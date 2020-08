Encore une fois, Robert Lewandowski s’est avéré être le pire cauchemar de Chelsea. Alors que le reste de l’attaque a eu un match mixte, Lewandowski a repris là où il s’était arrêté. Un penalty du pied droit, un superbe centre de curling du pied gauche et un but de la tête – le Pistolero polonais était impliqué dans tous les buts du Bayern ce soir, comme lors du match aller. Lewandowski affiche en moyenne une moyenne étonnante de 2,47 G + A (pour 90) pour le Bayern en Ligue des champions et a marqué à chaque match de la compétition qu’il a disputé cette saison. Il était impliqué dans les 7 buts du Bayern contre Chelsea.

contre Red Star ⚽

contre Spurs ⚽⚽

contre Olympiacos ⚽⚽

contre Olympiacos ⚽

contre Red Star ⚽⚽⚽⚽

contre Chelsea ⚽

contre Chelsea ⚽ Robert Lewandowski a marqué à chaque match de Ligue des champions qu'il a disputé cette saison

Un jeu mixte pour Goretzka et Kimmich

Une amélioration massive que Goretzka a faite depuis le redémarrage de la Bundesliga est sa discipline de position. Contrairement à l’ancien temps de «ThiaGoretzka», Goretzka n’a pas laissé Thiago seul dans la préparation. Cependant, environ 30 à 35 minutes de jeu, Goretzka passa en «mode fantôme» et ne réapparut dans le jeu qu’après la 70e minute. En revanche, Thiago a été vu partout sur le terrain, car il a «volé» le ballon, l’a progressé sur le terrain et a relevé des défis cruciaux dans le troisième défensif du Bayern. Le mordu du milieu de terrain n’a pas nécessairement eu un mauvais match, mais avec le joueur clé Kimmich absent du milieu de terrain, Goretzka doit rester dans le match tout le temps.

En parlant de Kimmich: Kimmich a joué en tant que remplaçant pour Benjamin Pavard est censé jouer, mais il n’était pas au niveau auquel il se produisait auparavant en tant qu’arrière droit. Bien que son manque de qualité offensive soit compréhensible, puisqu’il jouait à l’arrière droit pour la deuxième fois en huit mois, il semblait qu’il avait du mal à s’impliquer dans le reste des phases, généralement la phase de construction et la phase défensive, du match. Son interprétation de son rôle au milieu de terrain semble meilleure pour le moment, mais si Pavard est effectivement absent pour le reste de la saison, Kimmich devrait définitivement retravailler son jeu d’arrière droit.

Le Bayern doit se méfier des défaillances défensives

L’équipe a parfois cherché à jouer de façon conservatrice après avoir pris une confortable avance de 2-0, mais les fautes défensives font toujours partie du match du Bayern. Hormis les trente premières minutes, pendant lesquelles le Bayern était complètement dominant, il y a eu de nombreux moments nerveux dans les deux mi-temps où Chelsea a pu exploiter la ligne défensive du Bayern.

Soit l’équipe joue avec la même intensité tout au long du match, soit Flick doit proposer une stratégie permettant au Bayern de garder le ballon et de simplement le recycler pour donner aux joueurs le temps de récupération nécessaire. Avec Barcelone, Manchester City, le Paris Saint-Germain et l’Atletico Madrid toujours dans la compétition, les hommes de Flick seront confrontés à un défi beaucoup plus difficile que Chelsea lors des prochains tours. L’impact d’une erreur individuelle ou d’une défaillance momentanée sera désormais beaucoup plus sévère, et les joueurs n’auront pas 90 minutes supplémentaires pour corriger leurs erreurs. Néanmoins, Hansi Flick a suffisamment d’expertise dans les tournois à élimination directe et trouvera sûrement un moyen de remédier à ces problèmes.