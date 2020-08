La saison de Premier League est terminée, la fenêtre de transfert est ouverte aux affaires et les meilleures équipes traditionnelles d’Angleterre devraient à nouveau se battre pour les talents premium entrant dans la campagne 2020-2021.

Alors que le top quatre était occupé par les suspects habituels (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea), Leicester City et Wolves ont veillé à ce qu’il ne s’agisse pas simplement d’une procession directe vers toutes les places européennes de la ligue pour le groupe connu. comme le «Big Six». Les six clubs les plus riches du pays (selon la Football Money League de Deloitte) ont tous fini par gagner des places européennes, Arsenal, malgré une huitième place, remportant la FA Cup pour réserver une place en Ligue Europa.

Les rencontres supplémentaires et les ambitions de trophées signifient que tous seront rééquipés dans une certaine mesure – et certains ont déjà fait des progrès significatifs en vue de la saison prochaine. Les complications financières provoquées par la pandémie de coronavirus pourraient certainement jouer un rôle dans les niveaux de dépenses, bien que toutes ne soient pas gravement entravées ou entravées.

Voici comment les six clubs se rapprochent de la fenêtre de transfert estivale, unique et prolongée jusqu’au 5 octobre en raison des effets de la pandémie sur les opérations de la ligue (dans l’ordre inverse de la fin 2019-2020):

ARSENAL

Catherine Ivill / .

Arsenal a couronné une saison frénétique en remportant la FA Cup et en montrant des signes d’un plan en développement sous la direction du nouveau manager Mikel Arteta. Quels sont les domaines que le club doit aborder pour utiliser la conclusion de cette dernière saison comme élément constitutif et ne pas devenir un souvenir éphémère dans une autre campagne perdue? (LIRE LA SUITE)

TOTTENHAM

Neil Hall / EPA-. / Shutterstock

Mauricio Pochettino a averti Tottenham de la stagnation et a exhorté à investir dans l’équipe. Longtemps après son départ, les mêmes points sont valables, sauf que le style de Jose Mourinho diffère grandement du sien et nécessite une refonte importante – le tout pour un club qui doit être conscient de ses finances en raison de ses coûts de nouveau stade et de la perte massive de revenus due à la pandémie. Qui les Spurs pourraient-ils cibler pour aller de l’avant? (LIRE LA SUITE)

CHELSEA

Darren Walsh / Chelsea FC / .

Chelsea a déjà débarqué Hakim Ziyech et Timo Werner et a une autre vedette offensive en vue. Les Blues ont manoeuvré pour un grand splash après avoir surmonté la vague de son interdiction de transfert et assisté à la croissance de certains jeunes talents internes, semblant se lancer dans la quête pour revenir au sommet. (LIRE LA SUITE)

MANCHESTER UNITED

Catherine Ivill / .

L’arrivée de Bruno Fernandes a lié l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Maintenant, avec un axe de milieu de terrain Fernandes-Paul Pogba à construire et une ligne de front passionnante, il y a des raisons d’être optimiste à Old Trafford. La star du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, semble être la cible principale, mais il n’est même pas vraiment ce dont United a besoin. Qui pourrait garantir que les Red Devils redeviennent des prétendants? (LIRE LA SUITE)

MANCHESTER CITY

Robbie Jay Barratt / AMA / .

Pour un club aussi dynamique et sensationnel à Man City, il a un penchant pour être choisi sur le comptoir. Ferran Torres a déjà rejoint, tandis que Leroy Sane est parti pour le Bayern Munich et David Silva se dirige ailleurs. Que peut-il y avoir d’autre dans le mix pour Pep Guardiola, dont le style exige un type de joueur spécifique? (LIRE LA SUITE)

LIVERPOOL

Phil Noble / Piscine / .

Grimper les échelons comme Liverpool doit remporter des trophées sur plusieurs fronts n’est certainement pas facile. Maintenir ce niveau d’élite pourrait s’avérer encore plus difficile. Le noyau central n’a peut-être pas besoin d’un rafraîchissement immédiat, mais il y a des besoins clairs à aborder pour s’assurer que le succès du club est durable. (LIRE LA SUITE)