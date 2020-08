Il Atalanta et le Inter ils se sont rencontrés lors du dernier match de Serie A, qui s’est terminé sur un score de 0-2. Après la rencontre tenue ce samedi, l’équipe locale est restée à la troisième place, tandis que le Inter il est deuxième à la fin du match.

08/01/2020

On à 22:49

CEST

.

La rencontre a débuté de manière imbattable pour l’équipe Negriazul, qui a sorti la lumineuse grâce à un peu de D’Ambrosio quelques instants après le début du match, en minute 1. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté, ce qui a augmenté le score grâce au succès devant le but de Jeune à la minute 20, terminant la première période avec le score de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de Atalanta a donné accès à Sportiello, Malinovskyi, Muriel et Hateboer pour Gollini, Freuler, Pašali et Castagne, Pendant ce temps, il Inter a donné le feu vert à Sanchez, Biraghi, Škriniar, Moïse et Eriksen pour Lautaro Martinez, Bastoni, D’Ambrosio, Jeune et Barella.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Djimsiti et Rafael Toloi, de l’équipe locale et trois pour Par Vrij, Brozovi et Handanovi, de l’équipe visiteuse.

Avec cette défaite de fin de saison, le Atalanta il se situait à la troisième place du tableau avec 78 points, en place d’accès à la Ligue des champions. Il Inter, pour sa part, il était à la deuxième place avec 82 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, à l’issue du duel.

Fiche techniqueAtalanta:Gollini (Sportiello, min.5), Caldara, Djimsiti, Rafael Toloi, Freuler (Malinovskyi, min.61), De Roon, Pašali¿ (Muriel, min.61), Gosens, Castagne (Hateboer, min.61), Zapata et GomezInter:Handanovi¿, De Vrij, Bastoni (Biraghi, min.77), Godín, Gagliardini, Brozovi¿, Barella (Eriksen, min.90), Young (Moses, min.90), D’Ambrosio (Škriniar, min.77) , Lautaro Martinez (Sánchez, min 71) et LukakuStade:–Buts:D’Ambrosio (0-1, min. 1) et Young (0-2, min. 20)