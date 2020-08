Les Flames de Calgary étaient à 12 secondes de prendre une avance de 3-1 dans leur meilleure des sept séries éliminatoires du premier tour avec les Stars de Dallas dimanche. Au lieu de cela, ils se retrouvent à égalité dans la série 2-2 après que l’attaquant de Dallas Alexander Radulov ait mis en pot le vainqueur en prolongation du match 4.

«Chaque fois que vous perdez, ça craint, mais je veux dire, la série est 2-2 et nous devons nous attendre au prochain match», a déclaré l’attaquant de Calgary Sean Monahan lors d’un appel Zoom après le match avec les journalistes. « Je pensais que nous avions disputé tout le match et que nous avions aussi nos chances. Nous allons donc regarder le positif là-bas et être prêts pour le prochain match. »

« Comme le dit Monty, ça craint », a ajouté l’attaquant Johnny Gaudreau. « [They] attachez-le tard. [We] eu quelques bonnes chances de marquer en prolongation; Je ne les ai pas mis. Juste une mauvaise pause pour notre équipe – le gars casse son bâton dans la zone D, ils sont coincés là-bas pendant 45 secondes à une minute. Ils sont en quelque sorte gazés et, vous savez, ils ont quelques gars devant. [Flames goalie Cam Talbot] ne peut pas voir la rondelle et [it] entre. Alors, vous savez, laissez-le derrière nous. Passez au prochain match. «

Les Flames auront le temps de digérer la défaite avant le cinquième match de mardi (le temps du match reste à déterminer).

Voici trois points à retenir de la défaite de Calgary dans le quatrième match:

Protéger la plaque d’origine

Vous ne pouvez pas vous attendre à renoncer à 25 chances de danger élevé (HDCA) et 55 chances de marquer contre (SCA) et à éliminer un gagnant. Les chiffres étaient également déséquilibrés: 20 de ces HDCA et 37 SCA étaient à 5v5; en comparaison, les Flames avaient 11 chances de danger élevé pour et 22 chances de marquer pour.

« Ils ont eu de bonnes chances », a déclaré l’entraîneur par intérim des Flames Geoff Ward. «Je suis juste préoccupé par ce que nous abandonnons à l’intérieur – je m’en fiche si nous abandonnons 100 tirs de l’extérieur de la glace, cela n’a pas d’importance pour moi. Les pronosticateurs peuvent en faire ce qu’ils veulent, mais je m’inquiète simplement de ce que nous abandonnons à l’intérieur en termes de chances de marquer et, vous savez, de leur niveau de chance de marquer. «

Le seul point positif pour les Flames, qui est évident dans la carte de chaleur ci-dessous de Natural Stat Trick (qui a également fourni tous les chiffres ci-dessus), est qu’ils ont fait le travail dans leurs chances limitées autour du pli.

(Gracieuseté: Natural Stat Trick) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/ad/41/heat-map-flames-stars-081620_aqdc6l7068my1w7wzqdo97voc.png?t=-106752285&w=500&quality=80

Dans l’ensemble, les Stars ont tiré 62 rondelles sur le gardien de but Cam Talbot en plus de trois périodes, dont 12 en prolongation. Parmi ces tirs à haut risque, Talbot en a arrêté 15 sur 17.

Quel que soit le score, Talbot a été une force dans le filet en séries éliminatoires avec un pourcentage d’arrêts de .933 et deux blanchissages en huit matchs.

Playoff Sam Bennett est bon

En plus d’avoir l’une des barbes éliminatoires les plus magnifiques que vous ayez jamais vues, Bennett sait comment amplifier son jeu en séries éliminatoires.

L’an dernier, il a mené les Flames avec cinq points en cinq matchs éliminatoires; Dimanche après-midi, il a marqué deux buts pour lui donner un record d’équipe de cinq en huit matchs éliminatoires. Bennett a également ajouté une aide sur le marqueur de Gaudreau en deuxième période et a maintenant sept points au total en huit matchs.

« Je dois juste être honnête avec vous, je pense qu’il apprécie juste cette période de l’année », a déclaré Ward après le match. «Il était notre meilleur joueur l’an dernier en séries éliminatoires. Je sais avant qu’il a eu de très bonnes séries éliminatoires pour Calgary avant que je sois ici. Il savoure juste cette période de l’année. Je pense qu’il aime être de retour au centre. Il était sur le terrain. aile pendant un moment quand il est arrivé ici. Il est de retour à la position où il a grandi en jouant, donc je pense, vous savez, qu’il est à l’aise là-bas.

« C’est le genre de gars qui attend avec impatience le type de jeu que les séries éliminatoires offrent, donc il a été un joueur vraiment efficace pour nous. … Il semble toujours faire de bonnes performances. [come] heure des séries éliminatoires. «

Non seulement Bennett a été productif en allumant la lampe ou en offrant aux compagnons de ligne Dillon Dube et Milan Lucic, mais il a également joué un jeu physique. Il mène la LNH avec 47 coups sûrs, dont cinq dimanche.

«C’est vraiment bon pour la confiance personnelle, je pense», a déclaré Bennett lorsqu’on lui a posé des questions sur ses succès en séries éliminatoires. « J’essaie juste de faire tout ce que je peux pour aider cette équipe à gagner et, vous savez, si elle réussit ou marque des buts, cela n’a pas d’importance pour moi – je veux juste faire tout ce que je peux pour aider cette équipe et , évidemment, ceux qui se sentiraient beaucoup mieux si nous avions un W ce soir, mais en fin de compte, [it’s] continuez et regroupez-vous. «

Les équipes spéciales sont très spéciales

Le jeu de puissance des Flames est en feu (jeu de mots totalement intentionnel).

Après avoir mené 2 en 4 avec l’avantage de l’homme dimanche grâce à Bennett et Johnny Hockey, l’équipe était à égalité avec les Canucks de Vancouver avec une efficacité de 32,1% avant le match 3 des Canucks contre les Blues. Remarquez que Calgary était efficace de 21,2% en saison régulière.

Le penalty n’est pas trop minable non plus, à 85,3%, bien que Ward préférerait probablement que son équipe ne soit pas classée n ° 1 la plupart du temps en désavantage numérique (34). Alors que le nombre d’efficacité est similaire au travail de l’unité PK en saison régulière (82,1), la grande histoire en séries éliminatoires est les quatre décomptes en désavantage numérique.

Réduisant l’avance de DAL à 4-3 en 3e, Tobias Reider rejoint Hakan Loob (1986, 1988, 1989) et Jarome Iginla (2004) en tant que seuls @NHLFlames à enregistrer 2 buts en désavantage numérique en une seule saison éliminatoire. Il est également le seul à accomplir cela dans les 6 premiers matchs de son équipe d’une année PO pic.twitter.com/dlXEAmpFJM – StatsCentre (@StatsCentre) 14 août 2020

L’ailier Tobias Rieder, qui en septembre dernier a été invité à camper sur une prise de force et a été retiré quelques mois du blâme du PDG des Oilers, Bob Nicholson, pour avoir empêché à lui seul l’équipe des séries éliminatoires en ne marquant pas de but en 2018-19, a trois de ces shorties.

« C’est un grand professionnel, c’est un joueur d’équipe depuis toujours », a déclaré Ward. « Les gars de notre équipe l’aiment. Il fera tout ce qu’il faut pour gagner. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à son sujet.

« Mais, vous savez, pour qu’il soit récompensé pour certaines des choses qu’il fait, et que ses objectifs sont des objectifs de travail acharné, c’est formidable à voir. Mais je n’attendrais rien de moins de sa part de connaître le type de l’homme qu’il est et le type de caractère qu’il a. Donc, je l’ai vu maintes et maintes fois et il continue d’avoir de grands moments pour nous. «