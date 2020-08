Il est indéniable que les ligues de Best Ball gagnent en popularité dans tous les sports Fantasy, en particulier le football Fantasy. Compte tenu du format de la ligue et des listes profondes, il existe certainement une stratégie différente en matière de draft dans Best Ball que dans vos ligues fantasy typiques de la saison.

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiers avec Best Ball, cependant, jetons un coup d’œil au type de ligue avant de plonger dans les astuces pour savoir quand votre draft roule.

Qu’est-ce que Best Ball Fantasy Football?

Best Ball est un format fantastique dans lequel tout ce que vous faites est de rédiger votre liste. Il n’y a pas de mouvements ou d’échanges pendant la saison, et vous ne «définissez pas d’alignement» chaque semaine. Pour le score, vos meilleurs joueurs à chaque position verront leurs scores compter pour cette semaine, vous ne serez donc plus vous donner des coups de pied pour avoir laissé un gars sur votre banc qui a eu une grosse semaine ou qui a du mal avec les questions de départ. Les meilleures ligues de balle sont généralement au format de notation PPR, et selon le site, vous jouez à partir de ligues de 10 à 12 joueurs avec des listes de plus de 20 hommes.

Fantasy Football Best Ball Draft Tips, Stratégie

De manière générale, vous souhaitez rédiger de la profondeur à toutes les positions. Cela vous donne la meilleure chance de battre votre adversaire à une position donnée chaque semaine. Comme c’est le cas dans les ligues standard, vous voulez absolument rédiger deux quarts qui ne partagent pas une semaine de congé. Cependant, contrairement aux ligues standard, il n’est pas imprudent d’envisager de recruter au moins trois joueurs à ce poste pour se prémunir contre des blessures potentielles ou, dans de rares cas, une retraite soudaine comme nous l’avons vu avec Andrew Luck lors de la dernière pré-saison.

Encore une fois, nous examinons ici des listes détaillées avec certains sites autorisant jusqu’à 20 à 22 joueurs par équipe, ce qui laisse plus de 11 à 13 places de banc. Maintenant, vous pouvez certainement aller de l’avant et attraper des joueurs comme Lamar Jackson et Patrick Mahomes pour vous donner l’avantage à QB1, mais finalement attendre un quart-arrière est une forte recommandation étant donné la profondeur à la position plus tard dans les tours par rapport à la profondeur au autres postes de compétence. Surtout dans les formats Best Ball avec des bancs profonds, des running backs et de larges récepteurs voleront hors de la planche, alors assurez-vous d’être confortablement installé avant de plonger dans la piscine QB.

Revenir

Ah oui, porteur de ballon – la position qui cause le plus de colère parmi les propriétaires de football Fantasy et celle avec les stratégies les plus variées sur la façon de rédiger. Devriez-vous revenir tôt? Devriez-vous aller à zéro running back? Devez-vous vous assurer de rédiger vos menottes? Ou, devriez-vous rédiger un tas de profondeur RB de départ comme une sécurité intégrée pour une blessure potentielle?

Il y a tellement de façons d’aborder le poste; Cependant, étant donné que les drafts Best Ball sont certainement un animal différent en raison du système de notation et des bancs profonds, vous voudrez vous assurer que vous abordez cette position dans les premiers tours. Vous pouvez certainement accumuler votre profondeur tardivement, mais étant donné que les demi-offensifs sont généralement parmi les meilleurs buteurs de la fantasy chaque saison, vous ne voulez pas être laissé dans le froid avec un tas de demi-offensifs en temps partagé alors que les équipes contre lesquelles vous affrontez sont bercer une liste de vaches à cloche.

Avec Best Ball étant un score PPR, vous devez absolument rechercher les arrières qui attrapent les passes, tels que James White et Tarik Cohen, dans les tours intermédiaires qui peuvent accumuler plus de 70 captures et une moyenne de 10 points de PPR par semaine. Leurs planchers hebdomadaires relativement sûrs aideront dans les formats Best Ball pendant les semaines de congé ou lorsque d’autres joueurs auront des parties interrompues.

En fin de compte, vous ne pouvez jamais vraiment rédiger suffisamment de profondeur à la position quelle que soit la stratégie, car avoir cette profondeur pourrait vous donner un gros avantage sur le terrain, car vous ne pouvez pas faire de mouvements d’alignement pendant la saison.

Récepteur large

Tout comme le running back, vous devez tirer de la profondeur au récepteur large – et en grande partie. Heureusement, cette saison, le large bassin de récepteurs est incroyablement profond. Si vous rédigez vers la fin du premier tour, vous aurez le choix entre DeAndre Hopkins, Julio Jones, Tyreek Hill et Davante Adams, qui pourraient tous être le meilleur receveur de la fantasy. Il est probablement judicieux de doubler la position si vous vous retrouvez à rédiger vers la fin du premier tour.

La majorité de l’accent étant généralement mis sur la position du porteur de ballon dans les drafts Best Ball, vous pouvez souvent obtenir des récepteurs haut de gamme tombant de quelques emplacements dans ADP, et cela devrait être utilisé à votre avantage. À l’heure actuelle, nous voyons des receveurs tels que Keenan Allen, Calvin Ridley, Allen Robinson et Odell Beckham Jr. aller au milieu des ébauches. Tous peuvent offrir un top 20 à la position. Cela aide également à ce que les ligues des meilleures balles soient au format PPR, ce qui apporte une valeur ajoutée aux receveurs qui peuvent avoir du mal à trouver la zone des buts. Des gars tels que Jarvis Landry, Julian Edelman et Deebo Samuel comptent voir beaucoup de cibles et peuvent accumuler des points sur les prises.

Encore une fois, la profondeur est le nom du jeu ici, donc vous mettre en position d’attraper suffisamment de joueurs de qualité vous donnera l’avantage dans une ligue de la meilleure balle.

Fin serrée

Vous devriez vous rapprocher de la position finale serrée de la meilleure balle lorsque vous faites votre repêchage de ligue standard, c’est-à-dire que vous devriez attendre. Bien sûr, vous pouvez utiliser un premier choix sur un Travis Kelce ou un George Kittle, mais dans leurs ADP respectifs, vous devriez vraiment chercher à repérer des demi-offensifs et des receveurs larges. J’envisagerais même d’attendre d’avoir pris mon QB1 avant d’aborder la position finale serrée. Souvent, il n’y a pas beaucoup de différence de valeur entre le deuxième niveau des bouts serrés, ceux classés entre TE6 et TE10, et pour cette raison, j’attendrai généralement jusqu’à environ le septième ou le huitième tour pour aborder la position. De cette façon, j’ai trois à quatre RB et WR et peut-être un QB.

La position elle-même est assez solide dans ces tours intermédiaires et vous trouvez des joueurs comme Rob Gronkwoski, Hunter Henry, Darren Waller et Austin Hooper se situant quelque part entre les sixième et neuvième tours dans la plupart des brouillons. Il y a aussi des fins serrées de fin de ronde avec des avantages attrayants, tels que Mike Gesicki, Hayden Hurst, Dallas Goedert, Eric Ebron et TJ Hockenson, pour n’en nommer que quelques-uns, qui pourraient être prêts pour de solides années au poste.

Kicker / Défense

Je regroupe ces postes dans la même catégorie. Ne prenez pas plus de deux kickers et prenez-les en dernier à mon avis.

Pour la défense, vous pouvez certainement en prendre trois, mais la position elle-même est très aléatoire. Je le laisserai volontiers jusqu’à mes derniers choix et ne le remplirai que lorsque je n’aurai plus ma position de botteur. Personne ne s’attendait à ce que la défense des Patriots fasse ce qu’elle a fait l’année dernière, tout comme vous ne pouvez pas prédire que la défense des Jaguars de quelques années se transformera en Sacksonville. Prenez quelques défenses solides ou défenses qui ont un bon calendrier et bercez-le. En rédiger un tôt signifie simplement que vous manquez une chance de jouer en profondeur au receveur ou au porteur de ballon, ce qui pourrait finir par être beaucoup plus précieux pour votre succès à long terme.