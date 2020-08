Il y a cinq ans, l’Inter Club d’Escaldes a été refondé pour «bien faire les choses». Il y a trois ans, l’équipe est montée au premier. Il y a trois jours, l’Inter a remporté le doublé en Ligue et en Coupe de la Constitució. Pas dans le meilleur des rêves. Parce que dans toute son histoire, il n’avait jamais soulevé aucun des deux titres. Et plus seulement cela. Maintenant, la phase préliminaire des Champions l’attend. Un fait historique.

08/01/2020 à 08:13

CEST

Albert Grace

Dirigé par Adolfo Baines, le club d’Escaldes-Engordany a détrôné Vallbanc Santa Coloma, hégémonique en Andorre ces six dernières années. Mais plus maintenant. Il y a l’Inter, qui veut continuer à construire son projet. Lentement mais sûrement. Baines, comme il le proclame lui-même dans des déclarations à SPORT, a été le réalisateur d’un film de rêve avec des acteurs fantastiques: «Le coach n’est que le réalisateur du film qui attribue les rôles. Ensuite, chaque joueur doit l’assumer car s’il ne le fait pas, il doit changer le film. Tous les joueurs ont donné 200% & rdquor;.

A tel point qu’ils ont tourné la saison de la «transatlantique»; Santa Coloma en «échec», comme l’assure son entraîneur après avoir perdu la Coupe. Les causes de l’ascension fulgurante de cette équipe sont multiples, mais elles l’attribuent toutes à un sentiment: l’unité. Ils disent que c’est la force et la garde-robe, le personnel technique et de gestion, dirigé par le directeur technique, Otger Canals, est allé de pair pour que ce bateau se concrétise. «La clé a été que nous avons construit une équipe de personnes. Nous voulons que les entraîneurs et les joueurs se concentrent sur le football, ce qui n’est pas le cas dans d’autres clubs. Ce qui a été réalisé cette saison est le fruit d’un gros travail et il faut féliciter tous ceux qui sont passés par le club », a assuré Canals.

Ils ne lanceront pas les champions

Pour le capitaine, Sergi Moreno, le doublé a eu un double prix. D’une part, il a servi à remporter deux titres et à se qualifier pour la phase préliminaire de la Ligue des champions. Et d’un autre côté, il a montré que Santa Coloma n’est pas invincible: «Nous avons battu des équipes avec un budget bien plus important que le nôtre».

Maintenant, la Drita du Kosovo vous attend le 8 août. Ce sera le début d’une Ligue des champions qu’ils n’envisagent pas de jeter. « Nous sommes très excités. Ce sera un adversaire difficile, on sait que c’est une équipe physique mais on va essayer de faire notre jeu & rdquor;, a assuré le capitaine.

L’entraîneur, de son côté, a déjà dit à ses joueurs qu’ils allaient concourir et aller le plus loin possible: «On veut voir le niveau qu’on a par rapport à d’autres petites fédérations. Si nous sommes près ou loin. Notre exemple est Dudelange du Luxembourg, qui s’est faufilé dans une phase de groupes & rdquor;. Le film de l’Inter ne fait que commencer.