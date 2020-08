Javier Sanguinetti Il est le nouvel entraîneur de Banfield depuis le 1er juillet quand ils ont repris la formation sur les plateformes numériques. Ce sera sa première expérience en tant qu’entraîneur-chef du football argentin, après avoir dirigé Sol de América et Sportivo Luqueño au Paraguay.

En dialogue avec le programme radio « Todo Banfield » de Station Fifteen Fifty (AM1550), Sanguinetti a été décisif avec le départ de Daniel Osvaldo de l’équipe Drill. « Pour moi, malheureusement, cela s’est terminé et même si cela semble idiot je ne sais toujours pas pourquoi« Il a dit en se référant à l’attaquant.

Sanguinetti, qui a remplacé Falcioni sur le banc de Banfield, a licencié l’équipe pendant une partie du mois de juin, mais a précédemment discuté avec chacun des joueurs. «Quand nous avons communiqué, il a dit:« Je ne sais pas quoi faire », alors j’ai proposé de discuter après la pause. Le 28 juin, nous avons parlé pendant une heure. Je ne lui ai pas dit qu’il ne pouvait ni fumer ni boire ou quoi que ce soit, sa vie privée est sa vie privée, tant qu’il n’a pas terni le nom du Club. Je ne suis le père de personne mais de mes deux enfants dont je dois m’occuper. La seule condition était que tous les joueurs devaient être en ligne le 1er juillet. Personne n’aime ça et nous n’avons pas l’habitude de travailler dans ces conditions, mais une heure par jour trois fois par semaine semble même bon pour socialiser », a déclaré l’entraîneur qui, en tant que footballeur, portait plus souvent le maillot de Banfield.

« Évidemment, tout le monde serait pris en compte en cas de problème. Cela lui a semblé une bonne chance de clôturer sa carrière sur un terrain de jeu et nous étions prêts à l’aider. Je ne lui ai pas dit que je vais te donner le maillot comme je ne l’ai fait avec aucun joueur Mais oui, d’un point de vue sportif, j’étais intéressé par la possibilité de le récupérer. Il a dit: «Allez, tu m’as convaincu» », a déclaré Sanguinetti à propos de la longue conversation avec Osvaldo.

De Banfield, ils ont fourni du matériel aux joueurs qui se trouvent dans la région métropolitaine pour faciliter l’activité. Lors de la présentation officielle et du retour à la formation, Daniel Osvaldo faisait partie des personnes présentes. « La première semaine, il a entraîné le barbare, la deuxième aussi et a un problème vendredi », explique Sanguinetti. « Il m’a appelé et j’ai dit qu’il n’y avait pas de problème. Le lendemain, le professeur et moi nous sommes contactés pour voir comment sa situation se passait et il nous a dit que c’était parfait, nous lui avons dit de prendre le week-end tranquillement et à partir de ce moment je n’ai plus eu de contact. Je l’ai appelé, lui ai envoyé un texto et il n’a plus répondu. Avec cette situation et après plus de 20 jours sans communication, je pense au les joueurs qui doivent s’entraîner à 10 heures du matin. Pour moi c’est déjà fini», Closed, mettant fin à la relation sportive entre Banfield et Osvaldo.

Cette note comprend des informations de Juan Pablo Vila