ballon aux pieds de votre adversaire, il y a beaucoup d’effets à faire. cette.

Dernières pensées

Dans l’ensemble, la VCORE 98 est une raquette facile à manier, à balancement rapide, facile à utiliser avec un contrôle et un confort décents.

J’ai aimé jouer avec, et après avoir frappé avec pendant environ 10 heures, je me suis senti plus à l’aise à chaque fois que je suis entré sur le terrain.

Je n’ai toujours pas le sentiment de pouvoir faire confiance à cette raquette à 100% pour mes coups, mais les spécifications ne sont pas historiquement avec ce avec quoi j’ai joué, et c’est encore très tôt avec ce cadre.

En règle générale, je préfère plus de poids que 305 g, mais pour jouer avec un cadre plus lourd, je dois jouer beaucoup plus souvent que je ne le fais maintenant.

Donc, même si j’ai l’impression que j’ai besoin de plus de poids car c’est ce à quoi je suis habitué, après quelques semaines de plus avec cette raquette, je pense que je vais jouer des trucs assez décents avec.

Je prévois de le ficeler avec des cordes différentes, en optant probablement pour une corde en polyester comme Solinco Confidential d’abord, mais en l’essayant ensuite dans un hybride gut / poly pour voir s’il est possible de jouer avec ou tout simplement trop puissant pour avoir un contrôle.

Dans l’ensemble, je me suis gélifié un peu plus rapidement avec l’EZONE 98 mais étant donné une longue interruption du verrouillage, je trouve assez difficile de séparer les deux, et ils jouent de manière très similaire.

Pour ceux qui veulent une comparaison avec l’EZONE 98, le VCORE est le plus puissant des deux cadres. Je pense que l’EZONE 98 est plus polyvalent (bordant mais pas tout à fait un « bâton de joueurs »), tandis que le VCORE 98 fait son meilleur travail depuis l’arrière du court et est très facile à jouer.

Pourrais-je me voir jouer à plein temps avec ce bâton? Potentiellement. Pour le moment, j’utilise un cadre ZUS 95sq ”à 310g non cordé. J’ai pas mal joué avec l’EZONE 98 et j’ai été tenté de changer, mais maintenant le VCORE est aussi une option que je pourrais me voir utiliser.

Cela se résume souvent à la fréquence à laquelle je joue, une fois par semaine? Je pense que le VCORE et EZONE sont tous les deux d’excellents choix, 3 à 5 fois par semaine? Je sens que je peux jouer de très bonnes choses avec la raquette ZUS de petite taille lorsque mon mouvement est sur la chanson, et je n’ai pas à penser trop à frapper la balle.

Qui devrait utiliser le VCORE 98?

C’est une raquette idéale pour les joueurs modernes qui frappent avec beaucoup d’effets, comme un angle de lancement plus bouclé et qui préfèrent travailler les points à partir de la ligne de base.

Aime

Accès facile à la rotation

Cosmétiques cool

Bon mélange de stabilité et de maniabilité

N’aime pas

Angle de lancement élevé

Difficile à séparer de l’EZONE 98 (ont-ils besoin de deux raquettes si similaires?)

Sera trop léger pour certains qui préfèrent plus de cadres de type contrôle

Alternatives à la démonstration en parallèle

Babolat Pure Strike 98 (plus de contrôle)

Wilson Blade 98 (plus de contrôle)

Yonex EZONE 98 (un peu moins de puissance)

Head Graphene 360+ Extreme Tour (spécifications presque identiques)

Yonex VCORE Pro 100 (300)

Avez-vous utilisé le Yonex VCORE 98? Qu’en avez-vous pensé? Vous avez des questions sur le cadre? Des commentaires sur mon avis? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

Puissance – 8,5

Contrôle – 6.5

Maniabilité – 9

Stabilité – 8,5

Confort – 8,8

Toucher / ressentir – 7

Pour 8 personnes

Coups de fond – 9,5

Tranche – 8

Volées – 8

Renvoie – 8,5

8,2

IDÉAL POUR LES BASELINERS HUNGRY TOP SPIN

Une raquette idéale pour les joueurs modernes qui frappent avec beaucoup d’effets, comme un angle de lancement plus bouclé et qui préfèrent travailler les points à partir de la ligne de base.

