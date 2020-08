Qui remportera les NBA Awards pour 2020?

La NBA a annoncé samedi ses six finalistes majeurs pour la saison 2020. Le joueur le plus important – le joueur le plus utile – est dirigé par LeBron James, Giannis Antetokounmpo et James Harden. Les autres récompenses incluent la recrue de l’année, le joueur défensif de l’année, le prix du sixième homme, le joueur le plus amélioré et l’entraîneur de l’année.

Le vote pour les récompenses était basé sur les matchs joués depuis le début de la saison régulière jusqu’au 11 mars. Le vote n’a inclus aucune performance des matchs de classement, qui se jouent actuellement dans la bulle NBA à Orlando.

« La décision d’exclure les matchs de classement du vote des récompenses garantit un processus équitable dans lequel les joueurs et les entraîneurs des 30 équipes de la NBA auront la même opportunité d’être honorés en tant que meilleurs joueurs pour la saison régulière 2019-20 », a déclaré Byron Spruell, président de la NBA. des opérations de la ligue, en juillet.

Une date officielle pour annoncer les gagnants des NBA Awards n’a pas été publiée. Les déclarations précédentes de la ligue ont déclaré que « TNT annoncera les lauréats lors de sa couverture des séries éliminatoires de la NBA. » La version de samedi a été légèrement modifiée pour: « TNT annoncera les gagnants lors de sa couverture de la reprise de la saison. »

Finalistes du prix NBA

Giannis Antetokounmpo ouvre la voie avec une nomination au titre de MVP et de joueur défensif de l’année. La recrue de l’année n’a pas trop de surprises, car les deux meilleurs choix du repêchage de la NBA – Zion Williamson et Ja Morant – faire une apparition. Fait intéressant, les Clippers ont deux joueurs en vedette dans Sixth Man of the Year avec Montrezl Harrell et Lou Williams.

La répartition complète des finalistes peut être consultée ci-dessous:

Joueur le plus précieux

Gagnant

Finalistes

Giannis Antetokounmpo, BucksJames Harden, RocketsLeBron James, Lakers

Rookie de l’année

Gagnant

Finalistes

Ja Morant, GrizzliesKendrick Nunn, HeatZion Williamson, Pélicans

Joueur le plus amélioré

Gagnant

Finalistes

Bam Adebayo, HeatLuka Dončić, MavericksBrandon Ingram, Pélicans

Joueur défensif de l’année

Gagnant

Finalistes

Giannis Antetokounmpo, BucksAnthony Davis, LakersRudy Gobert, Jazz

Sixième homme

Gagnant

Finalistes

Montrezl Harrell, ClippersDennis Schröder, ThunderLou Williams, Clippers

Entraîneur de l’année

Gagnant

Finalistes

Mike Budenholzer, BucksBilly Donovan, Infirmière ThunderNick, Raptors