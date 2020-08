Il y a à peine une semaine, Andrea Pirlo a été ramené par la Juventus pour être l’entraîneur des moins de 23 ans du club. Tellement pour ça.

Le même jour que le club a limogé Maurizio Sarri, la Juventus a désigné Pirlo pour prendre la relève en tant que nouveau manager. Pirlo, une équipe nationale italienne et une légende du club, n’a aucune expérience de gestion préalable et il a signé un contrat de deux ans pour diriger les Bianconeri jusqu’en 2022.

Le succès de la Serie A ne suffira pas pour que le pari du club soit validé, étant donné qu’il a remporté des titres nationaux consécutifs la nuit, et les deux derniers ont été suivis par les managers qui ont frappé la sortie. Le succès en Ligue des champions est le but ultime, et depuis que Cristiano Ronaldo a été acquis du Real Madrid il y a deux ans pour aider la Juventus à revenir au sommet européen, ses performances en Ligue des champions se sont terminées par une sortie en quart de finale sous Massimiliano Allegri et une sortie des 16 derniers sous Sarri.

« Le choix d’aujourd’hui est basé sur la conviction que Pirlo a ce qu’il faut pour diriger depuis ses débuts sur le banc, une équipe experte et talentueuse pour poursuivre de nouveaux succès », a écrit le club dans un communiqué non attribué.

Il n’y a aucun doute sur les références de Pirlo en tant que joueur. Le champion de la Coupe du monde 2006 a remporté six titres de Serie A et deux titres de Ligue des champions en tant que joueur, ce dernier exploit venant en tant que membre de l’AC Milan. Il a terminé sa carrière de joueur en MLS avec le New York City FC aux côtés de Frank Lampard, qui dirige maintenant Chelsea – et par hasard a également suivi les traces de Sarri après le licenciement de l’Italien.

Reste à savoir s’il peut reproduire son succès sur le terrain en tant que manager sur la touche et c’est la question que tout le monde à Turin se posera l’année prochaine. La Juventus espère sûrement pouvoir reproduire ce que Zinedine Zidane a fait pour le Real Madrid en sautant dans l’équipe senior et en trouvant un succès européen immédiat – bien que Zidane ait passé du temps à entraîner l’équipe du Real Castilla en premier.