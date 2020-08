Vous avez donc finalement décidé de commencer votre voyage de paris sur les sprits en ligne. Votre bankroll est prête et vous êtes très heureux de faire votre première inscription et de placer votre premier pari en ligne. Cependant, vous devez encore connaître quelques dernières choses avant de commencer officiellement à parier en ligne.

Si vous recherchez des conseils, des critiques et des recommandations pour de bons bookmakers sur Internet, de bons sites de critiques peuvent vous aider. D’autre part, cet article vous rappellera les erreurs sur lesquelles vous devriez vous retrouver lorsque vous pariez sur les sports en ligne.

Voici les trois principales erreurs que vous ne devez jamais faire dans les paris sportifs en ligne.

Soumettre de faux identifiants

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un soumettrait de fausses informations personnelles à un site ou une application de paris sportifs en ligne. Certaines personnes le font par peur de laisser des traces en ligne de leurs activités de jeu. D’un autre côté, d’autres sont tout simplement trop méfiants à l’idée que leurs informations personnelles soient «transmises» à un site Web.

En premier lieu, si quelqu’un ressent le besoin de cacher ses activités de jeu à d’autres personnes, en particulier à ses amis et à ses proches, cela peut signifier plusieurs signaux d’alarme et peut être le signe d’une mauvaise habitude de jeu. La plupart des gens qui se retrouvent avec une dépendance au jeu diagnostiquée ont une chose en commun: ils ressentent toujours le besoin de cacher leurs activités de jeu.

Cependant, seriez-vous en mesure de vous inscrire à un site ou à une application de paris sportifs en ligne en utilisant de fausses informations d’identification? Oui, vous pouvez. Vous pourrez peut-être même jouer à certains jeux avant que le système ne détecte des divergences dans vos informations. Habituellement, le problème commence dans le processus de retrait.

Alors, que se passe-t-il si un site ou une application de paris sportifs en ligne découvre que vous utilisez de fausses informations? La moindre des actions qu’ils pourraient entreprendre est de suspendre indéfiniment votre compte sur leur site, ainsi que tout l’argent gagné et déposé sur le compte – en fin de compte, vous risquez de perdre tout ce que vous mettrez sur le site si vous vous êtes inscrit avec fausses informations.

Ne pas réclamer de bonus de bienvenue ou de bonus du tout

L’une des meilleures choses qui distinguent les paris sportifs en ligne des paris sportifs traditionnels en personne est l’existence de généreux bonus de bookmakers en ligne. Qu’il s’agisse d’un bonus de bienvenue pour lancer votre voyage de paris sportifs sur leur site ou application, aux bonus de dépôt occasionnels et aux bonus de fidélité, vous pouvez commencer à avoir l’impression que votre bookmaker vous donne toujours des trucs gratuits.

Ces bonus vous rapportent-ils de l’argent supplémentaire sous forme de profit? Malheureusement, la plupart des bonus ne sont pas conçus pour vous faire gagner plus d’argent, mais plutôt pour vous permettre de continuer à jouer. Cependant, ils sont toujours des chances de gagner de l’argent, et si vous ne l’obtenez toujours pas, ils sont gratuits. Même si les chances sont minces, qui dirait non aux chances gratuites de gagner de l’argent?

Choisir le mauvais site ou application

Alors, lequel est le meilleur bookmaker sportif en ligne? La réponse peut différer d’une personne à l’autre, car chaque bookmaker offre quelque chose que les autres bookmakers ne peuvent pas. En fin de compte, tout dépend de ce qui est le mieux pour vous, du style de jeu, de vos préférences et de la façon dont vous le «roulez».

Les bookmakers diffèrent par un certain nombre de choses: la gamme et le nombre de sports disponibles sur lesquels vous pouvez parier, les bonus offerts et les méthodes de paiement acceptées, pour n’en nommer que quelques-uns. Pour que vous puissiez profiter d’une expérience de paris sportifs rentable et agréable, assurez-vous de choisir le bookmaker qui vous convient le mieux.

Image de: unsplash.com