Lorsque Hansi Flick cherchera à créer son onze de départ pour la finale de l’UEFA Champions League contre le Paris Saint-Germain dimanche, il aura plusieurs choix d’équipe difficiles à faire. Benjamin Pavard est-il prêt à commencer ou Flick devrait-il rester avec Kimmich à l’arrière droit? Niklas Süle remplace-t-il Jerome Boateng à l’arrière central, même s’il n’a été rien de moins qu’un rocher pour le Bayern depuis le redémarrage? Ivan Perišić devrait-il recommencer ou Kingsley Coman serait-il le meilleur choix contre le PSG? Et qu’en est-il de Thiago et Goreztka? Lequel de nos milieux de terrain sommes-nous assis si Kimmich revient au non. 6 place comme prévu? Chez BFW, nous avons décidé d’examiner ces questions et de choisir notre onze de départ préféré pour la finale de dimanche.

Joshua Tobolt

Je semble être le seul ici à préférer Thiago à Goreztka et la raison en est assez simple. Le PSG marquera des buts sur nous. Quand vous regardez la pléthore d’options d’attaque dont ils disposent – Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria – il est difficile de ne pas penser que c’est une certitude. Cela étant dit, l’attaque et le milieu de terrain du Bayern contre la défense et le milieu de terrain du PSG arrosent. En supposant que Kimmich retourne à sa sixième place préférée, le Bayern aura besoin d’un maestro offensif et c’est Thiago. Il n’y a pas de meilleur passeur dans l’équipe. Le PSG cherchera à contre-attaquer à une vitesse fulgurante. Pour contrer ces tentatives, le Bayern aura besoin de quelqu’un pour ramener rapidement le ballon et ce joueur est Thiago. Avoir Goreztka sur le banc n’est qu’un pur luxe, car il pourrait être un joueur décisif si / quand il entrera.

Sur les ailes, même si je pense que Perišić a été excellent, sa vitesse plus lente ne cadrera pas bien avec celle du PSG. C’est la seule raison pour laquelle Coman commence. Perišić a plus de perspicacité défensive, mais cela pourrait être quelque chose pour la préservation d’une avance.

Quant à la défense, Süle avait l’air solide lors de son apparition contre Lyon. Rapide, toujours dans la bonne position, il s’est glissé directement avec Alaba. Avec la nouvelle que Boateng a subi une blessure mineure contre Lyon, faire démarrer Süle maintenant qu’il est en bonne santé semble être la meilleure option. J’aime mieux les compétences de Süle face à la vitesse fulgurante de Mbappé et Neymar. Dans l’ensemble, je pense que ces changements aideront le Bayern à contrer la vitesse du PSG avec beaucoup d’effet.

Fils en peluche

Si Pavard est prêt à commencer, il devrait jouer à l’arrière droit pour offrir ce niveau de défense supplémentaire (en plus, il en sait peut-être un peu plus sur Mbappé étant donné qu’ils sont coéquipiers de la France). Kimmich serait alors libre de déchaîner sa colère sur le milieu de terrain du PSG comme il l’a fait à tant d’autres. Si Pavard est toujours rouillé, laissez Kimmich jouer. Il a été exceptionnel à l’arrière droit ces derniers matchs. Boateng obtient le choix sur Süle en raison de sa forme. Il a été un roc absolu en défense cette saison, et son expérience annule ses limitations physiques, comme il l’a montré ces derniers mois.

Süle vient juste de subir une grave blessure, donc je ne l’emmènerai pas en finale à moins que les problèmes musculaires de Boateng ne soient trop graves. Quant à Ivan Perišić à l’aile gauche, je sais qu’il n’a pas été trop impressionnant contre Lyon, mais son repérage et son aide en défense seront cruciaux contre Mbappé, Neymar et Di Maria. Vous vous souvenez comment Jupp Heynckes a poussé Franck Ribery à fermer Dani Alves en 2017 lorsque nous jouions au PSG? Même logique. Coman viendrait ensuite avec son rythme pour achever les restes. Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas. La philosophie de Hansi a toujours été axée sur le fait de jouer différentes tactiques avec les mêmes joueurs, et non l’inverse. Parce que nous avons à notre disposition une équipe aux multiples talents, nous pouvons le faire.

Evan J. Vanderpool

Ok, c’est beaucoup de changements pour une équipe qui a très bien joué ces derniers matchs et qui s’est qualifiée pour une finale de Ligue des champions.

J’ai plaidé pour que Pavard débute contre Lyon pour sa présence défensive stable et nous en aurons certainement besoin contre les attaquants parisiens. Idem pour Süle: Boa a été formidable, mais nous avons besoin de la vitesse et de la taille du grand homme en défense. Espérons que Boateng soit en bonne santé et disponible pour la finale afin qu’il puisse épeler Süle si nécessaire.

Kimmich est un joueur polyvalent incroyable (tout le monde se souvient de son niveau de jeu ridicule au milieu de terrain plus tôt cette saison?) Mais sa maison a été au milieu de terrain avec Goretzka. Il joue tellement plus doucement avec son compatriote à côté de lui. Je me sens mal de pousser Perisic car il a été un excellent joueur pour nous, mais Coman est indéniablement la présence la plus électrique. Avec une ligne arrière plus défensive, nous pouvons nous permettre de faire revenir nos meilleurs ailiers offensifs.

Cela nous donne notre meilleure position pour réussir dès le coup de sifflet de départ, solide défensivement et dangereux à l’attaque.

Jack Laushway

Pavard devrait commencer par la fente arrière droite car il est l’option la plus sûre que nous ayons. Il a été particulièrement impressionnant ces derniers temps, en particulier dans la dernière partie de la Bundesliga. Nous avons besoin de lui pour verrouiller Neymar, et il est notre meilleure chance de maintenir notre flanc droit.

Süle et Alaba sont les bons hommes pour le poste de dimanche. Süle avait l’air super pour Boateng mercredi et c’est ce dont nous avons besoin pour le match contre le PSG. Leurs trois premiers ont le potentiel de dévaster notre ligne arrière et nous aurons besoin de toute la rapidité que nous pouvons obtenir. J’ai quitté Boateng car son manque de vitesse créera trop d’opportunités pour l’attaque impitoyable du PSG. De plus, sa blessure lors du match contre Lyon pourrait poser problème.

Kimmich et Goretzka sont les choix clairs au milieu de terrain. Aussi impressionnantes que soient les statistiques de Thiago contre Lyon, Kimmich et Goretzka sont les bons choix. Nous avons besoin de la défense supplémentaire que Leon et Joshua peuvent fournir. À l’aile gauche, je commencerais Perišić sur Coman. Perišić a impressionné lors des trois départs à Lisbonne et devrait recommencer. Je n’ai pas été convaincu récemment des capacités de Coman. Cela étant dit, j’aimerais le voir remplacé à la 60e minute pour un rythme supplémentaire.