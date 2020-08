Après les différents rapports sur les accords visant à emmener Alexis Sanchez à l’Inter Milan de manière permanente hier, des détails sont maintenant apparus sur ce qui semble être un résultat fantastique pour Manchester United, s’il est conclu comme prévu.

Le journaliste de renom Fabrizio Romano a annoncé qu’un accord avait été conclu hier soir juste après 19 heures, heure du Royaume-Uni, avec un tweet de marque «Here we go!».

Accord total conclu entre l’Inter et Manchester United sur un accord permanent, c’est parti! Inter ne paiera AUCUN frais à Man United. Il s’inscrira gratuitement et Inter prendra en charge l’intégralité de son salaire. Sanchez gagnera 7 M € / saison en tant que joueur de l’Inter. ⚫️🔵 #MUFC #Inter @SkySport – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 août 2020

Toutes les parties voulant l’accord, le problème allait toujours être le salaire de Sanchez.

Le Chilien avait encore deux ans sur son contrat United qui lui a payé un chiffre de base de 18 millions de livres sterling par an, avec des bonus qui pourraient le porter à près de 30 millions de livres sterling par an.

Ni l’Inter ni aucun autre club ne seraient en mesure de payer ce montant, il semblait donc que United devrait racheter le joueur de 31 ans de son contrat afin de faciliter un déménagement.

United exigeait donc environ 15 millions de livres sterling de l’Inter qu’ils auraient utilisé pour payer le contrat.

Cependant, avec Sanchez désespéré de rester à San Siro et de participer à la Ligue Europa, le temps était écoulé pour conclure un accord et il a donc accepté de prendre une réduction de salaire en échange d’un contrat plus long, laissant les deux clubs capables de s’entendre. un transfert gratuit sans que United soit hors de sa poche.

Selon la presse italienne, Sanchez a accepté un salaire annuel de 7 millions d’euros (6,37 millions de livres sterling), mais celui-ci sera versé sur trois ans.

Cela rend la valeur totale du contrat de 19 millions de livres sterling, soit 17 millions de livres de moins que le chiffre le plus bas que United aurait payé.

L’accord n’a pas encore été officiellement confirmé; selon Tuttosport, «l’entourage chilien travaille avec les Red Devils pour mettre fin à son contrat, afin que le joueur puisse à tous égards être un joueur de l’Inter tout de suite.

«C’est l’une des demandes d’Antonio Conte, qui, il y a quelques jours, avait exprimé le souhait de conclure rapidement l’accord.

« Il ne reste plus grand-chose à faire et quand il sera définitivement libéré, Sanchez signera un contrat de trois ans avec le club de Zhang pour sept millions d’euros par an, bonus compris. »

Pour une fois, il faut rendre hommage aux négociateurs de United, Ed Woodward et Matt Judge, qui ont utilisé avec brio la date limite de la Ligue Europa comme levier pour retirer le joueur cher des livres du club sans perdre plus d’argent.

En supposant que l’accord soit conclu, Sanchez pourrait s’aligner aux côtés de Romelu Lukaku et Ashley Young contre United en finale de la Ligue Europa le 21 de ce mois.

Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood ont marqué plus de 60 buts entre eux jusqu’à présent cette saison. Mais que savez-vous des autres attaquants qui ont joué pour les Red Devils au fil des ans? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.