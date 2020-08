Avec des contrats à court terme signés, des matchs amicaux en cours et des tests de coronavirus se poursuivant, les meilleures équipes européennes sont prêtes pour la reprise de la Ligue des champions féminine.

Le champion en titre Lyon cherche son cinquième titre consécutif et est l’équipe à battre. Le Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelone, Wolfsburg, l’Atlético Madrid, le Bayern Munich et Glasgow City sont également en quarts de finale.

Le tournoi à élimination directe doit débuter le 21 août à Bilbao et à Saint-Sébastien, dans le nord du Pays basque espagnol, où les responsables locaux de la santé craignent qu’une «deuxième vague» du coronavirus soit en cours.

À l’instar de la Ligue des champions masculine, la compétition féminine n’utilisera pas le format des quarts de finale et des demi-finales aller-retour. Trois victoires dans des stades neutres et le trophée est à vous.

« Tout le monde sait qu’en 90 minutes de football, tout peut arriver », a déclaré à l’Associated Press Krystyna Freda, une attaquante américaine prêtée à Glasgow par le club Apollon Ladies à Chypre.

Glasgow a un test difficile contre le champion de la ligue allemande Wolfsburg. Le vainqueur de ce match joue soit à Barcelone, soit à l’Atlético. L’autre demi-finale mettra en vedette les vainqueurs Lyon vs Bayern et Arsenal vs PSG.

La finale est prévue le 30 août à Saint-Sébastien.

Lyon a remporté six trophées de la Ligue des champions et 14 titres de champion de France consécutifs.

« Qui sait s’ils sont battables, honnêtement, mais c’est toujours intéressant quand vous allez à des tournois comme celui-ci », a déclaré Freda. «Vous allez devoir jouer trois matchs en 10 jours. C’est quelque chose qui sort de la normale, alors peut-être que cela va perturber certaines routines en ce qui concerne ces deuxième et troisième matchs.

La star lyonnaise Ada Hegerberg n’est qu’à six mois de la chirurgie du LCA. La Norvégienne de 25 ans – déjà la meilleure marqueuse de tous les temps de la compétition avec 53 buts – a récemment déclaré qu’elle avait «tourné le coin», mais son retour est loin.

La Lyonnaise Shanice van de Sanden a déclaré à FIFA.com que remporter un cinquième titre consécutif en Ligue des champions serait «peut-être notre plus grande réussite», compte tenu de la blessure de Hegerberg et du format à élimination directe.

Les conquêtes lyonnaises incluent de grands noms. Barcelone a atteint la finale l’année dernière mais a perdu 4-1 avec Hegerberg marquant un tour du chapeau. Wolfsburg a quitté le tournoi aux mains de Lyon quatre années consécutives, dont deux en finale. Et le PSG, souvent finaliste du championnat de France, s’est incliné face à Lyon en finale 2017.

Barcelone a ajouté Jenni Hermoso, qui a marqué l’été dernier, pour s’associer à Asisat Oshoala en attaque. Lieke Martens, la star néerlandaise qui avait soigné une blessure au pied lors de la Coupe du monde 2019, est disponible alors que le Barça se prépare pour le quart de finale de l’Atlético.

«Je me sens bien», a récemment déclaré Martens sur le site Web du club. «Je suis tellement heureux de recommencer à jouer.»

Wolfsburg, qui a battu Lyon 1-0 en finale de 2013, compte l’attaquant danois Pernille Harder, qui a mené la Bundesliga avec 27 buts cette saison.

Pendant ce temps, le PSG a la puissance de feu avec Marie-Antoinette Katoto, qui a mené le championnat de France avec 16 buts, et Kadidiatou Diani.

Le PSG devra dépasser Arsenal le 22 août pour obtenir une autre fissure potentielle à Lyon, qui est favorisée contre le Bayern et Giulia Gwinn, 21 ans, la star allemande de la Coupe du monde féminine 2019.

Arsenal, avec Vivianne Miedema, qui a obtenu le meilleur score, doit remporter le tournoi pour se qualifier pour la Ligue des champions 2020-21 après avoir terminé troisième au pays.

Seuls Wolfsburg et le Bayern ont régulièrement disputé des matchs compétitifs ces derniers mois, alors que les ligues allemandes terminaient leurs saisons. Les ligues féminines en Espagne et en Angleterre ont été réduites et tout le football en France a été annulé.

La finale de la Coupe de France féminine a cependant eu lieu le 9 août lorsque Lyon a battu le PSG aux tirs au but devant 4500 supporters à Auxerre. Les matchs de la Ligue des champions devraient se jouer sans fans en raison de la pandémie de coronavirus.

La saison écossaise a été annulée après un seul tour. Freda, l’Américaine de 26 ans, a déclaré que si Wolfsburg n’aura pas de film de jeu de Glasgow à étudier, être en forme est un plus pour l’équipe allemande.

«C’est probablement l’un des plus gros inconvénients pour nous», a déclaré Freda.

L’UEFA a publié un protocole de « retour au jeu » de 31 pages pour les matches internationaux qui décrit les règles relatives aux tests COVID-19 avant le départ pour une ville hôte et un jour avant les matchs.

Les joueurs qui ont eu un diagnostic de coronavirus ou «des symptômes ou des contacts suspects» seront soumis à des tests de fonction pulmonaire et, dans les cas graves, à des «examens dépendant des organes», indique le document.

Lors de la mise en place, les équipes ont effectué des tests conformément aux réglementations gouvernementales nationales.

L’Atlético Madrid a fait état d’un test positif vendredi et a annulé un match amical prévu le lendemain à l’Atlético Bilbao. L’équipe n’a pas précisé s’il s’agissait d’un joueur, d’un entraîneur ou d’un membre du personnel de voyage. Il a déclaré que la personne avait des symptômes bénins et a été renvoyée chez elle en quarantaine, tandis que tous les autres ont été testés de nouveau dans une clinique universitaire de Pampelune.

Le protocole de l’UEFA recommande aux joueurs de rester autant que possible à leur hôtel.

«Le non-respect de ces normes sociales pourrait avoir de graves conséquences sur l’organisation de matches internationaux», indique le document.