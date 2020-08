En ce qui concerne les dormeurs de défense dans le football fantastique, il vaut mieux essayer de les identifier semaine après semaine. Les matchs l’emportent sur tout en matière de défense, et des variables telles que les blessures et la météo jouent également un rôle important. Ce sera particulièrement vrai cette saison, car il y aura sans aucun doute des inactifs inattendus en fin de semaine en raison du COVID-19. Néanmoins, les propriétaires de fantasy exigent que nous passions par les classements de pré-saison et que nous essayions d’identifier certaines évasions potentielles de D / ST sous-évaluées, nous ferons de notre mieux.

Nous avons également ajouté une section spéciale à la fin qui met en évidence les équipes avec des matchs d’ouverture de saison particulièrement favorables – du moins, ce qui ressemble à un match favorable sur papier alors que nous siégeons ici en août. Encore une fois, les choses peuvent changer rapidement, mais être en mesure de commencer la saison sur une bonne note, puis de diffuser des D / ST en fonction des affrontements à venir est un bon moyen d’économiser sur le projet de capital tout en obtenant un nombre décent de points pour votre défense. Si vous n’êtes pas inquiet de « toucher » une défense, alors vous pouvez prendre note des équipes mentionnées qui seront de toute façon repêchées assez haut. Les faire remonter dans votre classement général pourrait vous aider à commencer la saison en beauté et à avoir l’une des meilleures défenses globales au cours de l’année entière.

Dormeuses Fantasy Football Defence 2020

Chargeurs Los Angeles

Le D / ST des Chargers a été une grosse déception la saison dernière, en partie grâce à la sécurité du jeu, Derwin James a raté 11 matchs. Même le fait d’avoir James en bonne santé toute la saison contribuera grandement à la production de fantasy, mais les ajouts de Chris Harris Jr.à CB, Linval Joseph au tacle du nez et le choix de première ronde Kenneth Murray au secondeur devraient aider à fournir de la stabilité et de gros jeux à une défense qui faisait défaut à la fois la saison dernière. Les pass-rushers du Pro Bowl Joey Bosa et Melvin Ingram ancrent toujours les deux côtés de la ligne défensive, donc si cette unité peut rester en bonne santé, elle peut surpasser son classement de consensus n ° 13 sur Fantasy Pros.

Seattle Seahawks

Normalement, lorsqu’une défense a une réputation comme celle de Seattle, les propriétaires de fantasy les surévaluent pendant plusieurs saisons après avoir cessé d’être productifs, mais le consensus semble être que les Seahawks ont dépassé leur apogée. Les jours de « Legion of Boom » sont définitivement révolus, mais cela ne signifie pas que les ‘Hawks ne peuvent pas avoir de valeur fantastique. Les ajouts de S Jamal Adams, DE Bruce Irvin et de LB Jordyn Brooks de premier tour aideront, tout comme les saisons complètes de DE LJ Collier et de DB Quandre Diggs au premier tour de l’année dernière. KJ Wright, Bobby Wagner et Shaquill Griffin constituent l’un des meilleurs corps de secondeurs de la NFL, les pièces sont donc en place pour que cette unité prospère par rapport à son classement consensuel n ° 17 sur Fantasy Pros.

Titans du Tennessee

Il ne fait aucun doute que le Tennessee a perdu certains meneurs de jeu clés de sa défense, à commencer par DB Logan Ryan et un DT Jurrell Casey. La signature du pass-rusher Vic Beasley devrait aider à compenser la perte de Casey, et le Tennessee jouit toujours d’une solide secondaire avec Adoree ‘Jackson, Malcolm Butler, Kevin Byard et Kenny Vacaro, ainsi que le choix de deuxième tour Kristian Fulton. Avec un solide corps de LB ancré par Rashaan Evans et une santé améliorée par rapport au premier tour DL Jeffery Simmons de la saison dernière, le Tennessee a le potentiel de s’améliorer encore plus par rapport à la solide performance de la saison dernière et au classement actuel au milieu de la route.

Jaguars de Jacksonville

La saison dernière, nous étions partout dans les Jaguars comme un buste potentiel, car les propriétaires de fantaisie les surfaient sur le principe qu’ils étaient la même défense « Sacksonville » qui a pris d’assaut le monde fantastique il y a quelques années. Après avoir été brûlés, il semble que la réaction soit trop forte dans l’autre sens, les Jags arborant un consensus d’experts n ° 24 sur Fantasy Pros. Quelques grands noms sont partis pendant l’intersaison, y compris AJ Bouye et Calais Campbell, mais le passeur de haras Josh Allen revient avec DE Yannick Ngakoue et LB Myles Jack, qui a raté cinq matchs l’année dernière. Jacksonville a également passé deux choix de première ronde sur des joueurs défensifs, attrapant LB K’Lavon Chaisson et DB CJ Henderson dans le top 20, et a signé l’ancien Pro Bowl LB Joe Schobert des Browns pour aider à consolider le milieu. Les Jags pourraient prendre quelques bosses tôt alors que les nouveaux joueurs s’habituent à jouer ensemble, mais il y a beaucoup de talents de haut niveau sur cette liste.

Browns de Cleveland

Comme les Jaguars, les Browns D / ST ont eu un certain battage médiatique avant la saison dernière, mais tout comme l’attaque, il n’a pas répondu aux attentes. Perdre le LB Joe Schobert ne semble pas aider, mais Cleveland devrait bénéficier (espérons-le) d’avoir les pass-rushers Myles Garrett et Olivier Vernon en bonne santé toute l’année. Ce duo s’est combiné pour 13,5 sacs malgré un raté de 12 matchs combinés. Cleveland a une solide ligne D et des meneurs de jeu dans le champ arrière avec Greedy Williams et Denzel Ward, et il a ajouté trois choix dans les trois premiers tours pour aider à fournir de la profondeur (LB Jacob Phillips, S Grant Delpit et DT Jordan Elliott). Si cette défense peut redevenir l’unité heureuse à emporter qu’elle était en 2018 (31, deuxième en importance), elle surclassera son classement consensuel n ° 20 de présaison.

Matchups favorables en début de saison

Nous suggérons souvent de jouer des matchs avec votre D / ST toute la saison. Il est difficile de dire avec certitude ce qui constitue un bon match contre un mauvais au début de la saison, nous allons donc juger en grande partie en fonction de la probabilité de roulement / d’expérience des QB de départ.

Il n’y a pas beaucoup d’équipes avec deux matchs favorables pour commencer la saison, du moins parmi les équipes qui pourraient ne pas être repêchées. Buffle (contre Jets, @ Dolphins), Pittsburgh (@ Giants, contre Broncos), et San Francisco (vs Cardinals, @ Jets) ont certains des meilleurs tronçons d’ouverture, mais les trois seront de toute façon repêchés assez tôt. Tennessee est votre meilleur choix « dormeur » de deux semaines avec des matchs à Denver et à domicile contre les Jaguars. Jacksonville (vs Colts, @ Titans) n’est pas mal, et crême Philadelphia (@ Redskins, contre Rams), et Indianapolis (@ Jaguars, vs Vikings) ont aussi un certain attrait.

Si vous cherchez simplement à vous couvrir pour la semaine 1, vous pouvez ajouter le Chargeurs (@ Bengals), Baltimore (vs Browns), et Détroit (vs Bears) aux équipes ci-dessus.