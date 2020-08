On s’attendait largement à ce que Maurizio Sarri soit limogé si la Juventus ne parvenait pas à dépasser Lyon pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, mais lorsque son limogeage est intervenu samedi, cela n’a pas changé le sentiment de profonde lassitude face à ce qu’est devenu le football. Il avait, après tout, remporté le championnat cette saison, mais cela ne suffit plus pour la Juventus. C’est la vérité sans joie pour l’élite moderne: les titres de champion sont devenus si familiers qu’ils ne signifient presque rien en eux-mêmes.

Beaucoup moins attendu était qu’Andrea Pirlo serait annoncé comme son remplaçant dans les heures suivant l’éviction de Sarri, ne considérant apparemment aucune des alternatives qui pourraient être disponibles. C’est, franchement, une décision extraordinaire, qui ressemble à un coup de pied romantique sur une légende du club faite plus par l’espoir que par tout plan soigneusement réfléchi.

« Aujourd’hui commence un nouveau chapitre de sa carrière dans le monde du football », a déclaré un communiqué du club. «Comme il a été dit il y a environ une semaine: de Maestro à Monsieur. A partir d’aujourd’hui, il sera l’entraîneur du peuple Juventus, le club ayant décidé de lui confier le leadership technique de l’équipe première, après l’avoir déjà sélectionné pour la Juventus des moins de 23 ans. Le choix d’aujourd’hui est basé sur la conviction que Pirlo a ce qu’il faut pour diriger, depuis ses débuts sur le banc, une équipe experte et talentueuse pour poursuivre de nouveaux succès.

On a l’impression pour le moment que chaque club veut son propre Pep Guardiola. Ils veulent leur propre ancien joueur, quelqu’un ancré dans les traditions du club, qui peut faire ce que Guardiola a fait en 2008 à Barcelone, prenant le relais du club dans un premier rôle d’entraîneur senior et le menant vers de nouveaux sommets. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Manchester United a nommé Ole Gunnar Solskjaer et Chelsea a nommé Frank Lampard.

Mais Guardiola a été nommé après une année exceptionnelle à la tête de la réserve. C’était un pari, mais basé sur des preuves sérieuses. Solskjaer a été nommé après avoir remporté des championnats en Norvège. Même Lampard a eu un niveau de succès modéré dans sa saison à la tête du comté de Derby dans le deuxième niveau de l’Angleterre (avant qu’il ne remplace également Sarri). Pirlo a eu neuf jours à la tête des moins de 23 ans. Ces premières séances de formation ont dû être sensationnelles.

Tout cela soulève ses propres questions. Lorsque Pirlo a été nommé entraîneur des moins de 23 ans, était-il déjà envisagé pour le poste senior? Les directeurs de la Juve pensaient-ils déjà qu’ils pourraient le mélanger dans le rôle si la Juve était embarrassée par Lyon? Ou est-ce une décision prise sur un coup de tête la semaine dernière, par des réalisateurs dont les actions ont été de plus en plus erratiques au cours des deux dernières saisons?

Cela ne fait qu’un an, bien sûr, que Max Allegri a été destitué après avoir remporté cinq titres de champion d’affilée, soi-disant parce que son football était jugé moins susceptible que Sarri d’apporter le titre de Ligue des champions dont la Juve aspire plus que tout. Et c’était peut-être le cas. Mais la décision aurait été plus convaincante si Sarri n’avait pas été censé produire le football fluide de son équipe de Naples avec l’individualisme statique de Cristiano Ronaldo à l’avant. Ronaldo reste un phénomène, mais l’inclure dans l’équipe, c’est accepter que tout doit passer par lui, et ce n’est pas la voie de Sarri.

Pirlo était un joueur cérébral. L’hypothèse est que la compréhension des angles de jeu qu’il a démontrés sur le terrain se traduira par une acuité tactique du banc, bien que cela ne suive pas toujours. Son air de calme calme, de la même manière, laisse supposer qu’il n’aura aucun problème avec les aspects plus politiques du travail. Mais tout cela n’est pas prouvé.

Et celui qui est en charge doit faire face au problème de Ronaldo. Il a été le premier pari du conseil d’administration à tenter d’apporter un premier titre de Ligue des champions à Turin depuis 1996, remporté à un coût énorme malgré ses 33 ans à l’époque, sous l’hypothèse que ses objectifs et sa capacité à performer aux moments clés étaient ce qui La Juve manquait. Il n’a pas déçu, mais sa présence limite la façon dont son équipe peut jouer. Pour utiliser efficacement Ronaldo de fin de période, un club doit faire ce que Zinedine Zidane a fait à Madrid et créer efficacement une équipe pour le servir, en prenant peu de risques et en restant au milieu du terrain.

Pourtant, en même temps, la planche semble aspirer à quelque chose de plus moderne et progressif. Ronaldo a 35 ans. Il ne devient plus mobile. Il n’a pas sa place dans une grande équipe. Personne n’a la moindre idée du type de football que Pirlo peut privilégier – il n’y a littéralement aucune preuve à partir de laquelle tirer – mais il se peut que les deux exigences du conseil d’administration de la Juventus soient inconciliables.