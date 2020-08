Avec un coup de bâton lundi soir, Fernando Tatis Jr. a mis en colère un groupe de con de la vieille école et est devenu un héros pour ceux qui aiment vraiment quand quelque chose d’amusant se passe au baseball, ce qui peut être un jeu vraiment ennuyeux.

Et je suis (pas vraiment) désolé pour tous ces clowns aux règles non écrites qui n’aiment pas ça, mais Tatis a fait plus bien pour le match avec son grand chelem sur un terrain de 3-0 que Rob Manfred s’est même rapproché à faire lors de sa pathétique course en tant que commissaire de la MLB.

Tatis, si vous l’avez manqué, a rendu certaines personnes fâchées quand il a fait son travail et a conduit un lancer 3-0 par-dessus le mur dans un match de 7 points en 8e manche. Apparemment, les règles stupides et non écrites ne représentent pas des choses comme ça, ce qui est ridicule et embarrassant pour le baseball.

Pour une raison quelconque, il y a encore des gens qui pensent que les athlètes professionnels devraient arrêter de faire leur travail lorsqu’ils ont une grande avance, comme c’est un jeu de tee-ball avec des enfants de 8 ans qui ne veulent pas blesser les sentiments des autres 8 ans. vieux.

Ce n’est pas un tee-ball, cependant. C’est du baseball professionnel. Si une équipe n’aime pas voir un gars faire quelque chose de bien pour son équipe, alors peut-être qu’elle devrait être meilleure dans son travail et ne pas servir une balle de gopher.

Tatis est maintenant un héros pour tous ceux, comme moi, qui veulent que ces méthodes à l’ancienne soient projetées au soleil. Il est même allé plus loin mardi en volant le troisième but avec les Padres menant 6-0. Imaginez l’arrogance d’essayer de jouer dur et de faire ce que vous pouvez pour aider votre équipe à gagner!

La seule mauvaise chose que Tatis ait faite est de s’excuser pour son grand chelem. Il n’a pas du tout à s’excuser. Au lieu de cela, il devrait être célébré.

Le baseball a connu quelques années difficiles, les Astros se frayant un chemin vers une série mondiale, puis ayant un commissaire qui ne pensait pas qu’aucun de ces joueurs ne devrait être puni.

On a eu l’impression que le baseball préférerait être un sport de niche apprécié des anciens qui ne veulent pas voir les choses s’améliorer et se divertir, ce qui est tout simplement stupide.

Mardi a été une mauvaise journée pour le baseball car le sport était à juste titre ridiculisé par les joueurs et les fans toute la journée sur Twitter. Alors que les séries éliminatoires de la NBA et de la LNH continuent de fournir un produit divertissant, le baseball est occupé à crier à propos d’un gars qui se balance sur un terrain frappant pendant un match pour lequel il est payé pour jouer.

Tatis aime s’amuser, ce qui est amusant. Nous avons besoin de plus de joueurs comme Tatis et moins d’ennuis qui sont offensés par quelqu’un qui enfreint des règles non écrites qui ne sont pas écrites pour une raison – parce qu’elles sont embarrassantes.

J’espère que Tatis balance à tous les lancers 3-0 qu’il voit pour le reste de sa carrière.

Et j’espère que le baseball va avec le temps et cessera d’être aussi nul.

Coups rapides: Lopez se fâche contre la chaise de banc… Le bad beat brutal du joueur de poker… Le nouveau sac à dos génial de Jalen Hurts… Et plus encore!

– Brook Lopez a évacué ses frustrations sur l’une des chaises de banc lors de l’époustouflante défaite des Bucks dans le premier match contre les Orlando Magic.

– Le pro du poker Daniel Negreanu a subi un bad beat absolument horrible lors du Main Event WSOP en ligne 2020 et sa réaction a été parfaite.

– Jalen Hurts a un nouveau sac à dos génial que l’un de ses plus jeunes fans va adorer.

– L’Indy 500 est ce week-end et voici le lait de fête de choix pour chaque conducteur. Le lait est dégoûtant, au fait.

– Netflix a annulé «Patriot Act avec Hasan Minhaj» et Internet n’en était pas content.