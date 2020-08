BURNLEY, ANGLETERRE – 30 AOÛT: Kostas Tsimikas de l’Olympiakos en action lors de l’UEFA Europa League Play-Off de qualification match retour entre Burnley et Olympiakos à Turf Moor le 30 août 2018 à Burnley, en Angleterre. (Photo par Chris Brunskill / Fantasista / .)

Liverpool a terminé la saison en tant que champion d’Angleterre, d’Europe et du monde, mais il y a toujours place à l’amélioration, malgré que les Reds atteignent 99 points en championnat cette saison. Les fans ont spéculé sur les joueurs que le club pourrait amener et les rêves d’un été idéal battent leur plein. Mais à quoi ressemble cet été idéal pour Liverpool?

Un été idéal pour Liverpool

La défense

Cela commencerait par des renforts défensifs. Un remplacement pour Dejan Lovren à l’arrière central et une couverture à l’arrière gauche serait suffisant.

En termes de défense centrale, quelques noms ont été lancés. Ben White de Brighton & Hove Albion en fait partie – il a impressionné les prétendants potentiels prêtés à Leeds United, récemment promu. Les Blancs ont en moyenne 1,6 plaqué et 2,5 interceptions par match avec Leeds, ce qui correspond bien à certains des arrières centraux des Reds.

Idéalement, ce serait formidable pour Liverpool de faire appel à l’un des meilleurs talents européens, mais le bruit qui sort du club suggère que Liverpool ne dépensera pas beaucoup cette fenêtre à moins de lever des fonds par le biais de ventes. Par conséquent, Ben White pour plus de 30 millions de livres sterling pourrait être la bonne option pour faire venir un quatrième défenseur central.

Liverpool a également besoin d’une couverture arrière gauche et aurait accepté de payer 11,75 millions de livres sterling pour les services de Kostas Tsimikas. La visite médicale devrait avoir lieu cette semaine.

Milieu de terrain

En ce qui concerne le milieu de terrain, il y a un nom sur toutes les lèvres des fans; Le milieu de terrain du Bayern Munich Thiago Alcantara. Le contrat de l’Espagnol expire l’été prochain avec l’équipe bavaroise.

Selon Fabrizio Romano, l’Espagnol veut rejoindre Liverpool, mais c’est aux Reds de payer le prix de 27 millions de livres sterling. Jurgen Klopp tient à lui mais devra lever des fonds pour ce faire.

Un joueur de classe mondiale à son apogée pour un prix avantageux? Le club devrait être partout et, avec des dépenses potentielles, il a de bonnes chances d’être achevé. Il se compare bien à certains des membres actuels de la salle des machines de Liverpool. Thiago réalise en moyenne 1,71 passes clés par match contre 1,27 pour Jordan Henderson. De plus, son xGBuildup est de 0,79 contre 0,4 du capitaine.

Le maestro espagnol est également plus que capable défensivement. Une moyenne de 2,2 tacles toutes les 90 minutes surpasse l’effort de Georginio Wijnaldum de un toutes les 90 minutes. Thiago compte également en moyenne quatre fois plus d’interceptions à chaque match que son homologue néerlandais.

Si Liverpool veut amener son équipe au niveau supérieur, Thiago serait un bon début. Il améliore les 11 premiers et ajoute une corde différente à leur arc et ajoute une profondeur incroyable à ce milieu de terrain.

Attaque

Liverpool a sans doute la meilleure attaque au monde, mais ils n’ont pas la profondeur pour le soutenir en cas de blessures. Des personnalités telles que Xherdan Shaqiri et Divock Origi ont joué leur rôle lorsqu’elles ont été sollicitées, mais l’inquiétude est que s’il y a une blessure à long terme, Liverpool a besoin de quelqu’un qui peut être cohérent et fournir ce petit supplément de qualité qui manque aux autres.

Takumi Minamino a été signé en janvier mais joue au centre, alors que Liverpool manque de profondeur. De nombreux noms sont apparus mais deux ont attiré l’attention des fans.

Ismaïla Sarr de Watford a signé de Rennes l’été dernier pour 27 millions de livres sterling et a inscrit six buts et six passes décisives dans une campagne qui s’est finalement soldée par une relégation pour son équipe. Sa première saison en Premier League comprenait une performance inspirée contre les champions dans une défaite 3-0 à Vicarage Road qui a mis fin au record invaincu de Liverpool.

Malgré la relégation de Watford, il commandera toujours un prix élevé, mais il pourrait s’avérer être la couverture parfaite pour les hommes de Liverpool.

Un été idéal?

Pour un été idéal, Liverpool devra ajouter à Kostas Tsimikas, un défenseur central, un milieu de terrain et un homme large polyvalent. Liverpool ne peut pas se permettre de terminer cette fenêtre les mains vides et doit utiliser son pouvoir de traction tant qu’il le peut.

