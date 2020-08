Jours difficiles, jours de réflexion. Antonio Conte est en Ligurie, où il tente de calmer sa colère face à la défaite en Ligue Europa et de clarifier les plans pour l’avenir, loin de l’Inter aujourd’hui. A cela s’ajoutent cependant des événements personnels, liés à un investissement malheureux. Pour révéler l’indiscrétion, c’est le journal La Verità, qui montre deux condamnations du tribunal de commerce anglais. Le premier remonte au 17 juillet, le second est plus récent, en août, et concerne une injonction de payer contre Massimo Bochicchio, un investisseur italien qui possède plusieurs sociétés.. Au centre du problème, il y aurait une arnaque que Bochicchio aurait menée par l’intermédiaire de sa prétendue société Kidman. Ce dernier aurait promis un investissement fructueux et à haut rendement: les accords prévoyaient le versement d’un total de 33,1 millions d’euros d’ici au 30 juin 2020 pour Conte et sept autres bénéficiaires, dont Superb Sport Limited. Les huit plus tard ont fait appel au tribunal de commerce de Londres. SCAM – De l’argent qui, de toute évidence, n’est jamais arrivé. Les huit ont donc demandé au moins les sommes investies en envoyant un mail. Dommage que l’adresse soit fausse, tout comme faux était un document apporté par le comte lui-même au juge. Sur ces deux éléments – poursuit La Verità – se fonde la décision du tribunal de commerce anglais, qui vérifie comment l’argent confié à Bochicchio avait été investi d’une manière différente de ce qui avait été promis. Les conséquences ont conduit à une injonction de paiement pour Bochicchio, qui a gelé ses actifs de 61,4 millions de dollars, y compris des villas et des propriétés de luxe.