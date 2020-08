L’un des plus grands matches de l’année, en termes d’équipes et de compétition, attend le Bayern Munich. Lorsque les Bavarois entreront sur le terrain contre le FC Barcelone, ce sera la première fois que les deux équipes se rencontreront en compétition depuis la saison 2014-15 lorsque le Bayern a été éliminé en demi-finale contre une équipe du Barça qui a remporté la finale à Berlin.

Depuis cette compétition, le Bayern a amené de nombreux joueurs. L’un d’eux est le Canadien Wunderkid Alphonso Davies. L’ailier / arrière gauche a été exceptionnel pour Die Roten cette saison et a fait ses preuves face à certaines des meilleures compétitions d’Allemagne et du monde.

Mais il n’a jamais affronté un homme aussi grand, en réputation sinon en stature, que Lionel Messi, son héros d’enfance.

Davies a parlé de la rencontre dans une interview avec UEFA.com:

C’était incroyable, et maintenant pouvoir jouer en Ligue des champions, contre l’un de mes joueurs préférés au monde [Lionel Messi], c’est incroyable. Honnêtement, je suis perdu pour les mots – un rêve devenu réalité.

«Ma mère m’a appelé hier, puis mon père a sauté au téléphone, et il m’a dit: ‘Alors tu joues contre ton joueur préféré, je vois.’ Et j’ai dit: ‘Ouais.’ Et puis nous avons tous les deux commencé à rire. le téléphone. Et honnêtement, nous ne pouvions même pas y croire, car il sait que j’ai admiré Messi quand j’étais plus jeune, et maintenant jouer contre lui, c’est vraiment sympa.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à affronter La Pulguita, Phonzie est resté confiant en ses capacités:

«En grandissant, je le regardais tout le temps et maintenant je me défends contre lui; ce sera un tout autre jeu de balle. Mais pour moi, c’est juste jouer mon jeu, ne rien changer de mon côté et, espérons-le, faire de mon mieux contre lui. Nous savons que c’est un excellent joueur – nous n’allons pas lui enlever ça – donc le mieux que vous puissiez faire est d’essayer, je suppose.

«Ce sera un match incroyable. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis ravi de jouer au jeu et je suis sûr que tout le monde est ravi de le regarder aussi. «

Alors qu’Alphonso Davies était naturellement humble à propos de son affrontement contre sans doute le plus grand joueur à avoir jamais honoré un terrain de football, on ne pouvait pas en dire autant de Karl-Heinz Rummenigge. Le président du Bayern a joué le rôle d’hype man avant le match de demain et n’a eu que des éloges pour les performances de Phonzie dans une interview avec Sky Sports. Mais ses paroles pourraient revenir hanter le Bayern si le résultat va de travers:

Karl-Heinz Rummenigge: « Alphonso a joué une excellente saison et a été élu à juste titre jeune joueur de l’année. Si Messi joue de son côté, Alphonso prendra soin de lui. C’est une tâche difficile mais intéressante. Alphonso n’a pas été dépassé ni dribblé. passé souvent cette saison » [Sky] pic.twitter.com/Q4ojpDzxRK – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 13 août 2020

«Alphonso a joué une excellente saison et a été élu à juste titre jeune joueur de l’année. Si Messi joue de son côté, Alphonso prendra soin de lui. C’est une tâche difficile mais intéressante. Alphonso n’a pas été dépassé ou n’a pas souvent dribblé cette saison «

Comme je l’ai demandé sur Twitter:

Ce n’est pas seulement qu’il a appelé un joueur. Ce n’est même pas qu’il a appelé Lionel Messi. D’une manière ou d’une autre, KHR ne doit pas se souvenir de la dernière fois que quelqu’un du Bayern a défié le magicien argentin.

Rappelons ce que Manuel Neuer a dit à L’Equipe avant les demi-finales UCL 2014-15:

«J’ai beaucoup de respect pour Messi et pour tout ce qu’il a accompli. Il est très humble, mais il est crucial de faire preuve d’autorité lorsque nous nous rencontrons sur le terrain et de lui montrer qui est le patron. J’ai fait la même chose lors de la finale de la Coupe du monde et cela a plutôt bien fonctionné. Nous chercherons à faire de même mercredi soir. Il est vital d’obtenir une position dominante et d’instaurer le respect. »

Tu te souviens comment ça s’est passé?

Photo de Denis Doyle – UEFA / UEFA via .

Espérons donc que KHR n’a pas seulement agité cette équipe, ou Davies, avant l’un des matchs les plus importants de la saison.