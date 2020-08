Pour la deuxième fois en quatre jours dimanche, le FC Dallas accueillera le FC Nashville alors que les équipes ajoutent des matchs à leur calendrier après avoir raté le tournoi MLS Is Back en raison d’une épidémie de cas positifs de COVID-19.

Les deux équipes et la Major League Soccer, cependant, espèrent une meilleure réaction des fans alors que les joueurs et les équipes continuent de présenter un front unifié pour la justice sociale.

La première victoire du FC Nashville dans l’histoire du club mercredi a été reléguée à un peu plus qu’une note de bas de page alors que certains spectateurs ont hué les équipes en prenant un genou pendant l’hymne national avant le match pour protester contre la brutalité policière et le racisme systémique. Certains autres fans parmi les 3000 – les premiers à voir un match parmi une ligue sportive nord-américaine depuis que le COVID-19 a fermé les sports en mars – ont également lancé des objets.

Le défenseur du FC Dallas Reggie Cannon – qui a fait l’objet d’abus racistes sur les réseaux sociaux après le match – n’a pas mâché ses mots pour décrire ses émotions après le match.

« Je pense que c’était absolument dégoûtant », a déclaré le joueur de 22 ans. « Vous avez des fans qui vous huent pour les gens qui prennent position pour ce en quoi ils croient. Des millions d’autres personnes soutiennent cette cause et nous avons discuté avec toutes les autres équipes et la ligue de ce que nous allons faire et nous avons des fans qui huent nous dans notre propre stade.

À quel point est-ce honteux? Honnêtement, faute d’un meilleur mot, cela m’a énervé. Vous ne pouvez même pas avoir le soutien de vos propres fans dans votre propre stade. C’est déconcertant pour moi. «

Le PDG du FC Dallas, Clark Hunt, et le président de l’équipe, Dan Hunt, ont publié une déclaration soutenant sans équivoque Cannon, notant que « les commentaires racistes et les menaces de mort qu’il a reçus sont répugnants et inacceptables. Il n’y a pas de place dans notre sport, ou dans notre pays d’ailleurs, pour le genre d’horrible vitriol que Reggie a dû endurer. «

La MLS a également publié une déclaration soutenant les joueurs «qui protestent pacifiquement au nom de l’égalité et de la justice sociale».

Sur le terrain, les équipes étaient assez égales jusqu’à ce que David Accam décolle dans le tiers central, coupe à l’intérieur de la surface de réparation et frappe un tir de 15 mètres dans les jambes d’un défenseur et à l’intérieur du poteau droit à la 86e minute. Malgré le licenciement de près de cinq mois, le FC Nashville (1-2-0) a conservé la majeure partie de sa posture défensive qu’il montrait avant la pandémie lors de pertes contre Atlanta United et Portland, vainqueur de la MLS Is Back.

« Ce fut un énorme soulagement », a déclaré le gardien Joe Willis au Tennessean à propos de la première victoire de l’équipe. « Je pensais que nous étions plutôt bien défensifs aujourd’hui et vraiment organisés. (Dallas) nous a soutenus à quelques reprises, mais pour la plupart, nous avons défendu en tant qu’unité, sommes restés compacts et il a été très difficile pour eux de nous battre.

« Quand vous faites cela pendant 85 minutes, et que vous avez quelqu’un comme David, qui a un moment de brillance et en met un au fond du filet, c’est un poids énorme sur vos épaules et un énorme soulagement. »

Après avoir utilisé une formation 3-5-2 pendant une grande partie du match, il ne serait pas surprenant de voir l’entraîneur des Hoops, Luchi Gonzalez, revenir à l’alignement habituel 4-3-3 de son équipe. Il n’est pas certain que l’attaquant Zdenek Ondrasek et le milieu de terrain Paxton Pomykal fassent craquer le premier XI après avoir été utilisés comme remplaçants mercredi, mais le FC Dallas manquait dans le dernier tiers sans eux malgré la possession pendant près des deux tiers du match.

Bien qu’il ne soit pas disponible pour ce concours, le FC Dallas a fait signer le milieu offensif Andres Ricuarte en prêt d’Independiente Medellin, où il a totalisé 12 buts et 23 passes décisives en 98 matches en première division colombienne.