LONDRES (AP) – Arsenal supprime 55 emplois en raison des dommages financiers causés par la pandémie de coronavirus, qui a vu les fans exclus des stades.

Dans un communiqué publié mercredi, le chef du football Raul Sanllehi et le directeur général Vinai Venkatesham ont souligné de fortes baisses des revenus de diffusion.

Ils ont également agi pour assurer aux supporters que l’investissement dans l’équipe se poursuivra, malgré la perte d’emplois, qui reviendra à certains départements de football ainsi qu’à des rôles commerciaux et administratifs.

« En ligne avec d’autres clubs de football et de nombreuses autres entreprises opérant dans le domaine du sport, des loisirs et du divertissement, nous avons été directement touchés par COVID-19 », ont déclaré Sanllehi et Venkatesham dans le communiqué. «Nos principales sources de revenus ont toutes considérablement diminué. Les revenus des diffuseurs, les journées de match et les activités commerciales ont tous été gravement touchés et ces impacts se poursuivront au moins au cours de la prochaine saison 2020-2021.

«Au cours des dernières années, nous avons constamment investi dans du personnel supplémentaire pour faire avancer le club, mais avec la réduction de revenus attendue à l’esprit, il est maintenant clair que nous devons réduire davantage nos coûts pour nous assurer de fonctionner de manière durable et responsable, et pour nous permettre de continuer à investir dans l’équipe.

Arsenal a terminé huitième de la Premier League, qui a été fermée de mars à juin en raison de la pandémie.

Mais l’équipe de Mikel Arteta s’est qualifiée pour la Ligue Europa en battant Chelsea en finale de la FA Cup samedi.

Bien que cela améliorera la situation financière d’Arsenal, cela ne s’est pas avéré suffisant pour empêcher les licenciements et le club a déjà restructuré son prêt au stade cet été.

«Nous ne faisons pas ces propositions à la légère et avons examiné tous les aspects du club et nos dépenses avant d’en arriver là. Nous entrons maintenant dans la période de consultation requise de 30 jours sur ces propositions », indique le communiqué. «Nous savons que cela est bouleversant et difficile pour notre personnel dévoué et notre objectif est de gérer cela de manière aussi sensible que possible.

«Ces changements proposés visent en fin de compte à garantir que nous faisons progresser ce grand club de football, à créer la bonne organisation pour un monde post-Covid et à nous assurer que nous avons les ressources nécessaires pour revenir à une compétition efficace au sommet du jeu ici et en Europe.»