Une étape de quart de finale de la Ligue des champions avec le RB Leipzig? Bienvenue dans le grand temps.

Avec les huit équipes restantes toutes à Lisbonne prêtes à se battre pour le trophée, nous avons examiné de plus près les Allemands.

🏆 Quel est leur pedigree en Ligue des champions?

Comment mettre cela délicatement? Ils n’en ont pas. Il s’agit de la deuxième campagne du RB Leipzig en Ligue des champions et de la première fois qu’ils se qualifient pour les huitièmes de finale.

✈️ Comment sont-ils arrivés ici et quel est leur parcours vers la finale?

Les hommes de Julian Nagelsmann n’ont pas vraiment convaincu lors de la phase de groupes, remportant trois de leurs six matchs et récoltant 11 points à égalité dans un groupe composé «uniquement» de Benfica, Lyon et Zenit St Petersburg.

Après cela, ils ont battu Tottenham de manière convaincante dans les 16 derniers matchs, remportant 1-0 à Londres et 3-0 à Leipzig.

L’Atlético Madrid les attend dans les huit derniers, puis le vainqueur Atalanta-PSG en demi-finale.

🥳 Pourquoi devrais-je les encourager?

Parce qu’ils sont les outsiders! Parce que Julian Nagelsmann est la prochaine grande nouveauté! Parce qu’ils jouent un football rapide, agressif et attrayant!

😡 Pourquoi tout le monde ne les encourage-t-il pas?

Parce qu’ils sont une entreprise, pas un club de football, et que leur existence même sape toute la culture du football allemand. Tradition? Ils n’en ont pas.

✠Qu’est-ce qui les rend si bons?

Leipzig est une machine à presser brillamment percée et suffisamment polyvalente pour s’aligner en trois ou quatre formes différentes. Quoi qu’il en soit, ils seront imprévisibles, intransigeants et inconfortables à affronter.

❌ Et quelle est leur plus grande faiblesse?

D’où viendront les objectifs sans Timo Werner? Patrik Schick a été le seul autre joueur à atteindre 10 buts en Bundesliga cette saison et il n’a jamais marqué en Ligue des champions en 14 matches.

🔮 Comment vont-ils s’aligner?

C’est toujours difficile à deviner avec Nagelsmann, et c’est plus difficile que jamais maintenant que Timo Werner est parti. Sûrement aller avec un 4-2-2-2 ou un 3-5-2, nous pensons qu’ils sont plus susceptibles d’utiliser ce dernier, ajoutant plus de solidité défensive contre les meilleures attaques européennes.

Elles vont…

… Être éliminé en quart de finale.