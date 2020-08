Saison record pour les coffres de l’Inter. Calcio e Finanza explique qu’entre la Ligue des champions et l’ancienne Coupe de l’UEFA, en effet, les Nerazzurri atteignent près de 60 millions de revenus grâce à leur participation aux coupes: jamais autant dans l’histoire pour la société désormais détenue par Suning.

L’élimination précoce en Ligue des champions, avec l’élimination déjà en phase de groupes, a permis aux Nerazzurri de récolter un peu moins de 50 millions: grâce surtout au classement historique et au bonus de participation, considérant que même avant de prendre le terrain le premier jour de la les groupes Inter étaient déjà sûrs de pouvoir recevoir environ 34,3 millions d’euros.

