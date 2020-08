Ne regardez pas maintenant, mais la loterie NBA Draft est déjà à nos portes. Nous ne sommes qu’à environ deux mois du repêchage de la NBA 2020 en octobre et nous n’avons toujours aucune idée de la façon dont les choses vont bouger.

C’est l’un des brouillons les plus imprévisibles jamais créés. Pour la première fois depuis des années, il n’y a pas de choix numéro un de consensus.

Mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de bons joueurs dans le repêchage – il y en a absolument. Nous ne les avons tout simplement pas vus pour une myriade de raisons.

Le COVID-19 est le plus évident. Avec l’annulation de la folie de mars par la NCAA plus tôt cette année en raison de la pandémie, nous avons perdu beaucoup d’occasions de filmer certains des meilleurs prospects comme Anthony Edwards.

Et puis, en plus de cela, certaines des meilleures perspectives de ce repêchage ont raté du temps sur le terrain. LaMelo Ball a eu une ecchymose osseuse qui l’a mis à l’écart dans la NBL et James Wiseman a été déclaré inéligible au début de la saison.

Alors maintenant, nous voici avec un certain nombre de prospects qui ont des cas légitimes à faire en tant que meilleur joueur du repêchage. Voici les arguments pour – et contre – chacun.

Bal LaMelo

Le cas pour lui: Ball pourrait être le joueur le plus talentueux de ce repêchage. À 6-8, il est un meneur de jeu géant qui a presque réussi un triple double en 12 matchs avec les Illawara Hawks dans la NBL. Il a une solide poignée et une vision de passe d’élite qui lui permet de rassembler des moments forts comme ceux-ci.

Le cas contre: Nous ne savons pas s’il peut réellement tirer. Balle a tiré 25% sur 6,7 tentatives de profondeur et 37% du terrain dans la NBL. Une partie de cela est la sélection des plans, bien sûr, mais nous ne savons pas dans quelle mesure. De plus, vous savez, LaVar Ball.

James Wiseman

Le cas pour lui: Wiseman pourrait entrer en NBA demain et être l’un des meilleurs centres défensifs de la ligue. À 7-1 avec une portée debout de 9-4, il est facile de voir qu’il a les outils physiques pour réussir en NBA. Cela a marqué les deux matchs de la NCAA auxquels il a pu jouer.

Le cas contre lui: Offensivement, le jeu de Wiseman est limité. Il a une certaine portée en tant que grand homme de sélection et de pop et pourrait être en mesure de tirer sur le pointeur 3 de manière cohérente avec le temps. Mais pour ce qui est de créer une offense pour lui-même et pour les autres, il lui reste un long chemin à parcourir.

Anthony Edwards

Le cas pour lui: Anthony Edwards a tous les outils nécessaires pour être un marqueur de volume efficace au niveau suivant. Son pull est lisse, il est super explosif et est assez facilement le meilleur créateur de tir disponible dans le draft. Il n’a pas obtenu en moyenne 19,1 points par match dans la SEC par osmose. Et, à 6-5, il a une certaine taille et une certaine polyvalence de position.

Le cas contre lui: Tout comme Ball, il est difficile de dire comment il évoluera en tant que tireur. Il n’a tiré que 29% de la ligne des 3 points de la NCAA lors de sa seule saison en Géorgie, mais il a également été chargé de créer presque chacun des 3 points qu’il a pris. Il n’y avait pas de seau facile à avoir pour lui. Autour de meilleurs talents, ce nombre pourrait augmenter. Mais ce n’est peut-être pas non plus le cas.

Deni Avdija

Le cas pour lui: Les attaquants de points sont en vogue dans la NBA en ce moment et Avdija correspond à ce moule. Il a le cadre 6-7 d’un petit attaquant légitime avec beaucoup de compétences de garde. Il peut mettre le ballon au sol, marquer, passer et finir sur le bord.

Le cas contre lui: Avdija ne semble tout simplement pas être un grand tireur. Il n’a réussi que 13 des 47 trios avec le Maccabi Tel-Aviv au cours de la saison 2019-20. Dans une ligue où le tir est primordial, c’est un gros drapeau rouge.

Onyeka Okongwu

Le cas pour lui: Okongwu a un tir légitime pour devenir le meilleur défenseur de ce projet. Il a en moyenne 3,5 blocs et 1,6 interceptions par 40 minutes au centre la saison dernière à l’USC. Il est capable de bien garder les grands hommes, mais peut également s’accrocher au périmètre avec des gardes s’il est appelé à changer – un aliment de base défensif dans la NBA heureuse à 3 points d’aujourd’hui.

Le cas contre lui: Il sera probablement limité à attraper les lobs et la jante en course offensive en NBA. Il n’a pas beaucoup d’autonomie et il n’ya pas beaucoup de créativité dans son jeu offensif. De plus, il n’a que 6-9, ce qui est encore petit pour les centres NBA d’aujourd’hui.