première ligue

Décision difficile: Arsenal a confirmé qu’il y aurait 55 licenciements en raison de la crise

Miguel Machado

05 août 2020, 12h28

Le groupe Gunner n’a pas pu maintenir sa masse salariale en raison de la crise économique.

Arsenal a annoncé mercredi la proposition de licencier 55 personnes du club en raison de la crise économique provoquée par le coronavirus.

L’une des raisons invoquées par le club pour faire une telle coupe est de pouvoir «maintenir l’investissement dans l’équipe». Arsenal négocie actuellement la prolongation du contrat du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

«Notre objectif a été de protéger les emplois et les salaires de nos employés le plus longtemps possible. Malheureusement, nous avons atteint le point où nous devons proposer 55 suppressions d’emplois », a déclaré Arsenal dans un communiqué signé par Raúl Sanllehí, directeur du football, et Vinai Venkatesham, PDG d’Arsenal.

« Ces décisions ont été prises uniquement pour garantir que nous faisons avancer ce club et pour créer la bonne organisation une fois le coronavirus passé, en veillant à ce que nous disposions de suffisamment de ressources pour concourir au plus haut niveau en Angleterre et en Europe », ont-ils ajouté.

Cette nouvelle intervient après qu’Arsenal ait remporté la finale de la FA Cup ce week-end, confirmant sa participation en Europe la saison prochaine, ce qui représente un revenu de plus de 40 millions d’euros pour le club londonien.