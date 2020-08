Combien de fois votre match de football fantastique s’est-il réduit à choisir ce dernier receveur large ou flex? Ces décisions peuvent faire la différence, donc trouver le bon dormeur WR plus bas dans le classement avant le repêchage – que ce soit un joueur de grande envergure ou un type de possession PPR à plafond bas – peut aller très loin. .

Le talent au poste de receveur large est plus répandu que jamais. Un total de 24 receveurs avait plus de 1000 verges en 2019, mais seulement deux, Kenny Golladay de Detroit et Cooper Kupp des Rams, ont marqué 10 touchés ou plus. La production se fait de différentes manières et par une variété de joueurs, y compris des recrues, des vedettes de deuxième année et des poussées potentielles de troisième année.

Le potentiel d’une saison d’évasion est là pour ces 14 receveurs, qui ont tous le potentiel de surpasser considérablement leurs positions de repêchage moyennes:

Dormeuses Fantasy Football WR

Justin Jefferson, Vikings

Jefferson a présenté des chiffres absurdes au receveur de la machine à sous pour LSU la saison dernière avec 111 attrapés, 1 540 verges et 18 touchés. Il comble un vide dans le Minnesota laissé par Stefon Diggs, et même s’il est peu probable qu’il joue au niveau de Diggs tout de suite, il a le potentiel de devenir une cible fiable pour Kirk Cousins ​​plus tard dans la saison.

Diontae Johnson, Steelers

Johnson a été incohérent au début de la saison dernière, mais il l’a allumé lors des quatre derniers matchs de Pittsburgh avec 23 attrapés sur 31 cibles pour 257 verges et une paire de touchés. Il figurera davantage dans l’offensive, et le retour de Ben Roethlisberger devrait se traduire par une production bien plus importante.

Darius Slayton, géants

Slayton a émergé comme un joyau du fil de renonciation la saison dernière après une moyenne de 15,4 verges par réception, et il a terminé dans un match nul à six parmi les receveurs pour le huitième de la ligue avec huit touchés. Slayton a fait tout cela malgré le transport de 48 prises sur 84 cibles. Daniel Jones fait un bon travail de propagation de la richesse à New York, et même des saisons complètes de Golden Tate (cinq matchs manqués l’année dernière), Sterling Shepard (6) et Evan Engram (8) ne devraient pas tuer la valeur de Slayton. C’est un choix de valeur dans les ligues standard.

Mecole Hardman, chefs

Hardman n’a eu besoin que de 26 attrapés pour un total de 538 verges – un clip de 20,7 verges par attrapé qui en fait l’un des jeux fantastiques les plus excitants d’une semaine donnée. Les six attrapés TD de Hardman ont couvert 287 verges, une moyenne étonnante de 47,8 verges en jeu marquant. Ce mélange de vitesse de home-run s’intègre parfaitement dans l’attaque de Kansas City et devrait conduire à plus de production en 2020.

Jalen Reagor, Eagles

Les Eagles ont attrapé Reagor au premier tour, et il y a un certain attrait basé sur sa capacité dans le match retour. Reagor a en moyenne 15,2 verges par capture à TCU avec une situation de quart-arrière incohérente. Philadelphie utilisera son talent. Étant donné le manque d’options WR saines et fiables des Eagles, Reagor pourrait avoir une valeur immédiate et devrait avoir une valeur supplémentaire dans les ligues PPR.

N’Keal Harry, patriotes

Les blessures ont limité Harry à seulement sept matchs en tant que recrue, et il a donc été un peu joueur dans l’attaque de la Nouvelle-Angleterre. L’ancien choix de première ronde 6-4 peut rendre le nouveau quart partant de la Nouvelle-Angleterre à l’aise avec sa taille, surtout si c’est Cam Newton sous le centre. Il devra améliorer son pourcentage de capture pour être plus cohérent, mais l’attrait des achats bas est là pour une équipe qui manque de meneurs de jeu.

Preston Williams, dauphins

Williams a totalisé 32 attrapés pour 428 verges et trois touchés en tant que recrue avant qu’une LCA déchirée ne mette fin à sa saison. Il était un receveur régulier de PPR jusqu’à ce point, et ce rôle sera important lorsque Tua Tagovailoa prendra la relève en tant que quart-arrière pour les Dolphins. Le Williams 6-5 (genou) est sur la bonne voie pour être prêt d’ici la semaine 1, et il commencera la saison en tant que WR4 ou WR5 sur des listes fantastiques. L’avantage est là pour gravir les échelons.

Allen Lazard, emballeurs

Une autre menace de 6-5 gros jeu, des blessures ont poussé Lazard au service la saison dernière et il a profité de l’occasion avec Aaron Rodgers. Devin Funchess, la plus grande signature de la saison morte de Green Bay au receveur, s’est retiré en août, donc Lazard est à nouveau en position pour un temps de jeu majeur cette saison. Lazard a disputé sept matchs avec au moins 40 verges la saison dernière, mais il devra marquer plus de touchés face à Davante Adams pour avoir une valeur réelle.

Josh Reynolds, béliers.

Le départ de Brandin Cooks signifie que 72 cibles WR de la saison dernière sont à gagner à LA, et si vous jetez les 49 cibles de Todd Gurley, il y a beaucoup à faire pour un WR3 viable dans la fantaisie. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que Reynolds obtiendra l’essentiel de ceux-ci, car le WR Van Jefferson de deuxième tour pourrait tout aussi bien être le principal bénéficiaire, mais Reynolds est établi dans le système Rams et a eu de bons matchs dans le passé. un complément pour divers démarreurs. Alors que Tyler Higbee s’est établi une option légitime pour les Rams, il est possible que cette infraction ne puisse plus supporter trois WR fantastiques viables, mais Reynolds et Jefferson valent toujours la peine d’être surveillés. – Matt Lutovsky

Anthony Miller, ours

Cela pourrait être la troisième année consécutive que Miller figure sur cette liste, et les propriétaires de fantaisie en ont probablement assez d’entendre le battage médiatique à son sujet. Nous sympathisons, mais cela pourrait vraiment être l’année. Non seulement il pourrait jouer avec une mise à niveau potentielle au QB à Nick Foles, mais il devrait également obtenir plus de cibles après le départ de Taylor Gabriel, qui a reçu 141 cibles au cours des deux dernières saisons. Il a montré des éclairs de hausse l’an dernier, en particulier une séquence de cinq matchs entre les semaines 11 et 15, où il avait en moyenne 6,6 attrapés et 86,2 verges sur 10,4 cibles par match. Peut-être par coïncidence, Gabriel a raté trois et demi de ces matchs. – Lutovsky

Michael Pittman Jr., Colts

Pittman Jr a connu une saison senior exceptionnelle à l’USC, totalisant 101 attrapés pour 1 275 verges et 11 touchés. Cela suggère qu’il pourrait avoir un impact dans les ligues PPR en tant que recrue. Il soulagera TY Hilton et une chance de travailler avec un quart-arrière vétéran à Philip Rivers ne fait pas de mal. Pittman Jr. sera également moins cher que les autres receveurs recrues de cette liste.

Breshad Perriman, Jets

Perriman est le récepteur de menaces profondes classique qui peut faire (ou casser) votre semaine. Il a 95 prises sur 195 cibles au cours d’une carrière de quatre ans avec trois équipes différentes. L’attrait reste une moyenne en carrière de 16,4 verges par prise, ainsi qu’un monstre montrant au cours des trois dernières semaines l’an dernier à Tampa (17 attrapés, 349 verges, quatre touchés). Il ne se fera pas forcer par le Pistolero Jameis Winston cette année, mais peut-être qu’il trouve un rythme avec Sam Darnold dans l’attaque des Jets.

Devin Duvernay, Corbeaux

Les Ravens ont une assez bonne hiérarchie de producteurs, il n’est donc pas facile d’identifier un dormeur légitime. Choix de troisième ronde Duvernay est un choix en plein essor pour cette liste, car il ne sera pas plus haut que la cible n ° 3 pour une équipe qui ne passe pas souvent, mais le speedster 5-11 pourrait encore se casser assez gros jeux pour avoir de la valeur. La WR Marquise Brown, n ° 1, n’était pas cohérente ou en bonne santé toute la saison dernière, et il est possible que Lamar Jackson se déchaîne en tant que passeur cette année afin de sauver un peu d’usure sur son corps. Tout cela fait de Duvernay quelqu’un à surveiller en début de saison. – Lutovsky

Chasseur Renfrow, Raiders

Renfrow était un héros culte pendant ses années d’université à Clemson pour son talent pour la grande prise, et il a commencé à trouver son rôle avec les Raiders à la fin de la saison dernière. Il a disputé des matchs de 100 verges consécutifs avec une paire de touchés lors des semaines 15 et 16, et les propriétaires ont tendance à se souvenir des joueurs qui ont participé aux séries éliminatoires fantastiques. Renfrow gagnera un rôle accru dans l’attaque en 2020 et a une chance d’être un véritable pilier de la PPR.