La Major League Soccer existe depuis assez longtemps, et bon nombre des jeunes joueurs qu’elle a produits ont été assez bons pour qu’il n’y ait rien d’extraordinaire à l’arrivée sur les côtes de l’Amérique du Nord du FC Bayern Munich pour faire une offre généreuse pour le droits de l’adolescent canadien Alphonso Davies.

Nous avons vu cela avant et depuis. Le grand club européen achète l’adolescent de la MLS puis le cache dans une équipe de réserve ou le prête à un camp inférieur pour l’aider à progresser et à améliorer sa valeur. C’est arrivé avec Jozy Altidore à Villareal, Matt Miazga à Chelsea et Zack Steffen à Manchester City. C’est un peu comme essayer de renverser des maisons.

La différence avec Davies? Quand il est arrivé au Bayern, il était à la maison.

« J’ai fait confiance au Bayern quand ils ont dit qu’il n’était pas là pour le garder dans l’équipe réserve pour toujours », a déclaré Paul Dolan, analyste des Whitecaps de Vancouver, à Sporting News. «En même temps, je pensais qu’il obtiendrait peut-être 10 ou 12 matchs en sortant du banc ou en jouant à des matchs de coupe et quand il en aurait l’occasion, il brillerait. Il a dû grimper sur certains des meilleurs joueurs du monde pour avoir sa chance.

Davies n’a pas tant grimpé sur ces hommes que sur eux. Quand il sortira sur le terrain dimanche à l’Estadio da Luz à Lisbonne pour commencer à l’arrière gauche du Bayern contre le Paris Saint-Germain en finale de l’UEFA Champions League, ce sera un moment remarquable pour le Canada et le football canadien, mais cela marquera un avance étonnante de Davies lui-même.

Il a rejoint le Bayern en janvier 2019 après que le club ait payé aux Whitecaps jusqu’à 22 millions de dollars pour ses services. Il n’y a même pas un an, le 6 octobre, il est apparu pour le Bayern Munich II en troisième division allemande. Il a fait son premier départ en Bundesliga pour l’équipe senior du Bayern le 26 octobre, neuf semaines après le début de la saison, l’Autrichien David Alaba passant finalement à la défense centrale et le jeune Français Lucas Hernandez déménageant.

Dimanche, à 19 ans, Davies affrontera le plus souvent le flanc droit du PSG contre le vainqueur de la Coupe du monde Kylian Mbappe, et parfois contre la superstar brésilienne Neymar, pour le droit de soulever le trophée le plus prestigieux du sport de club.

Davies est entré dans l’alignement avec le Bayern à la quatrième place après avoir perdu des points en quatre matchs. Il a débuté 35 fois depuis, en championnat, la DFB Pokal et la Ligue des champions. Le Bayern a une fiche de 31-3-1 dans ces matchs. Certains analystes appellent maintenant Davies le meilleur arrière gauche du monde.

C’est une histoire incroyable, et pourtant pas tout à fait surprenante pour ceux qui l’ont regardé prendre d’assaut la MLS à l’âge de 15 ans en 2016.

«J’avais entendu parler de cet enfant qui sortait de l’académie de Vancouver, mais quand je l’ai vu pour la première fois remplacer, j’ai été choqué par sa présence physique», a déclaré Brian Dunseth, co-animateur du programme «Counterattack» de SiriusXM, à SN . «Il est venu et il était tellement à l’aise. Pour voir ce joueur en maraude et attaquant – large, entrant, dribblant sur les gens – il n’y avait tout simplement pas de peur. C’était presque comme si vous aviez ce joueur vétéran établi qui l’avait vu et qui l’avait fait et qui avait joué au plus haut niveau, sauf qu’il était dans le corps de ce jeune adolescent.

Dolan avait été mis au courant de Davies avant d’entrer à l’académie des Whitecaps, alors qu’il jouait encore chez lui à Edmonton. Collin Miller, un ancien coéquipier de l’équipe nationale du Canada à la Coupe du monde de 1986, lui a dit: «Vous devez garder un œil sur cet enfant. C’est un autre niveau.

Le Canada n’a pas atteint la Coupe du monde depuis 34 ans depuis que Dolan, Miller et leurs coéquipiers se sont rendus au Mexique, mais il a produit de bons joueurs comme Dwayne DeRosario et Julian de Guzman. Davies, cependant, pourrait être un autre niveau au-dessus d’un autre niveau.

« Je ne vais pas dire que je savais à 15 ans qu’il pouvait jouer au plus haut niveau, mais il y avait quelque chose de différent et de spécial dans ses attributs », a déclaré Dolan à SN. «Alors qu’il arrivait et jouait à ce niveau d’académie avec les Whitecaps, il y avait des moments où il luttait, comme n’importe quel jeune joueur. Mais c’est un enfant très humble, et grâce à ces attributs, il a gardé confiance dans les choses qu’il pouvait faire mieux que quiconque, c’est-à-dire affronter les joueurs, son accélération, son désir de passer par les gens plutôt que de jouer la sécurité et non. juste pour parcourir toute l’équipe et marquer lui-même mais pour jouer avec d’autres joueurs.

Davies a fait la plupart de ses premières apparitions pour les Whitecaps en tant que joueur offensif. Lorsqu’il a attiré l’attention des amateurs de soccer américains avec sa performance à la Gold Cup 2017, avec trois buts lors des deux premiers matchs du Canada, il jouait également dans une position avancée, utilisant sa capacité à affronter des défenseurs pour générer une attaque.

En 2018, cependant, l’entraîneur de Vancouver à l’époque, Carl Robinson, l’utilisait périodiquement comme arrière gauche. Dans le match des étoiles de la MLS contre la Juventus, la centrale italienne, l’entraîneur Tata Martino l’a utilisé là-bas. C’est devenu la position qu’il occupe pour le Bayern, et sa vitesse est essentielle à la tactique défensive de l’équipe de jouer une ligne haute. Si les adversaires font des points derrière la défense du Bayern, Davies est censé récupérer et interrompre l’attaque.

« Avec le jeu tel qu’il est aujourd’hui, et avec la façon dont beaucoup d’équipes utilisent leurs arrières latéraux, je n’ai jamais pensé que c’était un mauvais coup », a déclaré Dolan. «Parce qu’il peut avancer et voir le terrain devant lui et utiliser cet espace et cette vitesse pour affronter les joueurs.

«La raison pour laquelle ils l’ont acheté, c’est qu’ils ont vu les choses que tout le monde a faites, pensant qu’il pourrait être spécial. Dans la mesure où il l’est maintenant, je ne me serais pas attendu à cela. Non seulement faire son chemin dans l’équipe, mais être, parfois, le meilleur joueur du parc. Vous pouvez voir à quel point il est contagieux, la confiance qu’ils ont en lui pour aller de l’avant.

Ce n’était pas une transition transparente, en partie parce qu’il avait été un joueur offensif toute sa vie, en partie parce qu’il était toujours un joueur offensif la plupart du temps. Le Bayern a vu son potentiel en tant que défenseur, mais les demi-douzaines d’apparitions qu’il a faites à la fin de la saison 2018-19 étaient toutes à des positions avancées.

Il n’est pas devenu à temps plein à l’arrière gauche avant d’entrer dans l’alignement du Bayern cette année. Et maintenant c’est une terreur. C’est comme donner une guitare à un adolescent et le faire déchirer comme Alex Lifeson en quelques mois.

«Alphonso Davies, et je ne plaisante pas, pourrait être le gaucher Dani Alves», a déclaré Dunseth. «Je n’essaye pas de trop exagérer le gamin. Je ne sais pas où il se trouve dans l’échelon; il est certainement l’un des 10 meilleurs arrières gauches au monde. Est-il un top cinq? Est-il un des trois premiers? Est-il dans la conversation pour le meilleur gauche du monde? Il a des attributs – intelligence, présence physique, vitesse, athlétisme, capacité de dribble, service – il a tout cela.

«C’est une chose si vous le faites en Bundesliga. Le Bayern Munich est toujours dominant, alors est-ce lui ou est-ce l’équipe? Eh bien, c’est bien, mais maintenant au niveau de la Ligue des champions, le fait qu’il coupe Nelson Semedo et fasse partie d’une démolition 8-2 – il fait des choses en temps réel qui le mettent sur le radar de tout le monde.

Quelle proportion du Canada regardera-t-elle lorsque l’un de leurs propres participera au plus grand événement sportif annuel au monde, pour tenter de remporter un triplé de championnat de Bundesliga, de DFB-Pokal et de la Ligue des champions? Sera-ce quelque chose comme quand Sidney Crosby a marqué le but de la prolongation pour vaincre les États-Unis lors du match pour la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2010? Eh bien, ces Jeux olympiques ont eu lieu à Vancouver, et le hockey est le sport national. Cela demande donc beaucoup.

«Nous sommes tous très fiers de ses performances. Et cette fierté résonne. Tout le monde rayonne de joie d’avoir un Canadien représenté en Ligue des champions, et pas seulement sur le banc ou dans le 11, mais un membre éminent de l’équipe qui sera probablement le favori », a déclaré Dolan. «Certainement pour les amateurs de soccer, je pense que cela va remplacer le sentiment de hockey.