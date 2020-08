TOUR ANNUNZIATA (NA). L’un des points clés de la Savoie, l’attaquant Angelo Scalzone hier il s’est entretenu avec les chaînes officielles du club oplontino pour faire le point sur la situation et analyser les actualités qui ont affecté le club.

ENTRE RETOUR SUR LE TERRAIN, OBJECTIFS ET MARCHÉ

«Ce n’était pas facile de revenir sur le terrain après une longue période, maintenant le plus important est de travailler dur pendant cette période pour se préparer aux premières nominations officielles. Marché? Le club travaille pour construire une équipe importante, nous savons quel est notre objectif final, nous voulons améliorer ce que nous avons fait l’année dernière. – Scalzone précise – Rôle et partenaire attaquant? Je pense qu’il est faux de le dire en ces termes, personne n’a une place garantie et je suis sûr que quiconque joue fera bien. Nous n’avons pas de grandes préférences dans le groupe, aussi parce que nous devrons penser exclusivement à notre parcours, le club est solide et je suis sûr qu’il pourra faire face à n’importe quelle situation. Kyeremateng? Je ne peux pas faire de commentaire sur lui, nous n’avons travaillé ensemble que récemment, mais je pense que c’est un excellent joueur qui nous donnera un gros coup de main pendant la saison ».

AMOUR POUR LE PULL

«Savoia est une équipe spéciale pour moi, j’ai tatoué le logo du club sur ma peau pour cela. Je suis arrivé à Torre Annunziata après une période particulière de ma carrière et j’ai été très bien accueilli, ici l’envie et le bonheur de jouer au football me sont revenus pour lesquels je serai toujours reconnaissant à la place et aux supporters. J’ai décidé de rester car un lien important s’est créé, je me suis senti redevable et je suis resté pour terminer le travail commencé l’année dernière. Cible? En montant dans la catégorie, nous ferons tous de notre mieux pour que ce rêve devienne réalité ».

PREMIÈRES IMPRESSIONS SUR LE MISTER

« Monsieur Aronica a fait une très bonne impression sur moi, sa carrière de footballeur parle pour lui et je pense qu’il se répétera aussi en tant qu’entraîneur. Nous nous entraînons au mieux, nous devons continuer sur cette voie, je suis vraiment curieux de travailler avec le nouveau coach au cours de l’année, je pense qu’il nous donnera beaucoup à la fois d’un point de vue professionnel et humain. Gagner n’est jamais facile, il ne faut rien prendre pour acquis, concentrons-nous maintenant sur le terrain et réfléchissons jeu après match, nous verrons où nous pourrons en arriver. La victoire est le résultat de nombreux facteurs, il faudra un engagement constant et la capacité de ramer tous du même côté ».